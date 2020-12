Streit unter Ex-Partnern beschäftigt die Polizei

Kaiserslautern (ots) – Die Streitigkeiten eines Ex-Paares haben am Sonntag

mehrfach die Polizei beschäftigt. Sowohl der Mann als auch die Frau tauchten

gegen Mittag an der ehemals gemeinsamen Wohnung auf, um noch Sachen

herauszuholen. Dabei kam es zum Streit, in dessen Verlauf der 24-jährige Mann

seine ehemalige Partnerin leicht verletzt haben soll. Die verständigte

Polizeistreife begleitete den Mann aus der Wohnung.

Zwei Stunden später mussten die Beamten allerdings erneut einschreiten, weil der

Mann sich wieder Zugang zur Wohnung verschaffen wollte und sich dazu auch

„Verstärkung“ mitgebracht hatte. Auch diesmal kam es zu einer

Auseinandersetzung, in deren Verlauf es zu Körperverletzungen gekommen sein

soll. Weitere verbale Attacken, die während der Anzeigenaufnahme weitergingen,

konnten von den Einsatzkräften schließlich unterbunden werden.

Dem 24-Jährigen und seinen Begleitern wurde ein Platzverweis bis zum nächsten

Morgen ausgesprochen und ihm auch erklärt, dass er in Gewahrsam genommen wird,

falls er gegen die polizeiliche Anordnung verstößt.

Weil er später die Ex-Freundin auch noch telefonisch unter Druck setzte, wurde

dem Mann am Nachmittag auch eine sogenannte Gefährderansprache gehalten. Die

weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Wer hat den weißen Kleinwagen gesehen?

Kaiserslautern (ots) – Ein Unfall mit Fahrerflucht ist der Polizei am frühen

Sonntagabend aus der Augustastraße gemeldet worden. Gesucht wird in diesem

Zusammenhang nach einem weißen Kleinwagen und dessen Fahrer. Hinweise nimmt die

Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 entgegen.

Nach den Schilderungen des Unfallopfers fuhr er gegen 18.50 Uhr mit seinem VW

Golf durch die Friedrichstraße in Richtung Adolph-Kolping-Platz. An der

Einmündung zur Augustastraße hielt er an, um dem von rechts kommenden Pkw die

Vorfahrt zu gewähren.

Im Vorbeifahren streifte der weiße Pkw den haltenden VW Golf – trotzdem setzte

der Fahrer seine Fahrt einfach fort, ohne sich um den angerichteten Sachschaden

zu kümmern. Er konnte nicht mehr ausfindig gemacht werden.

Am VW Golf entstand ein Schaden an der Frontstoßstange und der Kühlergrill wurde

eingedrückt. Am Verursacherfahrzeug dürfte ein Schaden auf der Fahrerseite

entstanden sein. Wer kann Hinweise auf den weißen Kleinwagen und seinen Fahrer

geben? |cri

Berauscht auf E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Ein E-Scooter-Fahrer hat am Sonntagnachmittag die

Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen.

Die Beamten stoppten den Roller gegen 16:30 Uhr in der Fischerstraße und

unterzogen den Fahrer einer Kontrolle. Dabei wurden bei dem 31-Jährigen

drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Test bestätigte den Verdacht.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten einen Joint, sowie Cannabis

in Aluminiumfolie verpackt.

Der junge Mann musste daraufhin den Roller stehen lassen und für die Entnahme

einer Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Der 31-Jährige muss mit einer

Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz rechnen. |elz

Kollision zwischen Motorrad und Reh

Kaiserslautern (ots) – Glimpflich davongekommen ist ein Motorradfahrer bei einem

Unfall auf der K9 am Sonntagabend. Der 27-Jährige war mit seiner Maschine von

Kaiserslautern kommend in Richtung Gersweilerhof unterwegs, als ihm kurz vor dem

Ende der Gefällstrecke ein Reh in die Quere kam.

Es kam zu einer Berührung zwischen Tier und Motorrad, wodurch der 27-jährige

Motorradfahrer zu Fall kam. Er stürzte und rutschte mitsamt seiner Maschine in

die Grünfläche rechts neben der Fahrbahn. – Glück im Unglück: Der Mann blieb

unverletzt, es entstand lediglich Sachschaden am Motorrad.

