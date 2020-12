Einbruch in Mehrfamilienhaus, Wiesbaden, Delkenheim, Düsseldorfer Straße, Sonntag, 27.12.2020, zwischen 13:30 Uhr und 18:50 Uhr,

(däu)Am Sonntagnachmittag zwischen 13:30 Uhr und 18:50 Uhr brachen unbekannte

Täter in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Düsseldorfer Straße in

Wiesbaden-Delkenheim ein. Der Spurenlage nach kletterten die Täter auf den

Balkon im ersten Zwischengeschoss, hebelten die dortige Balkontür auf und

durchsuchten die Wohnung. Anschließend verschwanden die Einbrecher unerkannt mit

Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von 6.000 Euro. Hinweisgeber werden gebeten,

sich telefonisch bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611)

345-0 zu melden.

Autohaus gleich zweimal heimgesucht – zwei Täterfestnahmen, Wiesbaden-Südost, Mainzer Straße, Sonntag, 27.12.2020, 21:35 Uhr, bzw. Montag, 28.12.2020, 04:30 Uhr,

(däu)Am späten Sonntagabend und am frühen Montagmorgen wurde ein Autohaus in der

Mainzer Straße gleich zweimal das Ziel von Einbrechern. Zuerst versuchten am

späten Sonntagabend gegen 21:35 Uhr zwei Männer aus dem Reifenlager des

Autohauses mehrere Kompletträder zu entwenden. Die Diebe überwanden das

Vorhängeschloss des Zaunes des Betriebsgeländes und verschafften sich so

Zutritt. Noch während der Tatausführung konnte einer der beiden Täter, ein

23-jähriger Frankfurter, auf dem Betriebsgelände des Autohauses festgenommen

werden. Der zweite Täter konnte unerkannt flüchten. Wenige Stunden später, am

Montagmorgen gegen 04:30 Uhr, wurde die Polizei von einem Sicherheitsunternehmen

erneut zu dem Autohaus gerufen, da sich dort eine unbefugte Person aufhalten

würde. Als eine Streife dieses Mal am Tatort eintraf konnte sie einen

32-jährigen wohnsitzlosen Mann festnehmen, der bereits mehrere Kompletträder in

einen Skoda verladen hatte und gerade damit wegfahren wollte. Ob es sich bei dem

32-Jährigen um den flüchtigen Täter aus dem vorangegangenen Diebstahlsversuch

handelt, bedarf weiterer Ermittlungen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Unbefugter Gebrauch eines Pkw, Wiesbaden, Dotzheim, Wendelsteinstraße, Samstag, 26.12.2020, 18:00 Uhr bis Sonntag, 27.12.2020, 10:00 Uhr,

(däu)In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter in der

Wendelsteinstraße in Dotzheim einen weißen Volvo aus einer Hofeinfahrt entwendet

und diesen später wieder auf einem Parkplatz in der Hermann-Brill-Straße

abgestellt. Hierbei hatten die Täter leichtes Spiel, da der Besitzer des Wagens

seine Autoschlüssel mutmaßlich in der Einfahrt verloren hatte. Als der Volvo

wieder aufgefunden wurde befanden sich im Kofferraum eine Bohrmaschine sowie

andere Gerätschaften, die mutmaßlich die unbekannten Täter hineingelegt hatten.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch der Kriminalpolizei

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Pkw kippt nach Verkehrsunfall auf die Seite, Fahrer leicht verletzt Wiesbaden-Westend, Frankenstraße Sonntag, 27.12.2020, 21:24 Uhr

(Fu)Am späten Sonntagabend wurden bei einem Verkehrsunfall in der Frankenstraße

drei geparkte Pkw teils erheblich beschädigt. Ein 39-jähriger Wiesbadener befuhr

mit einem VW Golf die Frankenstraße aus Richtung Hellmundstraße in Richtung

Walramstraße. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Wiesbadener nach rechts von

seiner Fahrspur ab und kollidierte in der Folge mit zwei geparkten Pkw. Durch

die Wucht des Aufpralls fiel das Verursacherfahrzeug auf die linke Seite und

beschädigte ein weiteres Fahrzeug auf der linken Straßenseite. Der 39-Jährige

konnte sich selbstständig aus dem verunfallten Fahrzeug befreien und verletzte

sich hierbei leicht an der Hand. Im Rahmen der Unfallaufnahmen stellten die

Polizeibeamten fest, dass der Fahrer erheblich alkoholisiert war. Ein Vortest

ergab einen Wert von über 1 Promille. Ferner schien er auch unter der Einwirkung

von Betäubungsmittel zu stehen. Die Folge war eine Blutentnahme auf dem 1.

