Auto-Kennzeichen gestohlen

Alsfeld – Unbekannte stahlen zwischen Dienstagmittag (22.12.) und Donnerstagmittag (24.12.) die Kennzeichen VB-AK 439 eines Ford Mondeo. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz in der Hortgasse. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Bank

Grebenhain/Ilbeshausen-Hochwaldhausen – Unbekannte brachen in der Nacht auf Sonntag (27.12.), gegen 3 Uhr, in eine Bank in der Hindenburgstraße ein. Dabei lösten die Täter den Alarm aus und flüchteten ohne Diebesgut. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hersfeld/Rotenburg (ots)

Schenklengsfeld – Am Sonntag (27.12.), um 14:35 Uhr, befuhr ein 73-jähriger Mann aus Schenklengsfeld mit seinem Renault Trafic die Landstraße 3172 von Hohenroda kommend in Richtung Eiterfeld und bog in die Kreisstraße 13 in Richtung Oberlengsfeld ein. Dabei wurde der 73-jährige Schenklengsfelder in der Einmündung aus der Kurve getragen und touchierte mit der Stoßstange ein Verkehrsschild, das auf einer Verkehrsinsel aufgestellt war. Der Mast des Verkehrszeichens wurde aus seiner Verankerung gerissen, dass Verkehrszeichenschild wurde vom Mast abgerissen und lag anschließend auf der Fahrbahn. An der Unfallörtlichkeit befanden sich mehrere Kunststoffteile des Unfallverursachenden Pkw`s. Nach dem Unfall entfernte sich der 73-jährige Mann vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Verkehrsunfall wurde jedoch von einem 24-jährigen Mann aus Hohenroda beobachtet. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.750 Euro.

Einbruch in Firmengelände

Ebersburg/Weyhers – Am Samstagabend (26.12.), zwischen 21 Uhr und 23 Uhr, brachen Unbekannte in ein Firmengelände am Weikardshof ein. Die Täter überwanden einen Zaun und trugen mehrere Kisten Leergut vom Gelände. Sie wurden dabei gestört und verließen den Tatort ohne Diebesgut. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gartenhütten

Eichenzell/Rothemann – Unbekannte brachen zwischen Donnerstag (24.12.) und Sonntag (27.12.) in zwei Gartenhütten in der Straße „Am Wiesenborn“ ein. Die Täter durchsuchten die Hütten nach Wertgegenständen und stahlen ein Stromaggregat, einen Schwenkgrill und diverses Werkzeug im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Anhänger gestohlen

Bad Hersfeld – In der Nacht auf Samstag (26.12.) stahlen Unbekannte in der Frankfurter Straße einen Auto-Anhänger der Marke „Stedele“ mit dem Kennzeichen HEF-WA 154. Der Anhänger stand auf einem Parkplatz einer Pizzeria und war mit einem Kastenschloss gesichert. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Buggy gestohlen

Bad Hersfeld – Am Sonntagnachmittag (27.12.) stahlen Unbekannte ein Buggy von einem Grundstück in der Straße „Beckersgraben“. Die Täter fuhren zunächst in unbekannte Richtung vom Tatort davon. Einige Stunden später wurde das Fahrzeug unfallbeschädigt im Bereich der Anglerteiche bei Friedlos aufgefunden. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall unter Alkoholeinfluss – Führerschein sichergestellt

Fulda (ots)

Am 2. Weihnachtsfeiertag, gegen 22:00 Uhr, ereignete sich unweit der Feuerwache Fulda – Mitte ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 30-jährige Verkehrsteilnehmerin aus dem Main-Kinzig-Kreis befuhr mit einem VW Polo die Sickelser Straße in Fahrtrichtung Fulda / Stadtmitte. Im Einmündungsbereich zur Bardostraße beabsichtigte die junge Frau nach rechts in Richtung „von-Schildeck-Straße“ einzubiegen; hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, prallte gegen den Bordstein der Mittelabtrennung und blieb kurz darauf mit ihrem Fahrzeug liegen. Das Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von rund 2.000 EUR. Da die Pkw-Fahrerin unter Alkoholeinwirkung stand, wurden eine Blutprobe entnommen sowie ihr Führerschein sichergestellt.