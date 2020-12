Bretten – Unbekannte zerstören zwei Blitzer an der B294

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen zwei stationäre

Geschwindigkeitsmessanlagen an der Bundesstraße B294 bei Bretten massiv

beschädigt und damit einen Sachschaden von vermutlich über 20.000 Euro

verursacht.

Nach den bisherigen Erkenntnissen schlugen die Täter zwischen 00:30 und 05:00

Uhr mit massiver Gewalt auf die auf Höhe der Stadtwerke Bretten an beiden Seiten

der B294 (Pforzheimer Straße) aufgestellten Blitzer ein. Dabei wurden die beiden

Säulen sowie die darin verbaute Technik erheblich beschädigt. Ersten Schätzungen

zufolge beläuft sich der Sachschaden an den beiden Messanlagen auf insgesamt

mindestens 20.000 Euro.

Falls die Täter damit Aufnahmen der Messanlage vernichten wollten, so ist dies

nicht gelungen, da die gefertigten Bilder speziell gesichert sind.

Eventuelle Zeugen der Tat sowie sonstige Hinweisgeber werden gebeten, sich mit

dem Polizeirevier Bretten unter 07252/50460 in Verbindung zu setzen.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Karlsruhe (ots) – (KA) Oberhausen-Rheinhausen – Zwei Beschuldigte in

Untersuchungshaft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurden eine 36-Jährige und ein

44-Jähriger am Sonntag dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt,

der Haftbefehle erließ.

Den Beschuldigten wird unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln in nicht

geringer Menge vorgeworfen. Im Zuge von Ermittlungen wegen eines

Sachbeschädigungsdelikts hatte sich eine Polizeistreife am Samstagabend zu der

Wohnung der 36-Jährigen begeben. Vor Ort nahmen die Beamten einen deutlichen

Cannabisgeruch wahr. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die

Beamten eine Indoor-Aufzuchteinrichtung mit insgesamt 133 Cannabispflanzen, ca.

340 Gramm Cannabis, Verpackungsmaterial, eine Schreckschusswaffe, mehrere

Luftdruckgewehre und Bargeld. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen besteht der

Verdacht, dass die Indoor-Aufzuchteinrichtung von beiden Beschuldigten

gemeinschaftlich betrieben wurde. Die beiden Beschuldigten wurden daraufhin

vorläufig festgenommen und die Beweismittel sichergestellt.

Karlsruhe – Anwohner und Polizei helfen gestrandetem Obdachlosen

Karlsruhe (ots) – An den Weihnachtfeiertagen ist ein wohnsitzloser 58-Jähriger

wegen einer Reifenpanne an seinem Lastenrad in Karlsruhe-Neureut „gestrandet“.

Dank der Hilfe von Anwohnern sowie der Hilfe von Polizeibeamten, die dem

58-Jährigen privates Werkzeug und Material zur Verfügung stellten, kann er nun

seine Reise gut genährt fortsetzen.

Mit seinem Lastenrad ist der 58-Jährige aktuell auf dem Weg zum Bodensee. Sein

Lastenrad schiebt er bei seinen Reisen neben sich her und dient ihm so zum

Transport seiner persönlichen Gegenstände. In Neureut hielt jedoch ein Rad des

Fuhrwerks den Belastungen nicht mehr Stand und ging zu Bruch. Nun beabsichtige

der 58-Jährige, das gebrochene Rad durch ein Holzrad zu ersetzen. Aufgrund der

aktuell geschlossenen Baumärkte kam er jedoch nicht dazu, die benötigten

Werkzeuge und Schrauben dafür zu besorgen.

Mehrfach informierten Anwohner die Polizei, da sie sich Sorgen um den in der

Alten Friedrichstraße gestrandeten Obdachlosen machten. Eine Unterbringung in

einer wärmeren Einrichtung lehnte er gegenüber der Polizei aber immer vehement

ab. Bei einer erneuten Überprüfung am Samstagabend fragten die Beamten den

58-Jährigen, welche Utensilien er für seine Reparatur noch benötigen würde. Der

stumme Mann schrieb den Beamten daraufhin einen „Wunschzettel“ für die

Reparatur. Die von ihm notierten Gegenstände, diverse Schrauben, Holzlack, ein

Schraubendreher sowie ein kleiner Bohrer, organisierten die Polizisten

anschließend kurzerhand aus ihren privaten Haushalten und übergaben sie dem

hierüber äußerst glücklichen 58-Jährigen.