Polizeirevier und die Sicherstellung seines Führerscheins. Sein VW Golf, an dem

Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden. An den vier Pkw entstand ein

Gesamtschaden von 10.550 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 1.

Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung

zu setzen.

Zeugen gesucht! – Verkehrsunfallflucht, Wiesbaden, Bismarckring, Sonntag, 27.12.2020, 06:00 Uhr

(däu)Am frühen Sonntagmorgen kollidierte im Bismarckring eine 23-jährige

Opel-Fahrerin mit einem Verkehrspoller. Nach Angaben der 23-Jährigen fuhr diese

auf dem Bismarckring in Richtung Dotzheimer Straße, als hinter ihr der

unbekannte Fahrer eines schwarzen BMW mehrfach die Lichthupe betätigte. Die

Opel-Fahrerin sei daraufhin nach links von der Fahrbahn abgekommen und sei gegen

den Poller gefahren. Der unbekannte BMW-Fahrer habe seine Fahrt unvermittelt

fortgesetzt. An dem Opel sowie an dem Poller entstand ein Gesamtschaden in Höhe

von ca. 3.300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei dem Regionalen

Verkehrsdienst unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

Einbrecher gescheitert, Rüdesheim, An der Turnhalle, Mittwoch, 23.12.2020, 22:00 Uhr bis Donnerstag, 24.12.2020, 11:30 Uhr, bzw. Geisenheim, Steinheimer Straße, Samstag, 26.12.2020, 22:30 Uhr (Feststellungszeit),

(däu)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag scheiterten unbekannte Täter bei

einem Einbruchsversuch in der Straße „An der Turnhalle“ in Rüdesheim an einem

Einfamilienhaus. Ebenso erfolglos waren die Täter am Samstag bei einem

Mehrfamilienhaus in der Steinheimer Straße in Geisenheim. In beiden Fällen

versuchten die Einbrecher jeweils erfolglos die Hauseingangstür des

Einfamilienhauses, beziehungsweise die Wohnungstür des Mehrfamilienhauses

aufzuhebeln. In beiden Fälle wurde jeweils ein Sachschaden in Höhe von mehreren

Hundert Euro verursacht. Ob die beiden Fälle der gleichen Tätergruppierung

zuzuordnen sind, bedarf weiterer Ermittlungen. Hinweisgeber werden gebeten, sich

telefonisch bei der Polizeidirektion Rheingau-Taunus unter der Rufnummer (06124)

7078-0 zu melden.

Apothekeneingangstür hält Einbrecher stand, Geisenheim, Winkeler Straße, Sonntag, 27.12.2020, gegen 01:40 Uhr,

(däu)In der Nacht zum Sonntag gegen 01:40 Uhr versuchte ein unbekannter Täter

erfolglos mit seinem Körpergewicht die Eingangstür einer Apotheke in der

Winkeler Straße in Geisenheim aufzudrücken. Hierbei wurde er von der anwesenden

Apothekerin, welche ihren Notdienst versah, überrascht, worauf der unbekannte

Mann flüchtete. Beschrieben wurde er als mittelgroß und schlank. Bekleidet soll

er mit einem dunkelblauen Kapuzenshirt gewesen sein. Hinweisgeber werden

gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Rüdesheim unter der Rufnummer

(06722) 9112-0 zu melden.

Einbrecher scheitert an Terrassentür, Walluf, Fliederstraße, Freitag, 25.12.2020, zwischen 11:00 Uhr und 18:45 Uhr,

(däu)Unbekannte Täter versuchten erfolglos im Laufe des Freitags in ein

Einfamilienhaus in der Fliederstraße in Walluf einzubrechen. Auch wenn es den

Tätern nicht gelang die Terrassentür aufzuhebeln, verursachten sie einen Schaden

in Höhe von ca. 1.400 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch bei

der Polizeidirektion Rheingau-Taunus unter der Rufnummer (06124) 7078-0 zu

melden.

