Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Bingen-BIngerbrück, Koblenzer Straße – 28.12.2020, 09.15 Uhr

Eine Streifenwagenbesatzung wurde in der Koblenzer Straße auf ein Fahrzeug aufmerksam, bei welchem das Abblendlicht defekt war. Das Fahrzeug fuhr auf ein Tankstellengelände. Hier konnten Fahrer und Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen werden. Der 46 jährige Fahrzeugführer gab an, keine Papiere mit sich zu führen. Nach Abgleich in den polizeilichen Systemen konnte festgestellt werden, dass dem Fahrer die Fahrerlaubnis behördlich entzogen worden war. Im Verlauf der Kontrolle zeigten sich deutliche Anzeichen, die auf Drogenkonsum deuteten. Ein durchgeführter Test bestätigte den Verdacht. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Mainz, Fahrer entzieht sich Verkehrskontrolle durch überhöhte Geschwindigkeit

Mainz (ots) – Montag, 28.12.2020 – 02:00 Uhr Mit deutlich überhöhter

Geschwindigkeit entzieht sich ein 20-jähriger, polizeilich bekannter Mann einer

Verkehrskontrolle in der Peter-Altmeier-Allee und kann erst in der Boppstraße,

in der Nähe des Mainzer Hauptbahnhofs angehalten werden.

Durch die Polizeiinspektion Mainz 1 wurde in der Nacht auf Montag eine

Kontrollstelle zur Überprüfung der allgemeinen Verkehrstauglichkeit von

Fahrzeugen und Fahrer.Innen unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke betrieben. Dabei

fiel ein Opel Corsa auf, welcher in einiger Entfernung angehalten wurde und der

Fahrer offensichtlich die Kontrollstelle beobachtete. Als Polizeibeamte

versuchten, das Fahrzeug zu kontrollieren, beschleunigt der Fahrer mit

durchdrehenden Rädern und entfernt sich von der Kontrollörtlichkeit. Ein

Streifenwagen verfolgt das Fahrzeug über die Rheinallee, Kaiserstraße und

Boppstraße und kann dieses dort nach sehr kurzer Zeit anhalten. Der 20-jährige

Fahrer, des erst sechs Monate alten Corsas, gibt keinen Grund für seine Flucht

an, erklärt jedoch, dass ihm die hohe Geschwindigkeit nicht nachgewiesen werden

könne. Erste Auswertungen haben eine Durchschnittsgeschwindigkeit von über 90

km/h ergeben. Durch die weitere Auswertung der Rotlichtphasen der Ampeln auf der

befahrenen Strecke, können auch Rotlichtverstöße errechnet werden.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines „verbotenen Kraftfahrzeugrennens“

gemäß § 315 d StGB eingeleitet, da es hierzu auch ausreicht „alleine“ grob

verkehrswidrig und rücksichtlos eine höchstmögliche Geschwindigkeit erzielen zu

wollen.

Gegenstand auf Straßenbahn geworfen – Fotos der beschädigten Scheibe

Mainz-Bretzenheim (ots) – Ergänzend zu unserer Pressemeldung von heute Morgen,

veröffentlichen wir ein Lichtbild der beschädigten Straßenbahnscheibe.

Gegenstand auf Straßenbahn geworfen – Fahrer verletzt – Zeugen gesucht

Mainz-Bretzenheim (ots) – Montag, 28.12.2020 – 00:41 Uhr

Am frühen Montagmorgen wird eine Straßenbahn von bislang unbekannten Tätern mit

Gegenständen beworfen und der Fahrer hierbei verletzt. Gegen 00:41 Uhr kommt der

41-Jährige Fahrer mit seiner Straßenbahn aus Richtung Bahnstraße und will zur

Haltestelle „Lindenmühle“ in Bretzenheim. Ungefähr in Höhe des Anwesens

Bahnstraße 38, treten plötzlich zwei männliche Personen aus einem Gebüsch heraus

und stellen sich in das Gleisbett. Bevor die Straßenbahn die beiden Personen

erreicht, treten diese wieder aus dem Gleisbett heraus und stellen sich neben

selbiges auf die Straße. Kurz bevor die Elektrisch an den beiden Personen

vorbeifährt, holt eine Person zu einem Wurf aus und schleudert einen bislang

unbekannten Gegenstand auf die zu diesem Zeitpunkt ca. 30-40 Km/h fahrende Bahn.

Durch den Aufprall des Gegenstands splittert das Glas der Frontscheibe wodurch

der Fahrer in Gesicht und Auge verletzt wird. Die beiden Täter flüchten und

können von den Funkstreifen der Mainzer Polizeidienststellen trotz eingeleiteten

Fahndungsmaßnahmen nicht mehr aufgefunden werden. Die Polizeiinspektion Mainz 3

hat die Ermittlungen aufgenommen und am Tatort Spuren gesichert. Wer

sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit

der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Mainz, leicht bekleidet ohne Maske in der Straßenbahn

Mainz (ots) – Sonntag, 27.12.2020 – 15:00 Uhr Einen ungewöhnlichen Fahrgast

meldete am Sonntagnachmittag der Fahrer einer Straßenbahn. Eine junge Frau sei

über einen längeren Zeitraum als Fahrgast in seiner Straßenbahn mitgefahren.

