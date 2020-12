Kassel-Rothenditmold (ots) – In der Nacht von Donnerstag 24.12.2020 gegen 23 Uhr auf Freitag 25.12.2020 gegen 07.00 Uhr, brannte es im Stadtteil Rothenditmold. Drei PKW wurden dabei direkt beschädigt. Auch an einem weiteren PKW entstand Sachschaden. Es stellte sich mittlerweile heraus, dass das Feuer in der Wolfhager Straße unter den drei PKWs absichtlich gelegt wurde.

Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird von den Ermittlern auf insgesamt 3500 Euro geschätzt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Nach weiteren Ermittlungen am Brandort geht die Polizei davon aus, dass unbekannte Täter in den Innenhof gelangten und die dort geparkten PKW, zwei Smart und einen Mercedes ML270 durch eine bislang unbekannte Feuerquelle auf den Reifen in Brand setzten. Ein neben den Fahrzeuge abgestellter Dacia wurde durch die Hitzeentwicklung ebenfalls leicht beschädigt.

Das Feuer konnte glücklicherweise schnell durch die Feuerwehr gelöscht werden. So konnte vermutlich ein noch höherer Sachschaden verhindert werden. Letztendlich sind die jeweiligen Seitenbereiche der Fahrzeuge sowie der Innenraum erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die Ermittlungen zur Brandursache haben die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo übernommen. Die genaue Brandursache bzw. Brandquelle ist noch unklar und bedarf weiterer Ermittlungen. Weitere Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Wolfhager Straße in Rothenditmold gemacht haben oder den Ermittlern des K11 Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Kassel unter Tel.: 0561/ 9100 zu melden.

