Marburg: Gestohlenes Playmobil und 100 Extasy Tabletten

(ots) – Beim Versuch ein gestohlenes Playmobil-Spiel zu barer Münze zu machen, griff die Polizei zu. Ein 16-Jähriger aus Marburg und eine 15-Jährige aus Weimar müssen sich demnächst strafrechtlich verantworten. Die ersten polizeilichen Maßnahmen förderte beim 16-Jährigen zusätzlich noch ca. 100 Extasy-Tabletten ans Tageslicht, sodass die Polizei gegen ihn auch wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Das Playmobilspiel stammt aus einem Diebstahl aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Afföllerstraße. Die Tatzeit war zwischen 18 Uhr am Samstag, 19 Dezember und 08.10 Uhr am folgenden Sonntag. Am Dienstag, 22. Dezember erschien dann auf einer Internetplattform neu und mit Standort Marburg das Angebot genau eines solchen Spiels.

Nach der Kontaktaufnahme mit dem Anbieter zog das Opfer des Diebstahls auch die Polizei hinzu.

Bei der vereinbarten Übergabe am frühen Dienstagabend griff die Kripo Marburg dann zu.

Die festgenommenen Jugendlichen bestritten den Diebstahl und wollen das Spiel von einem Dritten

erhalten haben. Die Ermittlungen dauern an.

Ausreichende Haftgründe lagen gegen die vorübergehend Festgenommenen nicht vor.

Landkreis: Polizei beendet reihenweise Autofahrten

(ots) – Auch über die Weihnachtsfeiertage musste die Polizei aus verschiedensten Gründen reihenweise Autofahrten beenden. Am Mittwoch 23. Dezember um 20 Uhr stand in Stadtallendorf ein Autofahrer unter Drogeneinfluss. Ebenfalls in Stadtallendorf und noch am gleichen Abend endete die Autofahrt eines 21-Jährigen. Er wies sich mit einem total gefälschten Führerschein aus, weil er tatsächlich keinen hat. Er muss sich also nicht nur wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sondern auch wegen Urkundenfälschung verantworten.

Seine “Spritztour” mit dem Auto nachdem er den Schlüssel im Hausflur gefunden hatte, endete für einen 21-Jährigen am 24. Dezember um 03.45 Uhr, in Kirchhain. Der junge Mann hat keinen Führerschein und stand unter Drogeneinfluss. Eine geringe Menge eines Betäubungsmittels hatte er außerdem noch bei sich. Unter der Wirkung berauschender Mittel stand auch der am 24. Dezember, um 13.15 Uhr, in Wetter kontrollierte 35 Jahre alte Autofahrer.

Am Samstag, 25. Dezember stoppte die Polizei dann um 15.30 Uhr einen 40-Jährigen in Stadtallendorf und um 16.30 Uhr einen 38-Jährigen in Neustadt. Bei beiden Autofahrern reagierte der Drogentest positiv. Der in Neustadt Kontrollierte hat zudem keinen Führerschein. Am Sonntag, 27. Dezember fuhr ein 23 Jahre alter Mann ein Auto, obwohl auch er unter Drogeneinfluss stand. Die Fahrt endete um 10.30 Uhr in Stadtallendorf.

Gleich mehrere Anzeigen gab es nach der Kontrolle eines Autos am Sonntag 27. Dezember gegen 14.35 Uhr in Steinperf. Der 26-jährige Fahrer stand unter Drogeneinfluss und hat keinen Führerschein. Die 21-jährige Beifahrerin versuchte erfolglos die Betäubungsmittel aus ihrer Handtasche verschwinden zu lassen. Der TÜV des Autos war um 5 Monate überzogen und zwei Insassen waren nicht angeschnallt. Zusätzlich verstießen die vier Insassen aus vier Haushalten gegen die bestehenden Corona-Beschränkungen.

Drei Verfahren nach Kontrollen

Stadtallendorf/Kirchhain/Rauschenberg (ots) – Gleich drei Autofahrer müssen nach Kontrollen der Ordnungshüter aus dem Ostkreis am Dienstag 22.12.2020 mit Unannehmlichkeiten rechnen. Am frühen Nachmittag zogen die Beamten in Stadtallendorf einen jungen Mann aus dem Verkehr und nahmen den vorgelegten Führerschein genauer in Augenschein. Das angeblich in Osteuropa ausgestellte Dokument stellte sich schnell als wertloses und gefälschtes Schriftstück dar. Die Fälschung stellten die Polizisten natürlich sofort sicher. Der Ertappte räumte dann auch ein, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein.

Eine Stunde später ergaben sich bei einem Fahrer in Rauschenberg Anhaltspunkte auf den Konsum von Drogen. Es folgte eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt.

Gegen 18 Uhr schlug den Beamten dann in Kirchhain aus dem Pkw heraus eine Alkoholfahne entgegen. Der durchgeführte Atemalkoholtest mit einen Wert von über 1,1 Promille brachte dem älteren Mann einen wohl nicht geplanten Besuch auf der Polizeiwache ein. Er durfte nach der Blutentnahme und Sicherstellung seines Führerscheines wieder gehen.

Marburg – Einbruch ins Georg-Gassmann-Stadion

Was zunächst am Haupteingang nicht gelang, klappte dann an der Rückseite. Einbrecher brachen eine Aluminiumtür auf und verschafften sich so Zutritt in einen Kassenraum. Sie stahlen eine X-Box und einen Flachbildschirmfernseher. Der Einbruch war zwischen 11.30 Uhr am Dienstag und 17.30 Uhr am Mittwoch, 23. Dezember. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 2000 Euro.

Wer hat in dieser Zeit z.B. den Abtransport eines Fernsehers gesehen? Wer kann sachdienliche Angaben machen? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Diebstahl aus dem Keller

Aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Vogelherd stahl ein Dieb während der Weihnachtsfeiertage einen Makita Akkuschrauber im Wert von 180 Euro.

Wem ist zwischen dem 24 und 26. Dezember in der Straße Am Vogelherd etwas aufgefallen?

Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit dem Diebstahl zusammenhängen könnten?

Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Halsdorf – Autoscheibe zerstört

In der Nacht zum Heiligabend ging an einem grünen VW Polo die Scheibe der Beifahrertür zu Bruch. Der Polo parkte ordentlich am Straßenrand. Aus dem Auto fehlt nicht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und versuchten Diebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise.

Wer hat insbesondere zwischen 23 und 06.30 Uhr Beobachtungen gemacht, die mit dem Schaden am Polo zusammenhängen könnten? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

