Worms – 82-Jährige Opfer von Trickdiebstahl

Worms (ots) – Bereits an Heiligabend wird eine Rentnerin auf dem Parkplatz eines

Einkaufsmarktes in der Alzeyer Straße bestohlen. Nachdem die 82-Jährige am

Vormittag den Markt verlassen hat, wird sie durch zwei Frauen angesprochen und

von ihrer Handtasche, die am Einkaufswagen hängt, abgelenkt. Die Ablenkung

nutzte eine Täterin offenbar, um aus der Handtasche den Geldbeutel zu stehlen.

Die beiden Frauen trugen dunkle Mäntel, dunkle Kopftücher und Mundschutz. Die

Ältere wird um die 50 Jahre und 160 cm, die Begleiterin um die 30 Jahre und

etwas kleiner beschrieben.

Wie sich herausstellt, wurde die EC-Karte unmittelbar nach dem Diebstahl an

einem Geldautomaten eingesetzt und mehr als 800 Euro vom Konto der Rentnerin

abgehoben. An die PIN der Karte sind die Täterinnen offenbar gelangt, indem sie

ihrem Opfer beim Bezahlen an der Kasse über die Schulter geschaut haben. Beim

Phänomen „Shoulder Surfing“ stehlen Kriminelle persönliche Daten, indem sie ihre

Opfer bei der alltäglichen Verwendung elektronischer Geräte wie z. B.

Geldautomaten oder Bezahlterminals an Kassen beobachten. Sie schauen ihnen bei

diesen Aktivitäten wortwörtlich „über die Schulter“. Die Polizei rät daher bei

sämtlichen privaten und geschäftlichen digitalen Tätigkeiten in der

Öffentlichkeit besonders vorsichtig zu sein. Zum Beispiel kann das Eingabegerät

während der PIN-Eingabe mit der anderen Hand verdeckt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung

zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Kellerbrand mit einer verletzten Person aufgrund

Rauchgasintoxikation

Worms, Martinsgasse (ots) – In der Nacht vom Samstag, 26.12.2020 auf Sonntag,

27.12.2020 gegen 00:10 Uhr wird starker Rauch im Mehrfamilienhaus gemeldet.

Durch die Feuerwehr können alle Bewohner gerettet und der Brand im

Kellergeschoss gelöscht werden. Hierbei wird das komplette Kellergeschoss in

Mitleidenschaft gezogen. Eine Bewohnerin wird aufgrund einer

Rauchgasintoxikation mittels Rettungswagen ins Klinikum Worms verbracht. Die

Brandursache ist derzeit ungeklärt. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert

werden. Da der Strom abgestellt werden musste, haben die restlichen Bewohner

sich eigenständig um eine anderweitige Unterbringung gekümmert. Die Ermittlungen

werden durch die Kriminalpolizei Worms übernommen.

Pkw-Aufbrüche in der Wormser Innenstadt

Worms (ots) – In der Nacht vom 26.12.2020 auf den 27.12.2020 wurden im Bereich

der Straßen Johanniterstraße, Kapuzinerstraße und Liebfrauenring insgesamt fünf

Personenkraftwagen der Marke Mercedes-Benz aufgebrochen.

Alle Pkw waren auf der Straße unmittelbar vor den Wohnhäusern abgestellt. Der

oder die Täter schlugen an vier der Fahrzeuge jeweils die hintere

Dreiecksscheibe, und an einem der Fahrzeuge die vordere linke Seitenscheibe ein.

In einem Fall wurde ein Etui entwendet, welches zwei Tankkarten sowie den

Fahrzeugschein beinhaltete. In einem weiteren Fall wurde ein geringer

Bargeldbetrag aus der Mittelkonsole entwendet. In den übrigen drei Fällen ging

der Täter leer aus. Es entstand ein Gesamtschaden im mittleren dreistelligen

Euro Bereich.

Hinweise im Zusammenhang mit diesen Vorfällen nimmt die Polizei gerne unter der

Rufnummer 06241 / 852-0 entgegen.

Mülltonnenbrand

Worms, Am Wolfsgraben (ots) – Durch derzeit nicht geklärte Ursache brennen in

der Nacht von Samstag, 26.12.2020 auf Sonntag, 27.12.2020 vier Mülltonnen, die

unmittelbar an dem Mehrfamilienhaus stehen. Hierbei wird ein in unmittelbarer

Nähe geparkter PKW sowie die Hauswand, sowie ein Rolladen beschädigt. Die

Mülltonnen brennen komplett nieder. Durch die Feuerwehr kann der Brand gelöscht

werden. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Personen

kommen glücklicherweise nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei wird die

Ermittlungen übernehmen.