Das Reh konnte bei einer Suche rund um die Unfallstelle nicht gefunden werden;

der zuständige Jagdpächter wurde über den Unfall informiert. |cri

Autos aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben sich am Wochenende an zwei Autos im

Stadtgebiet zu schaffen gemacht. Im Almenweg knackten die Täter auf noch

unbekannte Weise das Fahrzeug und stahlen Bargeld, ein Brillenetui, sowie einen

Einkaufskorb. Aus dem anderen Pkw in der Joseph-Neumeyer-Straße wurde der

Fahrzeugschein entwendet. Die Polizei ermittelt wegen der Aufbrüche und bittet

um Hinweise. Wem ist von Freitag, 25. Dezember bis Sonntag, 27. Dezember etwas

Verdächtiges aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Fluchtversuch vereitelt

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Weil er mitten in der Nacht einen

Computer-Monitor mit sich herumtrug, hat ein junger Mann in Otterbach die

Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Die Beamten sprachen den

Fußgänger an und wollten ihn einer Kontrolle unterziehen, dabei stieg ihnen ein

„verdächtiger“ Geruch in die Nase.

Als die Polizisten den 24-Jährigen durchsuchen wollten, versuchte er zu

flüchten. Er konnte jedoch eingeholt und gestellt werden. Für die weiteren

Maßnahmen wurde der junge Mann zur nächsten Dienststelle gebracht.

Im Rucksack des Mannes wurde eine Tüte mit knapp 15 Gramm Marihuana gefunden. Er

gab an, dass er deswegen auch versucht habe abzuhauen. Weitere Angaben machte er

nicht.

Auf den 24-Jährigen kommt ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz zu. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Mit abgefahrenen Sommerreifen unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Während einer Streifenfahrt ist Polizeibeamten in der

Nacht zu Montag in der Innenstadt ein Audi A6 aufgefallen. Als sie den Wagen

stoppten und eine Kontrolle durchführten, stellten die Polizisten fest, dass der

Pkw noch mit Sommerreifen unterwegs war – und diese dazu ziemlich abgefahren

waren. Eine Messung ergab, dass die Mindestprofiltiefe unterschritten wurde.

Der 19-jähriger Fahrer erhielt deshalb eine Ordnungswidrigkeitsanzeige und wurde

mit einem Mängelbericht nach Hause geschickt, das heißt, er muss die Reifen

schnellstmöglich wechseln. |cri

Versuchter Einbruch

Kaiserslautern (ots) – An den Feiertagen haben Einbrecher versucht in ein Haus

in am Kaiserbergring einzudringen.

Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf, um in das momentan unbewohnte

Gebäude zu gelangen. Vermutlich wurden sie dabei gestört, denn im Haus fehlte

nichts. Ein Schaden ist nur am aufgehebelten Fenster entstanden.

Zeugen, die in der Zeit zwischen Mittwoch, 23. Dezember, 13 Uhr, und Sonntag,

27. Dezember 10 Uhr, möglicherweise etwas beobachtet haben – verdächtige

Personen oder auch Fahrzeuge – werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-2620

mit der Kriminalpolizei Kontakt aufzunehmen. |elz

Gartenlaube in Flammen

Kindsbach (ots) – Am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages ist ein Gartenhaus

in Kindsbach in Flammen aufgegangen. Kurz vor halb zehn Uhr meldete eine Zeugin

das Feuer auf einem Wochenendgrundstück. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte

standen das Gartenhaus und ein angrenzender Unterstand komplett in Brand. Das

Feuer wurde durch die Feuerwehren Kindsbach und Landstuhl gelöscht. Aufgrund der

Begleitumstände kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, weshalb die

Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen aufgenommen hat.

Autoscheibe mit Pflasterstein eingeworfen

Kaiserslautern (ots) – Eine Handtasche auf dem Beifahrersitz war das Ziel

unbekannter Einbrecher in der Nacht von Freitag auf Samstag. Die Tasche, die

lediglich Weihnachtsgebäck, einen Kalender und einen Mund-Nasenschutz

beinhaltete, war in der Bännjerstraße in einem Fahrzeug abgelegt. Der Dieb warf

mit einem Pflasterstein die Seitenscheibe ein und entwendete die Tasche. Durch

den Steinwurf entstand allerdings erheblicher Sachschaden im Fahrzeuginnern. Die

Kriminalpolizei nahm den Sachverhalt auf und sicherte Spuren.