Dieser wurde hiernach richtig mitteilsam und teilte den Beamten auf Zetteln mit,

welche Strecke er bereits zurückgelegt hat und wohin er aktuell unterwegs sei.

Zudem „beschwerte“ er sich über die hilfsbereiten Anwohner, die ihn derart mit

Lebensmitteln versorgt hätten, dass er gar nicht wisse, wann er das alles essen

soll.

Karlsruhe – Unbekannte versuchen Opferstock in Kirche aufzubrechen

Karlsruhe (ots) – Zwischen dem 22. und dem 26. Dezember haben Unbekannte

versucht, den Opferstock der St.-Peter-und-Paul Kirche in der Kanzlerstraße in

Karlsruhe-Durlach aufzubrechen. Unter massiver Gewalteinwirkung, versuchten die

Täter dabei, das Geldfach aufzuhebeln. Hierbei wurden die Schlösser des

Opferstocks zwar erheblich beschädigt, sie hielten den Hebelversuchen jedoch

stand. Schließlich ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne

Beute. Am Opferstock hinterließen sie aber einen Sachschaden in Höhe von etwa

150 Euro.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Durlach unter 0721/49070 in Verbindung zu setzen.

Ettlingen – Einbruch in Einkaufsmarkt

Karlsruhe (ots) – Bislang Unbekannte brachen in der Nacht zum Sonntag in einen

Markt in der Richard-Wagner-Straße in Bruchhausen ein. Zunächst verschafften

sich die Einbrecher Zugang zu der Tiefgarage. Über einen Werkstattraum gelangten

sie zur Verbindungstüre zum Markt, die aufgebrochen wurde. Über den Keller kamen

die Täter dann in den Markt. Von dort wurden gezielt Zigaretten im Wert von

mehreren tausend Euro gestohlen. Eine Anwohnerin hörte zwischen 21.00 Uhr und

22.00 Uhr Klopfgeräusche im Gebäude und stellte einen größeren grauen

Lieferwagen auf dem Kundenparkplatz des Marktes fest. Die Polizei sucht nun

weitere Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Beobachtungen

gemacht haben. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ettlingen,

Telefon 07243/32000 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Jugendlicher griff Polizeibeamten an

Karlsruhe (ots) – Ein 15-Jähriger griff am Samstagnachmittag einen

Polizeibeamten an und leistete bei der anschließenden Festnahme erheblichen

Widerstand. Gegen 16.00 Uhr wurde eine Streife zu einer Wohnung in der

August-Bebel-Straße gerufen, da sich dort eine Jugendliche verletzt hatte. Sie

wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 15-jährige

Freund, der nicht mit ins Krankenhaus fahren konnte, schrie plötzlich herum und

rannte auf die Straße. Hier wurde er von einem vorbeifahrenden Pkw erfasst und

leicht verletzt. Von einer hinzugerufenen Besatzung eines Rettungswagens wollte

er sich nicht behandeln lassen. Der Aufforderung zur Bearbeitung des

Verkehrsunfalls vor Ort zu bleiben kam er nicht nach. Nach einer zweiten

Aufforderung beleidigte er einen Polizeibeamten und schlug unvermittelt mit den

Fäusten nach dem Polizisten, der am Kopf getroffen wurde. Nachdem der

Jugendliche am Boden fixiert werden konnte, wurden ihm Handschließen angelegt.

Eine Überprüfung auf der Wache ergab, dass der 15-Jährige in einem Jugendheim

untergebracht ist, dort aber nicht zurückgekehrt war.

Bretten – Mehrere Autofahrer gefährdet

Karlsruhe (ots) – Ein 24-jähriger Mann hat am Sonntag, gegen 12.15 Uhr, als

Fahrer eines grauen Mercedes mehrere andere Fahrzeugführer auf der

Melanchthonstraße in Bretten gefährdet.

Nach Angaben von zwei Geschädigten fuhr ihnen der Beschuldigte auf der

Melanchthonstraße in Richtung Alexanderplatz hinterher. Der einen Geschädigten

fuhr er so dicht auf, dass nicht einmal mehr das Kennzeichen im Rückspiegel zu

erkennen war. Bei einem Überholvorgang scherte er so kurz vor ihr wieder ein,

dass sie abbremsen musste, um ihm das Wiedereingliedern in den fließenden

Verkehr zu ermöglichen. Dann überholte der 24-Jährige wohl einen weiteren

Verkehrsteilnehmer mit überhöhter Geschwindigkeit und kam plötzlich quer zur

Fahrbahn vor ihm zum Stehen. Auch hier war eine Gefahrenbremsung notwendig, um

einen Unfall zu vermeiden. Dabei wurde eine weitere Verkehrsteilnehmerin im

Gegenverkehr gefährdet, sie musste ausweichen und stark bremsen.