Bienenstöcke umgeworfen, Idstein, Richard-Klinger-Straße, Donnerstag, 24.12.2020, 13:00 Uhr bis Freitag, 25.12.2020, 16:30 Uhr,

(däu)Im Zeitraum von Donnerstagnachmittag bis Freitagmittag warfen unbekannte

Täter insgesamt sechs Bienenstöcke auf einer Wiese in der Nähe der

Richard-Klinger-Straße in Idstein um. Durch die Tat verursachten die Vandalen

nicht nur einen Sachschaden an den Bienenstöcken in Höhe von mehreren Hundert

Euro, sie schädigten auch die jeweiligen Bienenvölker. Hinweisgeber werden

gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Idstein unter der Rufnummer

(06126) 9394-0 zu melden.

Pkw prallt gegen Schutzplanke, Hünstetten, Bundesstraße 417, Sonntag, 27.12.2020, 20:00 Uhr,

(däu)Am Sonntagabend verunglückte eine 24-jährige Frau mit ihrem Ford Focus auf

der Bundesstraße 417 und verletzte sich hierbei leicht. Die 24-Jährige fuhr aus

Hünstetten kommend in Richtung Taunusstein, als sie nach Spurenlage in einer

Kurve aus ungeklärter Ursache nach rechts von der schneebedeckten Fahrbahn abkam

und gegen die Schutzplanke prallte. Die 24-jährige Fahrerin sowie die 25-jährige

Beifahrerin wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der nicht mehr

fahrbereite Wagen wurde abgeschleppt.

Meldungen aus den Feiertagen

Einbrüche in Wohnungen, Ort: Wiesbaden, Dieselstraße und Hessenring, Zeit: Donnerstag, 24.12.2020, zwischen 16.00 Uhr und 23.20 Uhr

(akl) Am Heiligabend drangen Einbrecher über die Balkontür gewaltsam in eine

Wohnung in der Daimlerstaße ein und erbeuteten mehrere Wertgegenstände. Zwischen

16.30 Uhr und 23.20 Uhr nutzten sie die Abwesenheit der Bewohner aus und stahlen

wertvolle Uhren und eine Kette. Im Hessenring in Wiesbaden-Nordenstadt stiegen

Diebe im Zeitraum zwischen 16.00 Uhr und 22.15 Uhr über eine Balkontür in eine

im Hochparterre gelegene Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Hier wurde eine

Schmuckschatulle mit Ringen und Ketten entwendet. Hinweisgeber werden gebeten,

sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu

setzen.

Sachbeschädigung an Hauswand durch Graffiti, Ort: Wiesbaden, Mauergasse, Zeit: Donnerstag, 24.12.2020, zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr

(akl) Eine Hausfassade in der Mauergasse ist am Heiligabend zwischen 14.00 Uhr

und 18.00 Uhr durch silberne Farbe beschädigt worden. Dabei wurden alle Wände

vom Erdgeschoß bis in den 3. Stock besprüht. Hinweise nimmt die

Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers unter der Rufnummer (0611) 345-2140

entgegen.

Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten, Ort: Mainz-Kastel, Ludwigsplatz, Zeit: Donnerstag, 24.12.2020, 21.55 Uhr

(akl) Bei einem Unfall im Kreisel am Ludwigsplatz in Mainz-Kastel sind am

Heiligabend gegen 21.55 Uhr zwei Personen schwer verletzt worden. Ein

73-jähriger Mann aus Kelkheim befuhr den Kreisel, aus Richtung Brückenkopf

kommend, in Richtung Boelckestraße und hielt mit seinem schwarzen VW-Bus an

einem Zebrastreifen an, um Fußgänger passieren zu lassen. Offensichtlich übersah

dies der ihm nachfolgende 24-jährige Fahrzeugführer aus Mainz-Kastel und fuhr

auf den Bus auf. In dessen schwarzen Renault Clio lösten beide Airbags aus und

der Fahrer sowie der 20-jährige Beifahrer verletzten sich schwer. Sie mussten

vom Rettungsdienst vor Ort behandelt werden und wurden zur weiteren Versorgung

in Wiesbadener Krankenhäuser gebracht. Der Clio war nicht mehr fahrbereit und

musste abgeschleppt werden. Für die Maßnahmen an der Unfallstelle wurde der

Kreisel in Fahrtrichtung Wiesbaden für 50 Minuten gesperrt.

