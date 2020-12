Polizei Eschwege

Diebe brechen in Schuppen ein und klauen Werkzeug im Wert von 1200 Euro; Polizei sucht Zeugen

(ots) – Über die Weihnachtsfeiertage haben Unbekannte einen Schuppen auf einem Grundstück in der Auer Straße in Niederdünzebach aufgebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam die Torverriegelung und drangen so in den Schuppen ein. Hier klauten die Täter u.a. einen Bohrschrauber, eine Kettensäge, eine Schleifmaschine, einen Winkelschleifer und weitere diverse Werkzeuge.

Die Polizei beziffert den Wert der gestohlenen Gegenstände auf insgesamt 1.200 Euro.

Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag 14.00 Uhr und Sonntagmorgen 09.30 Uhr.

Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

Wildunfälle

(ots) – Ein 29-jähriger Autofahrer hat sich einen Frontschaden von 200 Euro an seinem Auto zugezogen, als er am Sonntagnachmittag gegen 16.15 Uhr mit einem jungen Wildschwein kollidierte. Der Unfall geschah auf der L 3248 zwischen Blinde Mühle und Blankenbach in Höhe Wölfterode. Das Tier verendete an der Unfallstelle.

(ots) – Mit einer verkratzten hinteren Tür auf der Beifahrerseite endete für einen 38-jährigen Autofahrer aus Baunatal ein Zusammenstoß mit einem Reh, als er am Samstagabend gegen 17.25 Uhr auf der

L 3249 zwischen Eltmannsee und Gehau unterwegs war.

Das Tier rannte nach dem Zusammenstoß in den Wald. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

