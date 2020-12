Vandalismus auf Bahnanlagen (siehe Foto)

Melsungen (Schwalm-Eder-Kreis/Hessen) (ots) – Wieder haben unbekannte Täter am Bahnhaltepunkt Melsungen-Bartenwetzerbrücke Fahrplanvitrinen, Glasscheiben und Zuganzeigen zerstört. Bahnmitarbeiter hatten die Sachbeschädigungen am Sonntag (27.12.), gegen 9 Uhr, entdeckt. Bereits Anfang Dezember waren an dem Haltepunkt mehrere Scheiben und Vitrinen durch Vandalismus beschädigt worden.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben zu diesen Vorfällen machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

Sachbeschädigungen an Anlagen des öffentlichen Nahverkehrs

Melsungen (ots) – bis Samstag, 26.12.2020, 20:55-21:15 Uhr Uhr Bei mehreren Sachbeschädigungen im Bereich Bartenwetzerbrücke, Bahnhof und Oberes Bachfeld verursachten unbekannte Täter einen Sachschaden in Höhe von über 4.000 Euro. An der Bushaltestelle vor der Bahnhaltestelle “Bartenwetzerbrücke” verursachten die Täter 2.000 Euro Sachschaden indem sie die Scheiben der Bushaltestelle beschädigten.

In der Nähe, in der Unterführung der Bahnhaltestelle, beschädigten die Täter eine elektronische Anzeigentafel. Es entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Zwei Fahrplankasten an den Gleisen der Bahnhaltestelle wurden von den gleichen Tätern ebenfalls beschädigt. Hier entstanden ebenfalls 500 Euro Sachschaden.

Weitere 500 Euro Sachschaden verursachten die Täter an der Bushaltestelle “Oberes Bachfeld” in der Sälzerstraße. Im Sälzerweg stahlen und zerstörten die Täter eine Christbaumkugel im Wert von 10 Euro. An dem Fahrradhäuschen hinter dem Bahnhof “Huberg” beschädigten die Täter eine weitere Glasscheibe, hier entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

Ein Zeuge beobachtete direkt nach der Tat eine Person mit einer auffälligen orangefarbenen Jacke.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890.

Lebensmittel aus Imbisstand gestohlen

Gilserberg (ots) – 27.12.2020, 14:00 Uhr bis 28.12.2020, 08:30 Uhr – In der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen brachen unbekannte Täter in einen Imbissstand auf einem Parkplatz an der B 3, Höhe Winterscheid ein und stahlen Lebensmittel. Die Täter brachen zwei Schlösser eines Fenstergitters auf und beschädigten anschließend den dahinter befindlichen Rollladen. Hierdurch gelangten sie in den Imbisstand, wo sie mehrere volle Getränkekisten, Tiefkühlpommes und eingefrorene Würstchen im Gesamtwert von 300 Euro stahlen. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430.

Einbruch in Hotel

Borken (ots) – 22.12.2020, 11:15 Uhr bis 23.12.2020, 12:15 Uhr – Unbekannte Täter brachen in der letzten Woche in ein Hotel am ‚Europaplatz ein. Die Täter verursachten 500 Euro Sachschaden. Die Täter stiegen vermutlich mittels einer mitgebrachten Leiter auf ein Flachdach und schlugen dort ein Fenster des ersten Obergeschosses ein. Durch das eingeschlagene Fenster gelangten sie in ein Zimmer, welches sie erfolglos nach Wertgegenständen durchsuchten.

Ohne Beute verließen die Täter das Hotel und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Einbruch in Freibad

Knüllwald-Rengshausen (ots) – 16.12.2020, 12:00 Uhr bis 25.12.2020, 16:49 Uhr – In das Rengshäuser Freibad brachen unbekannte Täter vor einigen Tagen ein und verursachten hierbei 100 Euro Sachschaden. Die Täter hatten sich auf nicht bekannte Weise Zutritt zum Bad verschafft und dort zwei Türen aufgebrochen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet.

Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