Selbst an der Endhaltestelle auf dem Lerchenberg sei diese nicht ausgestiegen.

Jedoch trug sie während der gesamten Zeit keinen vorgeschriebenen

Mund-Nase-Schutz, woraufhin der Fahrer sie ansprach. Wortlos zog die lediglich

mit einer dünnen Bluse und einer Hose bekleidete Frau ihre Bluse aus und zog sie

dann als Mund-Nase-Bedeckung über ihr Gesicht. Der Fahrer forderte daraufhin die

Frau auf, lieber auf den Mundschutz zu verzichten und nicht entblößt in der

Straßenbahn zu fahren. Aufgrund seiner Besorgnis wegen der dünnen Kleidung bei

leichtem Schneefall und ihres Gesamtzustandes verständigte er auf der Rückfahrt

zum Hauptbahnhof die Polizei. Dort verließ die junge Frau jedoch die Straßenbahn

noch vor dem Eintreffen der Polizei die Straßenbahn und konnte nicht mehr

angetroffen werden.

Rauchmelder rettet Leben

Geweckt durch das piepsende Geräusch ihres Wohnungsrauchmelders, mussten die zwei Bewohner des Einfamilienhauses gegen 4:20 heute Morgen feststellen, dass es in ihrem Haus verraucht ist. Der Brandherd konnte schnell im Wohnzimmer im Erdgeschoss lokalisiert werden. Mit etwas Wasser löschte der Eigentümer den Brand ab und verständigte anschließend die Feuerwehr. Beide Bewohner haben sich danach direkt ins Freie begeben. Durch die eintreffenden Einsatzkräfte wurde der Brandbereich, der noch verraucht war, kontrolliert und das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter vom Rauch befreit. Beide Bewohner wurden vom Rettungsdienst vor Ort erstversorgt, betreut und konnten nach Beendigung der Maßnahmen der Feuerwehr wieder in ihr Haus zurückkehren. Ein technischer Defekt ist als Brandursache nicht auszuschließen. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Verkehrsunfallflucht in der Sours-Allee 21

Dienheim (ots)

Der PKW (grau, Skoda Rapid)der 56 jährigen Geschädigten Dienheimerin wurde am 24.12.2020 gegen 14:30 Uhr auf einem Privatparkplatz ordnungsgemäß abgestellt. Am 26.12.2020 bemerkte die Halterin gegen 14:30 Uhr, dass ihr Fahrzeug an der Frontstoßstange und dem Scheinwerfer beschädigte wurde. Der Verursacher streifte den PKW wahrscheinlich im Vorbeifahren und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 1000EUR zu kümmern. Die Polizei in Oppenheim sucht hierzu unter der 06133-9330 Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können.

BAB63, AK Alzey- Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Ingelheim/ Albig (ots) – Am 24.12.2020 kam es gegen 14:45 Uhr auf der BAB63 in

Fahrtrichtung Kaiserslautern kurz vor dem AK Alzey zu einem Verkehrsunfall mit

Personenschaden. Nach bisherigem Sachstand befuhr ein 23-jähriger Transporter-

Fahrer den rechten Fahrstreifen und kollidierte infolge nicht angepasster

Geschwindigkeit und mangelndem Sicherheitsabstand mit einem vor ihm fahrenden

Pkw. Beide Kfz kamen ins Schleudern und nach der Kollision mit der rechten

Leitplanke rechts von der Fahrbahn ab, bis sie im Grünstreifen zum Stehen kamen.

Die 42-jährige Beifahrerin des geschädigten Pkw war kurzzeitig eingeklemmt und

musste durch die Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Sie und eine weitere 16-

jährige Mitfahrerin des geschädigten Pkw wurden leicht verletzt. Sie wurden nach

medizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst, u. a. durch einen

hinzugezogenen Rettungshubschrauber, jeweils in ein Krankenhaus verbracht. Die

beiden Fahrer der unfallbeteiligten Kfz sowie die Mitfahrerin des

Unfallverursachers blieben augenscheinlich unverletzt. An beiden Kfz entstand

Totalschaden (ca. 30.000,- Euro) und sie mussten abgeschleppt werden. Die BAB63

war bis zur Abklärung der Verletzungen und Reinigung der Fahrbahn über 1 Stdunde

lang voll gesperrt. Eine Ableitung erfolgte an der AS Biebelnheim. Es kam zu

einem Rückstau von ca. 5 km Länge. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren

mit mehreren Kräften, u. a. mit zwei Rettungshubschraubern, im Einsatz.