Als alle Fahrzeuge zum Stillstand gekommen waren, stieg der Beschuldigte aus und

sagte wohl zu einem der betroffenen Verkehrsteilnehmer, dass er es eilig habe.

Dann stieg er wieder in sein Fahrzeug und fuhr weiter.

Der 24-jährige Mercedesfahrer wird wegen Straßenverkehrsgefährdung angezeugt.

Marxzell – Streit in Gemeinschaftsunterkunft

Karlsruhe (ots) – Am Sonntagabend, gegen 20.45 Uhr, gerieten in einer

Gemeinschaftsunterkunft in Marxzell-Neurod zwei junge Männer aneinander.

Gegenstand des Streits war anscheinend, dass einer der beiden zu laut Musik

hörte. Hieraus entwickelte sich wohl eine tätliche Auseinandersetzung zwischen

dem 27-jährigen Mann aus Somalia und dem 21-jährigen aus Afghanistan.

Der 21-jährige Afghane wurde zur ambulanten Versorgung seiner leichten

Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der endgültige Hergang des Sachverhalts bedarf der weiteren Ermittlungen, da

sprachliche Barrieren einer Anhörung beider Personen entgegenstanden.

Karlsruhe – Stark betrunken am Steuer

Karlsruhe (ots) – Eine 32-jährige Frau wurde am Sonntagabend, um 22.15 Uhr, in

Weingarten kontrolliert. Sie wurde von Polizeibeamten am Steurer ihres Fahrzeugs

sitzend auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes angetroffen. Im Fahrzeug lagen

zwei leere Flaschen Wein, die die Frau augenscheinlich getrunken hatte. Sie

hatte sich am Fahrzeug bereits übergeben. Außerdem äußerte sie gegenüber den

Beamten, dass sie auf den Parkplatz gefahren sei und weiterfahren wolle.

Dies wurde unterbunden, da sie mit dem Polizeifahrzeug zum Polizeirevier

gebracht und ihr dort Blut entnommen wurde. Ein zuvor durchgeführter

Atemalkoholtest hatte eine Atemalkoholkonzentration von ungefähr 1,8 Promille

ergeben. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt, der Fahrzeugschlüssel

sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Dame entlassen, um mit

öffentlichen Verkehrsmitteln den Heimweg anzutreten.

Sie wäre dazu durchaus in der Lage gewesen, war aber nicht willens das Areal des

Polizeireviers in Durlach zu verlassen. Sie musste, nachdem sie einem

Platzverweis nicht Folge leistete, in Gewahrsam genommen werden.

Bruchsal – Wohnungseinbruchdiebstahl

Karlsruhe (ots) – Am Samstag, zwischen 14 Uhr und 19.30 Uhr, wurde in eine

Wohnung in der Bruchsaler Karl-Berberich-Straße eingebrochen.

Ein bislang unbekannter Täter überkletterte das Balkongeländer der im ersten

Obergeschoß gelegenen Wohnung und hebelte die Balkontür auf. Im Schlafzimmer der

69-jährigen Geschädigten werden eine Halskette und ein Armband entwendet. Da das

Zimmer komplett durchwühlt wurde, ist es möglich, dass noch weitere Gegenstände

fehlen.

Die Ermittlungen dauern an.

Kronau – Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Kronau (ots) – Beim Aufbruch eines Zigarettenautomaten im Gewerbegebiet Heidig

verursachten die unbekannten Täter einen Sachschaden von über 1.000 Euro. Der

beschädigte Automat wurde am Samstagvormittag von einem Spaziergänger in der

Straße Im Althäuser entdeckt. Vermutlich wurde er in der Nacht zuvor gewaltsam

aufgebrochen. Dabei wurde von den Tätern auch der gesamte Inhalt entnommen. Die

Höhe des Diebesgutes ist derzeit noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Bad

Schönborn hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rheinstetten – Brennender Hochsitz

Karlsruhe (ots) – Am Samstagabend, gegen 23.30 Uhr, verständigte ein Zeuge die

Feuerwehr, da er hohe Flammen aus dem Wald zwischen Rheinstetten und Ettlingen

wahrnehmen konnte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizeibeamte fanden

schließlich eine brennende Ansitzeinrichtung für Jäger in der Nähe des

Wasserwerks. Offenbar war der Hochsitz mutwillig in Brand gesteckt worden. Er

musste komplett umgelegt werden um den Brand zu löschen.