Westhofen, Sachbeschädigungen an KFZ

Alzey (ots)

Sonntag, 27.12.2020, 00:40Uhr

Am frühen Sonntag Morgen wird der Polizei Alzey gemeldet, dass vier Jugendliche in der Wormser Straße in Westhofen, Autospiegel abtreten. Der Mitteiler versuchte diesen, bis zum Eintreffen der Polizei, zu folgen. Auf Höhe „Am alten Backhaus“ verlor er sie allerdings aus den Augen. Eine Personenbeschreibung konnte nicht abgegeben werden. Eine mit mehreren Streifenwagen eingeleitete Fahndung nach den Tätern, verlief ohne Erfolg. Insgesamt konnten an vier PKWs, abgebrochene Außenspiegel festgestellt werden.

Hinweise, sowie Meldungen zu weiteren Geschädigten, nimmt die Polizei Alzey unter der Telefonnummer: 06731-9110 entgegen.

PKW fährt ungebremst auf abgeparkten Sattelzug

Worms, Innenstadt (ots) – Am Samstag den 26.12.2020 gegen 18:05 Uhr befuhr ein

42-Jähriger mit seinem PKW die Cornelius-Heyl-Straße in Richtung Neusatz.

Aufgrund von Knieschmerzen und Alkohol fuhr dieser ungebremst in einen

abgeparkten Sattelzug. Glücklicherweise verhinderten die Airbags in dem PKW

schlimmere Verletzungen. Der PKW-Fahrer wurde dennoch mit leichten Verletzungen

ins Klinikum Worms eingeliefert. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen.

Der Führerschein wurde sichergestellt und die Anzeige wird gefertigt. Am PKW

entstand wirtschaftlicher Totalschaden, so dass er abgeschleppt werden musste.

Der abgeparkte Sattelzug wurde aufgrund der Beschädigung der Beleuchtung unter

polizeilicher Begleitung durch den Spediteur umgeparkt. Die Straße wurde in dem

Bereich der Unfallörtlichkeit durch auslaufende Betriebsstoffe verunreinigt und

musste mittels Spezialgerät gereinigt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von

schätzungsweise 60.000 Euro.

Fahrer flüchtet vor Verkehrskontrolle und beschädigt dabei 5 geparkte Pkw

Worms (ots) – Am Freitag, den 25.12.2020, gegen 21:00 Uhr fiel den Beamten in

der Wormser Innenstadt ein Pkw auf, welcher mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr.

Dieser sollte im Anschluss einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Statt

anzuhalten gab der Fahrer Gas, um sich der Kontrolle zu entziehen. Während der

Flucht verlor er in der Burkhardstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug und

beschädigte dadurch 5 geparkte Pkw nicht unerheblich. Der Gesamtschaden wird auf

ca. 35000EUR geschätzt.

Nach dem Zusammenstoß stieg der Fahrer aus und flüchtete fußläufig in Richtung

Alzeyer Straße. Nach kurzer Flucht konnte der Fahrer eingeholt und festgenommen

werden. Bei der Festnahme leistete der 22-jährige Beschuldigte weiterhin

Widerstand und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten.

Da beim Beschuldigten Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte wurde ihm auf der

Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Dort wurde zusätzlich festgestellt, dass

der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Gegen den Fahrer wurden diverse Strafverfahren eingeleitet und er wurde im

Anschluss in die Rheinhessenfachklinik nach Alzey verbracht, da er gegenüber der

Polizei mehrfach äußerte, dass er nicht mehr leben möchte.

Taxi-Preller nach kurzer Flucht gestellt

Worms, Innenstadt (ots) – Die beiden 22- und 29-jährigen Beschuldigten lassen

sich, ohne Bargeld mit sich zu führen, für 32 Euro mit dem Taxi nach Worms

fahren. Dort angekommen lässt man den Taxifahrer in dem Glauben zurück, Bargeld

zu holen. Der Taxifahrer wartet jedoch vergeblich auf die Rückkehr der beiden

Beschuldigten. Er kann diese allerdings zu einem späteren Zeitpunkt am Bahnhof

in Worms wiedererkennen und informiert die Polizei. Die beiden Beschuldigten

können nach kurzer Flucht durch die Polizei gestellt und zur Dienststelle

verbracht werden. Gegen beide Personen wurde eine Anzeige wegen Betruges

eingeleitet.