Rechts- & Ordnungsamt und Polizei unterbinden verbotene Versammlung

Mainz (ots) – Heiligabend, 24.12.2020, 18:00 Uhr

Sechs Teilnehmer einer verbotenen Versammlung auf dem Marktplatz in Mainz

mussten am Heiligabend konsequent an der Durchführung gehindert werden.

Die zuvor in den sozialen Medien bekanntgewordene, sogenannte Frauenbustour

einer Gruppierung die sich gegen Maßnahmen der Pandemiebekämpfung positioniert,

sollte trotz Verbotes durchgeführt werden. Um dies zu unterbinden, erwarteten

sowohl Einsatzkräfte des Rechts- und Ordnungsamtes der Stadt Mainz, als auch der

Polizei Mainz die Personengruppe auf dem Mainzer Marktplatz. Die Gruppe suchte

offenbar die Nähe zu Gottesdiensten.

Die Anmeldung einer sogenannten Eilversammlung wurde durch das Rechts- &

Ordnungsamt nicht akzeptiert. Verstöße gegen die Regelungen der aktuellen

Coronabekämpfungsverordnung, wie z.B. Personen aus mehr als zwei Haushalten und

zu geringer Abstand, werden geahndet.

Durch die Teilnehmer wurde ein Livestream der Kontrolle unmittelbar in

verschiedenen sozialen Medien übertragen. Der Verdacht der Verletzung von

Persönlichkeitsrechten führte zur Sicherstellung eines Smartphones bei einem

Wortführer der Gruppierung. Eine LED-Leuchte an der Mütze bestärkte dabei den

Verdacht der Vorbereitung und Planung dieses Livestreams. Die Rechtswidrigkeit

der gesamten Aktion führte zu Platzverweisen. Trotz ihres lautstarken Protestes

erregten die Teilnehmer kaum öffentliches Interesse in der unmittelbaren

Umgebung. In den sozialen Netzwerken wurde die Aktion mit großem Unverständnis

kommentiert. Die Gruppierung erschien zu einem späteren Zeitpunkt beim

Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Mainz um Straftaten zu ihrem Nachteil

während der Kontrollmaßnahmen zu erstatten. Auch über diese Aktion wurde durch

die Gruppierung live in den sozialen Medien berichtet und gleichzeitig zur

Unterstützung durch Spenden aufgerufen.

Die erstatteten Strafanzeigen, sowie die strafrechtlich relevanten

Feststellungen während der verbotenen Versammlung, werden der Staatsanwaltschaft

Mainz zur Bewertung vorgelegt.

Einbruchsversuch scheitert an gut gesicherter Wohnungstür

Mainz (ots) – Freitag, 25.12.2020 – 1. Weihnachtsfeiertag

Unbekannte Täter haben am 1. Weihnachtsfeiertag versucht in eine Wohnung in

Marienborn einzudringen. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus und

sind zunächst unerkannt in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses gelangt.

Dort versuchten Sie die Wohnungstür im Erdgeschoss mit Werkzeug aufzuhebeln. Die

Wohnungstür widerstand jedoch den Aufbruchsversuchen. Die Täter konnten

unerkannt flüchten. Die Bewohner stellten den Aufbruchsversuch bei ihrer

Rückkehr um 21:00 Uhr fest.

Obdachloser beschimpft Helferinnen und erhält dennoch eine warme Suppe

Mainz (ots) – Freitag, 25.12.2020 – 1. Weihnachtsfeiertag

Der Mainzer Verein zur Förderung sozial und gesundheitlich benachteiligter

Menschen, kümmert sich seit Jahren um Obdachlose und andere Hilfsbedürftige in

und um Mainz. So auch an Weihnachten. Auch wenn es manchmal schwerfällt. Am

Abend des 25.12.2020 fahren mehrere Vereinsmitglieder wieder warmes Essen aus

und wollen dabei auch einen 54-jährigen Obdachlosen auf dem Gutenbergplatz in

Mainz versorgen. Zuletzt ist dieser jedoch mit einer großen Aggressivität in

Richtung der Helfer aufgefallen. Erst am 23.12.2020 hatte er vor ihnen seine

Hose heruntergelassen, sich entblößt gezeigt und lautstark beschimpft. Dies

hielt die 27 und 28 Jahre alten Helferinnen jedoch nicht davon ab, ihm dennoch

eine warme Suppe zu überreichen und am 25.12.2020 wieder aufzusuchen und die

gleichen derben Beschimpfungen auszuhalten. Gesprächsversuche durch die Polizei

scheitern ebenfalls an der Gereiztheit des Mannes, so dass die Anerkennung des

Engagements des Vereins, das Einzige bleibt, was wir mitgeben können. Bereits am

23.12.2020 ist der 54-jährige aufgefallen, als er eine 52-jährige Obdachlose auf

dem Gutenbergplatz getreten hatte und diese verletzte. Ermittlungsverfahren

wurden eingeleitet.