Karlsruhe – 73-jähriger Mann bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zog sich

ein 73-jähriger Mann bei einem Wohnungbrand in der Alte Karlsruher Straße 34 am

Sonntag gegen 13.45 Uhr zu. In der Wohnung des Mannes brach nach ersten

Ermittlungen im Bereich der Küche ein Brand aus. Der Mann sprang aus dem Fenster

seiner Wohnung im ersten Obergeschoss, um sich vor den Flammen in Sicherheit zu

bringen. Der Mann wurde vom Rettungsdienst versorgt und musste stationär mit

Brandverletzungen und Knochenbrüchen in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Die Wohnung des Mannes wurde durch das Feuer stark in Mitleidenschaft gezogen,

nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von mindestens 50.000 Euro. Für

eine fünfköpfige Familie musste eine Notunterkunft durch Vertreter der Stadt

Karlsruhe organisiert werden, da das Mehrfamilienhaus derzeit nicht mehr

bewohnbar ist, weil u.a. vorsorglich auch der Strom abgeschaltet werden musste.

Die Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach haben die Ermittlungen zur

Brandursache aufgenommen.

Bruchsal – Gesuchter Hundebesitzer meldet sich von selbst

Karlsruhe (ots) – Am Freitag, den 25.12.2020, meldete eine geschädigte

Tierhalterin beim Polizeirevier Bruchsal, dass ihr Hund am selbigen Tag zwischen

15:00 und 15:35 Uhr auf einem Feldweg in Richtung Heidelsheim von einem ihr

unbekannten Hund gebissen und herumgeworfen wurde.

Der Besitzer des bisher unbekannten Hundes hat sich zwischenzeitlich bei der

Polizei und auch bei der Hundebesitzerin von selbst gemeldet. Es besteht ein

kooperativer und fürsorglicher Kontakt zwischen den betroffenen Personen.

Dem Hund, welcher aufgrund von Verletzungen am Vorderbein in ärztliche

Behandlung musste, geht es soweit gut.

Bruchsal – Bissiger Hund gesucht

Karlsruhe (ots) – Am Freitag, den 25.12.2020, meldete eine geschädigte

Tierhalterin beim Polizeirevier Bruchsal, dass ihr Hund am selbigen Tag zwischen

15:00 und 15:35 Uhr auf einem Feldweg in Richtung Heidelsheim von einem ihr

unbekannten Hund gebissen und herumgeworfen wurde. Ihr Hund, ein gelber Podenco

Mischling, erlitt hierbei eine Verletzung am rechten Vorderbein, welche

aufwendig in einer Tierklinik behandelt werden musste. Bei dem nun gesuchten

Hund handelt es sich vermutlich um einen Alaskan Malamute.

Die Hundebesitzerin war gemeinsam mit zwei Zeugen, zwei Pferden und dem

betroffenen Hund auf dem Feldweg zwischen Bruchsal und Heidelsheim – einer

Verlängerung zur Bruchsaler Bergstraße – spazieren. Plötzlich fuhr ein weißer

Jeep Wrangler Rubicon, welcher mit einem auffälligen Tierrassenaufkleber

versehen war, an der Personengruppe vorbei. Das Auto wurde in unmittelbarere

Nähe abgestellt. Wenig später begegnete die Personengruppe dem Jeep-Fahrer,

welcher mit zwei an einer langen Leine befindlichen Hunden unterwegs war. Der

Alaskan Malamute rannte auf den Podenco zu, biss diesen und warf ihn um.

Einer der beiden Zeugen griff ein und zerrte den bissigen Hund von dem Podenco

weg. Laut den Angaben der Geschädigten soll der Besitzer des Alaskan Malamute

keine Anstalten gemacht haben den Hund wegzuziehen. Auch ging dieser mit seinen

beiden Hunden weiter ohne Personalien zu hinterlassen. Zunächst war nur eine

kleine Verletzung am Vorderbein des Podenco sichtbar. Diese erwies sich jedoch

ihm Rahmen der ärztlichen Behandlung als recht kompliziert.

