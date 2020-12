Hemsbach/Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Autoaufbrüche – Polizei sucht Zeugen

Hemsbach/Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Donnerstagmorgen brach

ein unbekannter Täter in ein geparktes Auto in Hemsbach ein. Der Unbekannte

drang gegen 2.30 Uhr auf bislang nicht bekannte Art und Weise in das Auto ein,

das in der Einfahrt eines Anwesens in der Landstraße abgestellt war. Aus diesem

Fahrzeug ließ er einen Geldbeutel mit Bargeld, Führerschein, Kreditkarte und

weiteren Berechtigungsnachweisen mitgehen. Darüber hinaus entwendete er

sogenannte AirPods sowie eine Digitalkamera. Danach versuchte er das Garagentor

des Anwesens aufzuhebeln, wobei er Sachschaden von rund 500 Euro verursachte.

Eine Stunde später wurde der Polizei eine verdächtige Person mit Fahrrad

gemeldet, die in Laudenbach an geparkten Autos an den Türgriffen prüfte, ob

diese verschlossen waren. Die Person konnte von einer Polizeistreife in der

Händelstraße ausgemacht werden. Beim Erblicken des Streifenwagens trat diese

sofort mit dem Fahrrad die Flucht in Richtung Neuwiesenstraße an. Die Beamten

folgten dem Flüchtenden, verloren ihn jedoch in der Main-Neckar-Straße aus den

Augen. Das Fahrrad, sowie weitere Gegenstände, bei denen es sich offenbar um

Diebesgut handelt, konnte schließlich im Bachlauf des Laudenbachs am Ende der

Main-Neckar-Straße aufgefunden und sichergestellt werden. Bei der Überprüfung

des Fahrrades wurde festgestellt, dass dieses durch Diebstahl abhandengekommen

war.

Der flüchtende Täter wird wie folgt beschrieben:

Männliche Person

Ca. 30 Jahre alt

Ca. 180 cm groß

Schlank

War bekleidet mit einer grauen Jogginghose und einem blauen

Windbreaker der Marke adidas

Windbreaker der Marke adidas Trug eine schwarze Wollmütze

Nach derzeitigen Erkenntnisstand dürfte ein Zusammenhang zwischen den beiden

Taten bestehen. Die weiteren Ermittlungen werden durch des Polizeiposten

Hemsbach geführt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Täter geben können, werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Dielheim, Rhein-Neckar-Kreis: Auto touchiert Fußgänger und fährt weiter – Zeugen gesucht

Dielheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Horrenberger Straße wurde am

Mittwoch, den 23.12.2020 eine 28-Jährige leicht am Arm verletzt – der

Verursacher fuhr weiter. Die Frau stieg gg. 7.30 Uhr aus ihrem geparkten

Fahrzeug und hatte die Fahrzeugtüre bereits geschlossen als ein Mercedes an ihr

vorbeifuhr und sie am Arm touchierte. Die 28-Jährige rannte dem Flüchtigen noch

mehrere Meter nach, jedoch ohne Erfolg. Das Polizeirevier Wiesloch hat die

Ermittlungen gegen den flüchtigen Verursacher, von dem das Kennzeichen bekannt

ist, aufgenommen und sucht nach weiteren Zeugen des Vorfalls. Personen, die das

Geschehen beobachteten, werden gebeten, sich unter 06222 57090 an die Beamten zu

wenden.

Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall im Kreuzungsbereich – Zeugen gesucht

Dossenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits am Dienstag, den 22.12.2020 kam

es im Kreuzungsbereich der B 3 und der L 531 bei Dossenheim zu einem Unfall. Die

Fahrerin eines Opel, die auf der B 3 in Richtung Heidelberg fuhr, kollidierte

dabei mit dem Fahrer eines Mazda. Es entstand ein Sachschaden von mindestens

2.500 Euro – glücklicherweise wurde keiner der beiden Beteiligten verletzt.

Bislang dauern die Ermittlung des Verkehrsdienstes Heidelberg zur Klärung der

Verursachung an. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten,

sich unter 0621 174-4111 an die Beamten zu wenden.

Leimen/St. Illgen – Wohnungsbrand mit zwei Leichtverletzten

Mannheim (ots) – Am Samstag Morgen gegen 02.50 Uhr kam es in der

Theodort-Heuss-Straße in St. Illgen zu einem Wohnungsbrand bei dem 2 Personen

leicht verletzt wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war eine vergessene

Kerze ursächlich für den Brand. Durch die 31-jährige Wohnungsinhaberin und einen

Brandersthelfer wurde versucht die Flammen mittels eines Wassereimers zu

löschen. Schließlich konnte die Feuerwehr den Brand löschen. In der Wohnung

entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000EUR. Die Wohnungsinhaberin und der

Ersthelfer wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Weinheim-Lützelsachsen: Pkw-Fahrer landet im Gleisbett

Weinheim-Lützelsachsen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochnachmittag gegen

17.50 Uhr fuhr ein 83-jähriger Opel-Fahrer vom Hammerweg auf einen Parkplatz am

Bahnhofsgelände Weinheim-Lützelsachsen. Dort fuhr er über eine angrenzende

Fußgängerrampe an einer Schranke vorbei und landete mit den Vorderreifen im

Gleisbett. Der Pkw konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Lützelsachsen aus dem

Gleisbett gezogen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2500.- Euro.

Personen wurden nicht verletzt. Die Bahnstrecke war für den Zugverkehr bis ca.

18.45 Uhr gesperrt.