Auf den Kopf geschlagen und in den Arm gebissen – Zeugen gesucht

Gießen/Nordanlage (ots) – Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Freitagabend 25.12.2020 in der Dammstraße. Gegen 17.35 Uhr informierten Zeugen die Polizei über die Konfrontation zwischen 2 Männern und 1 Frau, welche sich offenbar in Richtung Nordanlage verlagerte. Nach ersten Erkenntnissen schlug ein 31-jähriger Mann aus Gießen einem 41-jährigen Gießener mit einem festen Gegenstand auf den Kopf und biss diesen auch in den Arm. Dabei wurde der Gießener verletzt und musste durch einen Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.

Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen nahmen Polizisten den 31-Jährigen in der Alten Busecker Straße fest. Augenscheinlich war der Festgenommene alkoholisiert, ein Alkoholtester bestätigte den Verdacht und zeigte 2,16 Promille an. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern noch an. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen wurde bei dem Verdächtigen eine Blutprobe entnommen.

Der Tatverdächtige musste nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik gebracht werden. Wer hat die Auseinandersetzung in der Dammstraße/ Nordanalage gesehen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Pohlheim: Holzstapelbrand in Holzheim

Zu einem Holzstapelbrand kam es am ersten Weihnachtstag in der Straße “Am Kirschenwald” in Holzheim. Gegen 06.10 Uhr stellte eine Anwohnerin das Feuer fest. Der Brand konnte durch die Hausbewohner gelöscht werden. Die Außenfassade eines Mehrfamilienhauses wurde durch den Brand beschädigt.

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht nach Zeugen. Wer hat am Tatort, insbesondere vor dem Brand, verdächtige Beobachtungen gemacht?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555.

Hungen: Wohnmobil in Trais-Horloff niedergebrannt

Die Polizei sucht nach einem Wohnmobilbrand am zweiten Weihnachtstag in Trais-Horloff nach Zeugen. Feuerwehr und Polizei mussten gegen 04.45 Uhr zu dem Brand in der Bellersheimer Straße ausrücken. Nach ersten Erkenntnissen brannte offenbar zunächst ein Wohnmobil. Das Feuer griff offenbar auf das Carport über. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Wohnwagen und der Unterstand waren danach völlig niedergebrannt. Glücklicherweise hat sich niemand verletzt.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 10.000 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555 in Verbindung zu setzten.

Gießen: PKW aufgebrochen – Weihnachtsgeschenke mitgenommen

Im Brumlikweg stahlen Unbekannte offenbar die Weihnachtsgeschenke aus einem Auto. Zwischen 22.00 Uhr am Heiligabend und 09.00 Uhr am Freitag (25. Dezember) machten sich die Täter an dem geparkten schwarzen Hyundai zu schaffen und nahmen eine Kaffeemaschine, Parfum und eine Armbanduhr mit. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Versuchter Einbruch in Lützelinden

2.500 Euro Sachschaden hinterließen Unbekannte nach einem versuchten Einbruch in der Straße “Vogelsang”. Zwischen 19.00 Uhr am Mittwoch (23. Dezember) und 16.00 Uhr am Sonntag (27. Dezember) beschädigten die Einbrecher einen Grundstückszaun und verschafften sich gewaltsam Zugang über eine Außenwand in das Objekt. Vermutlich wurden die Täter bei der Tatausführung gestört und flüchteten. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555.

Staufenberg: Einbruch in Jugendzentrum

In der Straße “Am Sportplatz” in Treis an der Lumda brachen Unbekannte in ein Jugendzentrum ein. Zeugen stellten Sonntagvormittag gegen 10.00 Uhr den Einbruch fest. Aus dem Gebäude fehlt eine Spielkonsole. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Nicht nur gegen die Ausgangsbeschränkung verstoßen

(ots) – Zwei Fahrzeugführer haben über die Weihnachtstage nicht nur gegen die Ausgangsbeschränkung verstoßen, sondern müssen sich wegen weiterer Ermittlungsverfahren verantworten. Einer Zivilstreife fiel am Donnerstag 24.12.2020 gegen 03.40 Uhr ein Auto in der Rödgener Straße auf. Trotz eingeschaltetem Blaulicht fuhr der PKW weiter und bog in die Monroestraße ab. Nachdem einem Parkmanöver wechselten Fahrer und Beifahrer offenbar die Plätze. Bei der Überprüfung der beiden Insassen stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Es erhärtete sich der Verdacht, dass er auch unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol ist und dies offenbar der Grund des Platzwechsels war. Es folgte eine Blutentnahme bei dem 30-jährigen Fahrer auf der Polizeiwache. Neben den Strafverfahren gegen den Fahrer und dem Halter (Beifahrer) leiteten die Beamten gegen beide ein Ordnungswidrigkeitverfahren ein, da sie ohne triftigen Grund unterwegs waren.

(ots) – Auch am 1. Weihnachtstag 25.12.2020 war ein Autofahrer ohne triftigen Grund in der Marburger Straße unterwegs. Der Mann war mit seinem Auto zuvor einer Streife aufgefallen, er hatte das Fernlicht eingeschaltet. Als der Fahrer kontrolliert werden sollte, flüchtete er in den Wellersburgring. Kurz nach fünf Uhr entdeckten die Beamten den Flüchtigen, welcher sich offenbar zwischen zwei geparkten Fahrzeugen “versteckte”.