Der unbekannte Hundehalter konnte als männliche, etwa 35 Jahre alte Person mit

einer sportlich-athletischen Figur beschrieben werden. Es handelt sich

vermutlich um einen Deutschen. Der Mann trug eine schwarze Strickmütze und eine

graue Jacke.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls sollen noch weitere Spaziergänger in dem Bereich

unterwegs gewesen sein. Weitere Ermittlungen hat die Polizeihundeführerstaffel

übernommen.

Weitere Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der

Nummer 07251/726-0, mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Sachbeschädigung in Kirche

Karlsruhe (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 24.12.2020 und dem 25.12.2020

verursachten bislang unbekannte Personen eine gemeinschädliche Sachbeschädigung

in einer Kirche in der Lange Straße in Karlsruhe-Rüppurr. Am 25.12.2020 gegen

16:00 Uhr wurde der Schaden festgestellt.

So wurde ein vor dem Altar befindliches Licht zerbrochen. Es wurden Kerzen vom

Altar entnommen, angezündet und das Wachs über den Boden verteilt. Des Weiteren

wurde Unrat hinterlassen. Vor Ort waren unter anderem ausgeschütteter Alkohol,

ausgedrückte Zigarettenkippen und Speisereste feststellbar.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

0721/666-3411, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu

setzen.

Ettlingen – Ampel bei Rotlicht überfahren und Verkehrsunfall verursacht

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstag, den 24.12.2020, kam es gegen 23:45 Uhr auf der

Rudolf-Plank-Straße im Einmündungsbereich zur Mörscher Straße zu einem

Verkehrsunfall zwischen einer 18-jährigen Audi-Fahrerin und einer 37-jährigen

BMW-Fahrerin. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 16.000 Euro. Beide

Pkw-Fahrerinnen zogen sich leichte Verletzungen zu.

Die Audi-Fahrerin befuhr die Rudolf-Plank-Straße und passierte offenbar bei

Rotlicht den Einmündungsbereich. Sie kollidierte mit der aus der Gegenrichtung

kommenden BMW-Fahrerin, welche nach links in die Mörscher Straße einfahre

wollte. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr die BMW-Fahrerin bei

Grünlicht in den Einmündungsbereich.

Die BMW-Fahrerin wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Dettenheim – Verkehrsunfall mit Wildschwein zieht weiteren Verkehrsunfall nach sich

Karlsruhe (ots) – Eine 48-jährige VW-Fahrerin kollidierte am Freitag, den

25.12.2020, gegen 21:30 Uhr auf der K 3532, zwischen Graben-Neudorf und

Liedolsheim, frontal mit einem querenden Wildschwein. Da die Pkw-Fahrerin dunkel

gekleidet war und laut eigenen Angaben der Handy Akku leer war, entschied die

Frau das Tier auf der Straße liegen zu lassen und umgehend zu ihrer

Wohnanschrift nach Hause zu fahren. Etwa 15 Minuten nach dem Zusammenstoß

kontaktierte sie schließlich mit dem Haustelefon die Polizei.

Zwischenzeitlich befuhr eine 23-jährige Peugeot-Fahrerin ebenfalls die K 3532

von Liedolsheim kommend in Richtung Graben-Neudorf. Als sie das zuvor

angefahrene Wildschwein erkannte, wollte sie nach rechts ausweichen. Vermutlich

touchierte sie jedoch noch leicht mit dem verunglückten Tier und kam in der

Folge von der Fahrbahn ab. Nach etwa 100 Metern kam ihr Fahrzeug auf einem

danebenliegenden Feld zum Stehen. Ihr Beifahrer informierte umgehend die

Polizei.

Im Rahmen beider Verkehrsunfälle wurden keine Personen verletzt. Insgesamt

entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Bretten – Einbrecher löst Alarm aus

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstag, den 24.12.2020, wurde gegen 20:10 Uhr der

Einbruchsalarm in einem Supermarkt in der Pforzheimer Straße in Bretten

ausgelöst.

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger hatte sich nach Ladenschluss vermutlich

in der Kundentoilette eingeschlossen und bewegte sich schließlich in den

Räumlichkeiten des Supermarktes. Das Gebäude wurde umstellt. Der Einbrecher

konnte jedoch vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Ob Diebesgut entwendet

wurde, ist bislang noch unklar. Entsprechende Spuren wurden sichergestellt und

vorhandenes Videomaterial ausgewertet.

