Unfallzeugen gesucht

Weinsheim

Am Mittwoch, 23.12.2020, 15.30 Uhr, fuhr eine PKW-Fahrerin mit ihrem dunklen Mazda die B 41 in Richtung Bad Sobernheim auf der linken Fahrspur. In Höhe der Ortslage Weinsheim musste sie einem anderen PKW ausweichen, der auf ihrer Höhe fuhr und vom rechten auf den linken Fahrstreifen zog. Die Frau kollidierte mit ihrem Pkw zunächst mit der linken und anschließend mit der rechten Leitplanke. Die Fahrerin wurde verletzt, an ihrem PKW entstand Schaden von ca. 4000 Euro. Der Fahrer des anderen PKW fuhr weiter. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silbernen PKW, älteren Baujahrs, gehandelt haben. Die Polizei Bad Kreuznach bittet um Hinweise.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit anschließender Flucht

Bad Kreuznach (ots)

Am Samstagabend gegen 21:45 Uhr kam es in der Lessingstraße in Bad Kreuznach zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht durch einen alkoholisierten 25-jährigen Fahrzeugführer. Der 25-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem Mercedes zunächst die Lessingstraße in Bad Kreuznach in Fahrtrichtung Rheinstraße. Hier kam er nach rechts von der Fahrbahn auf den Bürgersteig ab. Diesen befuhr er, bis es zu einem Zusammenstoß mit einem dortigen Begrenzungspfosten kam. Der Begrenzungspfosten wurde durch den Aufprall aus seiner Verankerung gerissen. Hierbei entstand am Mercedes Sachschaden im Bereich der Frontstoßstange. Anschließend entfernte sich der 25-jährige Fahrer von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Rheinstraße/ Alzeyer Straße. Ein Anwohner wurde akustisch auf den Unfall aufmerksam, notierte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Während der anschließend fortgesetzten Fahrt teilten weitere Zeugen mit, dass der 25-jährige u.a. schlangenlinienfahrend die Rheinstraße befuhr, hierbei zeitweise auf die Gegenfahrbahn und den Bürgersteig geriet. Die meldenden Zeugen gaben an, aus Angst zur Seite gesprungen zu sein, um nicht vom Fahrzeug des 25-jährigen erfasst zu werden. Zwei Streifenbesatzungen begaben sich umgehend an die Unfallörtlichkeit. Während einer der Mitteiler durch eine Streifenwagenbesatzung befragt wurde, bog der 25-jährige von der Rheinstraße erneut in die Lessingstraße ein. Hier passierte er mit seinem Fahrzeug den Streifenwagen mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Obere Flotz. Die Streifenbesatzungen folgten dem Mercedes unter Verwendung von Sonder- und Wegerechten. An der Kreuzung Obere Flotz / Mittlere Flurweg konnte der 25-jährige Fahrer gestoppt werden. Er stieg aus und legte sich auf den Boden, sodass die eingesetzten Beamten ihn widerstandslos festnehmen konnten. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab um 22:00 Uhr einen Wert von 1,81 Promille. Bei Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges konnten entsprechende Unfallbeschädigungen festgestellt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen sowie dessen Führerschein und Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den 25-jährigen wurde nun ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Quadfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Gauersheim (ots)

Am Freitag, den 25.12.2020, kam es gegen 13:30 Uhr in Gauersheim zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Die Fahrerin eines Quads verlor auf der Hauptstraße die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte frontal mit einer Hauswand. Die Fahrerin verletzte sich schwer und musste mittels Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Das geführte Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Die Hauptstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Sachbeschädigung durch Böller

Bad Kreuznach (Planig) (ots)

In der Nacht vom 23.12.2020 auf den 24.12.2020 wurden durch mehrere Anrufer zwei lautstarke Knallgeräusche gemeldet, die sich zwischen 02:15 Uhr und 02:25 Uhr ereignet haben sollen. Die Knallgeräusche seien aus dem Bereich Corneliusstraße/Rheinpfalzstraße in Bad Kreuznach (Planig) wahrnehmbar gewesen. Die Polizei und die Feuerwehr wurden zu der Örtlichkeit beordert. Letztendlich konnte an einem Firmengebäude ein völlig zerstörter Rollladen festgestellt werden. Der Schaden entstand mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durch einen illegalen Böller.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 0671/8811-0 entgegen.