Der 24-jährige war ebenfalls nicht im Besitz eines Führerscheins und ein Drogentest reagierte positiv auf Kokain. Nach einer Blutentnahme auf der Polizeiwache konnte der Mann wieder gehen.

Gießen: Taschendieb festgenommen – Komplize gesucht

Nach einem Diebstahl von Freitag (25. Dezember) sucht die Polizei Gießen nach einem Komplizen. Der Tatverdächtige konnte festgenommen werden. An der Bushaltestelle am Berliner Platz fragte ein unbekannter Mann einen 20-jährigen Mann aus Gießen nach einer Zigarette und stahl bei der Übergabe offenbar das Handy aus der Tasche des Gießeners. Anschließend stieg der Verdächtige und sein Begleiter in die Buslinie1.

Zu diesem Zeitpunkt bemerkte das Opfer den Diebstahl und hielt den anfahrenden Bus an. Während die Fahrerin die Polizei informierte, übergab der Dieb das gestohlene Handy offenbar seinem Komplizen, welcher anschließend flüchtete. Polizisten nahmen den 23-jährigen Dieb fest und nahmen ihn mit zur Wache. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen sie ihn wieder.

Beschreibung des Komplizen:

Er ist zwischen 25 und 30 Jahren alt, etwa 1,70 Meter groß, kurze dunkle Haare und hat eine schmale Statur. Er trug eine dunkelblaue Jacke und eine schwarze Jeans. Nach Angaben eines Zeugen sah er nordafrikanisch aus.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Außenspiegel eines VW beschädigt

Zwischen Sonntag (20.Dezember) 18.00 Uhr und Montag (21. Dezember) 18.30 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter einen in der Alten-Busecker-Straße (Höhe 51) geparkten VW. Als der Besitzer zu seinem blauen Golf zurückkam, war dieser am linken Außenspiegel beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 150 Euro zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Buseck: Unfallflucht in der Tulpenstraße

3.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Audis nach einer Unfallflucht in der Tulpenstraße zwischen Mittwoch (23.Dezember) 16.00 Uhr und Freitag (25.Dezember) 15.00 Uhr. Der graue A4 Avant parkte am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 20 und wurde an der Motorhaube und dem linken Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Laubach: Kontrolle über Seat verloren

Donnerstagfrüh (24.Dezember) gegen 06.45 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann aus Laubach die Landstraße 3007 vom Münsterer Kreuz nach Grünberg. Aus bislang unbekannten Gründen verlor der Laubacher die Kontrolle über seinen Seat, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei verletzte sich der 27-Jährige leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Alkoholisiert unterwegs

Ein zunächst Unbekannter befuhr am Sonntag (27.Dezember) gegen 16.30 Uhr die Robert-Sommer-Straße in Richtung Schubertstraße. Beim Vorbeifahren beschädigte der Unbekannte einen am Fahrbahnrand geparkten VW an der hinteren, linken Seite. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 41-jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen.

Die Polizeibeamten bemerkten Alkoholgeruch bei dem Unfallverursacher. Bei einem Atemalkoholtest pustete dieser 1,22 Promille. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Anfahren Opel beschädigt

Zwischen Samstag (26.Dezember) 17.20 Uhr und Sonntag (27.September) 12.30 Uhr streifte ein Unbekannter vermutlich beim Anfahren einen in der Steinstraße geparkten Opel. Als der Besitzer zu seinem orangefarbenem Corsa zurückkam, war dieser auf der rechten, hinteren Seite beschädigt. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Buseck: Bei Parkmanöver Toyota beschädigt

1.500 Euro Sachschaden beklagt die Besitzerin eines Toyotas nach einer Unfallflucht in der Dresdner Straße. Vermutlich bei einem Parkmanöver zwischen 14.30 Uhr am Freitag (25. Dezember) und 12.00 Uhr am Samstag (26. Dezember) beschädigte der Unbekannte den grauen Yaris auf der linken Seite und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Opel touchiert

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte zwischen Mittwoch (23.Dezember) 20.00 Uhr und Donnerstag (24.Dezember) 15.00 Uhr einen in der Monroestraße (Höhe 7) geparkten Opel.

Als die Besitzer zu ihrem roten Insignia zurückkamen, war dieser an der Beifahrerseite beschädigt.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lollar: Parkplatzrempler

Nur eine Stunde parkte am Donnerstag (17.Dezember) ein Peugeot auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Rothweg. Vermutlich beschädigte ein Unbekannter zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bei einem Parkversuch den schwarzen Peugeot 308 am vorderen, linken Kotflügel.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Rangieren Mercedes touchiert

Am Donnerstag (24.Dezember) zwischen 11.15 Uhr und 11.30 Uhr touchierte ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Oberlachweg einen geparkten Mercedes. Vermutlich beschädigte der Unbekannte beim Rangieren den schwarzen Mercedes am rechten, hinteren Rücklicht. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