Von dem Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor:

Männliche Person- Männliche Person

Etwa 18-25 Jahre alt

Mittellange dunkle Haare

Kinnbart

Trug einen Parka mit Fellkapuze und Handschuhe, einen

Kapuzenpullover, eine Jogginghose der Marke „Adidas“, Turnschuhe

und einen Rucksack der Marke „Puma“

Kapuzenpullover, eine Jogginghose der Marke „Adidas“, Turnschuhe und einen Rucksack der Marke „Puma“ Führte einen Schraubenzieher mit sich

Etwa 40-50 Jahre alt

Circa 180 cm groß

Kurze schwarze Haare mit auffälligen Geheimratsecken

Südländisches Aussehen

Trug einen schwarzen Schal, einen grünen Wintermantel mit

Kapuze, eine schwarze Cargohose mit seitlichen Beintaschen und

graue Sneaker

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

07252/5046-0, mit dem Polizeirevier Bretten in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Einbruch in Supermarkt

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstag, den 24.12.2020, brachen gegen 18:30 Uhr bislang

unbekannte Täter in einen Supermarkt in der Ortenbergstraße in Beiertheim-Bulach

ein.

Die Eindringlinge verschafften sich vermutlich über den Haupteingang Zutritt in

das Gebäude. Hierzu wurden mehrere doppelverglaste Türen aufgebrochen. Der durch

den Einbruch entstandene Diebstahls- und Sachschaden konnte bislang noch nicht

beziffert werden. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden mehrere Mobiltelefone

entwendet.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

0721/666-3411, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu

setzen.

Karlsruhe – Pkw-Fahrer nutzt unerlaubterweise Querungsstelle für Einsatzfahrzeuge und kollidiert mit S-Bahn

Karlsruhe (ots) – Am Mittwoch, den 23.12.2020, ereignete sich in der Karlsruher

Lameystraße ein Verkehrsunfall zwischen einem 32-jährigen Audi-Fahrer und einer

Straßenbahn der Linie S5. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Personen wurden glücklicherweise keine verletzt.

Der Pkw-Fahrer befuhr zunächst die Lameystraße in westlicher Richtung und bog im

Anschluss im Bereich einer Feuerwache nach links in eine Querungshilfe über den

dortigen Gleisbereich ein. Die Querungsstelle ist nur für Einsatzfahrzeuge

freigegeben und mit einem entsprechenden Verkehrsschild versehen. Im Rahmen des

Abbiegevorgangs kam es zur Kollision mit einer Straßenbahn, welche in

Fahrtrichtung Knielingen unterwegs war.

Der Bahnverkehrt wurde durch den Verkehrsunfall kurzzeitig beeinträchtigt.

Karlsruhe – Einbruch in Kleingartenverein

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger verschaffte sich am

Donnertag, zwischen 23:00 und 24:00 Uhr, Zutritt auf das Gelände eines

Kleingartenvereins in der Wikingerstraße in Karlsruhe-Mühlburg. Der Eindringling

brach mehrere Gartenhäuser auf und durchsuchte diese. In welcher Höhe Diebesgut

entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Die Auswertung von vorhandenem

Videomaterial ergab folgende Beschreibung des Tatverdächtigen:

Männliche Person

Etwa 18-25 Jahre alt

Mittellange dunkle Haare

Kinnbart

Trug einen Parka mit Fellkapuze und Handschuhe, einen

Kapuzenpullover, eine Jogginghose der Marke „Adidas“, Turnschuhe

und einen Rucksack der Marke „Puma“

Kapuzenpullover, eine Jogginghose der Marke „Adidas“, Turnschuhe und einen Rucksack der Marke „Puma“ Führte einen Schraubenzieher mit sich

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721

6663611, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Diebe entwenden Anhänger

Karlsruhe (ots) – Diebe haben in der Zeit von Donnerstag 07:30 Uhr bis Dienstag,

08:00 Uhr einen Anhänger in der Annweiler Straße entwendet.

Der Anhänger mit dem Kennzeichen KA-PM 20 war durch den Geschädigten auf einem

öffentlichen Parkplatz vor einem Kleingartengelände abgestellt. Die Schadenshöhe

beläuft sich auf 2500,00 EUR.

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Karlsruhe-West unter der

Telefonnummer 0721 666 3611 zu melden.