Zeugen nach Wohnungseinbrüchen am Heiligabend gesucht

Kassel-Bettenhausen und Niestetal (ots) – Eine böse Überraschung erlebten am Heiligabend die Besitzer zweier Einfamilienhäuser in Kassel-Bettenhausen und Niestetal, als sie am Abend nach Hause kamen und den Einbruch in ihre Häuser entdeckten. Ob in beiden Fällen dieselben unbekannten Täter agierten, ist bislang noch ungeklärt. Nun erhoffen sich die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Zeugenhinweise zu den beiden Einbrüchen zu erhalten.

Professionell agierende Täter in Bettenhausen (ots) – Auf das Konto professionell agierender Täter geht nach Einschätzung der Ermittler der Einbruch im Kasseler “Dahlheimer Weg”, nahe des “Sichelnsteiner Wegs”. Nachdem sie auf ein Vordach geklettert waren und dort ein Fenster des Wintergartens gewaltsam geöffnet hatten, durchsuchten sie auf ihrem Beutezug das gesamte Haus. Darüber hinaus flexten die Einbrecher mit mitgebrachtem Werkzeug einen Tresor auf. Sie erbeuteten Schmuckstücke sowie Bargeld und flüchteten anschließend in nicht bekannte Richtung. Die Tat ereignete sich nach derzeitigem Kenntnisstand in der Zeit zwischen 16:20 und 20:20 Uhr.

Geld und Schmuck in Niestetal erbeutet (ots) – Wenig später meldete sich am Donnerstagabend ein Einbruchsopfer aus der Niestetaler Cornelius-Gellert-Straße, nahe “In den Müllerwiesen” bei der Polizei. Dort hatten sich Unbekannte in Abwesenheit der Bewohner in der Zeit zwischen 14:30 und 20:30 Uhr Zutritt zu dem Einfamilienhaus verschafft, indem sie eine Wintergartentür gewaltsam öffneten. Auf der Suche nach Wertsachen durchwühlten die Täter sämtliche Räume und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Über die aufgebrochene Tür flüchteten die Einbrecher wieder nach draußen und weiter in unbekannte Richtung.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit einem der Einbrüche gemacht haben, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Bewohnerin bei Brand in Nordstadt leicht verletzt

Kassel-Nord (ots) – In der Nacht zum Heiligabend wurden Feuerwehr und Polizei gegen 03:30 Uhr zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in der Oestmannstraße in Kassel gerufen. In dem Gebäude, das als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird, war das Feuer in der Wohnung einer 26-jährigen Frau ausgebrochen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes auf rund 4.000 Euro. Die Wohnung ist jedoch weiterhin bewohnbar.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das Feuer, das zunächst eine Matratze entzündet hatte, offenbar versehentlich von der Frau selbst verursacht worden. Hinweise auf strafbares Handeln liegen momentan nicht vor. Beim Versuch der 26-Jährigen, die brennende Matratze zu löschen, erlitt sie leichte Verletzungen an den Händen. Ein Rettungswagen brachte sie im Anschluss zur ambulanten Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen werden von dem Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt.

Hochwertige Geräte und Werkzeug bei Einbruch in Lagerhalle gestohlen – Kripo sucht Zeugen

Kassel-Wehlheiden (ots) – Unbekannte sind in der Zeit zwischen Samstagnachmittag 26.12.2020 und Sonntagmittag 27.12.2020 in die Lagerhalle einer Firma an der Kohlenstraße in Kassel eingebrochen. Dabei erbeuteten die Einbrecher eine bislang noch unbekannte Anzahl an hochwertigen Geräten und Werkzeug der Marke “Hilti”. Wie hoch der Stehlschaden, der mindestens im fünfstelligen Eurobereich liegt, letztlich ausfällt, steht gegenwärtig noch nicht fest. Die mit dem Fall betrauten Beamten der Kasseler Kripo sind auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts geben können.

Der Firmeninhaber hatte den Einbruch am gestrigen Sonntag gegen 12:30 Uhr entdeckt und die Polizei alarmiert. Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, stellte sich bei den weiteren Ermittlungen heraus, dass zuletzt am Samstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, noch alles in Ordnung gewesen war. Die Einbrecher waren über ein Fenster in die an der Ecke zur Christian-Reul-Straße gelegene Lagerhalle eingebrochen und hatten sich anschließend in dem Gebäude auf Beutezug begeben. Insbesondere hatten die Diebe es, neben diversen Handwerkszeug, auf Akkuschrauber abgesehen. Aufgrund des Gewichts der Beute ist es als wahrscheinlich anzusehen, dass die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport benutzten.

Die mit den Ermittlungen zu diesem Fall betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo bitten Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Zusammenhang mit dem Einbruch beobachtet haben, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen