Frankfurt-Höchst (ots)-(wie) – Am Sonntag 27.12.2020 gegen 19:00 Uhr konnte ein Diebes-Trio in der Gotenstraße festgenommen werden. Zivilbeamte beobachteten in der Hospitalstraße wie 3 junge Männer einen 53-jährigen Frankfurter ansprachen. Hierbei traten 2 der Männer dicht an den Frankfurter heran und zeigten ihm wild gestikulierend etwas auf dem Handy. Währenddessen griff der dritte Mann in die Jackentasche des Mannes und nahm dessen Portemonnaie heraus.

Der 53-Jährige bemerkte den Trickdiebstahl nicht, bis er von den Zivilbeamten darauf angesprochen wurde.

Das Trio durchsuchte die Geldbörse des Mannes und warf sie anschließend weg.

Dann klickten für die 3 Täter (14, 16 und 20 Jahre alt), die Handschellen.

Erste Ermittlungen haben ergeben, dass die 3 Diebe zudem mutmaßlich für einen Einbruch in ein Wohnmobil in der Melchiorstraße verantwortlich sind.

Gegen die 3 jungen wohnsitzlosen Männer läuft nun unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen

des Verdachts des schweren Banden- und Taschendiebstahls.

Sie werden am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt.