Pkw aufgebrochen, Ort: Wiesbaden-Biebrich, Gabelsbornstraße, Zeit: Donnerstag, 24.12.2020, 23:00 Uhr – Freitag, 25.12.2020, 04:20 Uhr

(cp) In der Gabelsbornstraße in Wiesbaden kam es in der Nacht vom 24. auf den

25. Dezember, zwischen 23:00 Uhr und 04:20 Uhr, zu einem Einbruch in einen

geparkten Pkw. Der unbekannte Dieb versuchte vergeblich die Motorhaube

aufzuhebeln und hebelte zudem an allen Türen, bis es ihm schließlich gelang,

eine zu öffnen. Aus dem Fahrzeug, einem schwarzen Range Rover, nahm er zwei

Sonnenbrillen, baute noch das Bedienpaneel der Klimaanlage aus und flüchtete

anschließend in unbekannte Richtung. Alleine durch die Hebelversuche entstand

ein Schaden von rund 6.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem 5.

Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

Auto in Wald geschleudert, Ort: Wiesbaden/Taunusstein, B54, Zeit: Freitag, 25.12.2020, 01:10 Uhr

(cp) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam ein 19-jähriger Mann mit seinem

Auto zwischen Taunusstein und Wiesbaden von der Fahrbahn ab und schleuderte

mehrere Meter weit in den Wald, wo er von einem Baum gestoppt wurde. Der Mann

wurde leicht verletzt und stand vermutlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

Der junge Mann befuhr gegen 01.10 Uhr mit seinem Kleinwagen die B54 aus

Taunusstein kommend in Richtung Wiesbaden und geriet in einer Rechtskurve circa

einen Kilometer hinter der Eisernen Hand auf regennasser Fahrbahn und bei

offensichtlich zu hoher Geschwindigkeit in Schleudern. In einem Bereich ohne

Leitplanke schleuderte er nach links in den Wald und stieß gegen mehrere Bäume.

Sein Fahrzeug krachte schließlich mit dem Heck gegen einen weiteren Baum und kam

so zum Stillstand. Der Taunussteiner kam mit geringfügigen Verletzungen davon,

die in einer Wiesbadener Klinik ambulant behandelt wurden. Bei der

Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten nicht nur fest, dass er erheblich

alkoholisiert war -ein Vortest ergab 1,34 Promille- sondern vermutlich auch

unter Einfluss von Drogen stand. Er musste daher eine Blutentnahme über sich

ergehen lassen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Sein Kleinwagen, an

dem Totalschaden entstand musste aus dem Wald geborgen und abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden beträgt rund 3.000 Euro.

Hoher Sachschaden bei Unfall, Verursacher zu Fuß flüchtig – Zeugen gesucht, Ort: Wiesbaden-Dotzheim, Flachstraße, Zeit: Freitag, 25.12.2020, 05:30 Uhr,

(cp) Am Freitagmorgen wurden bei einem Verkehrsunfall in der Flachstraße vier

geparkte Pkw teils erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete

zusammen mit seinem Beifahrer zu Fuß und ließ sein eigenes, ebenfalls schwer

beschädigtes Auto an der Unfallstelle zurück.

Gegen 05:30 Uhr befuhr ein schwarzer Mercedes-Benz, ein E-Klasse Kombi, die

Flachstraße in Richtung Schönbergstraße. Kurz vor der Carl-von-Linde-Straße kam

das Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab,

streifte zwei am Fahrbahnrand geparkte Pkw, stieß gegen einen weiteren geparkten

BMW und schob diesen noch auf einen Audi. Der Fahrer versuchte laut Zeugen noch

vergeblich sein Auto wieder zu starten und rannte danach mit seinem Beifahrer in

Richtung Anne-Frank-Straße davon. Es soll sich um zwei Männer gehandelt haben,

einer hiervon ein jüngerer Mann mittlerer Größe mit einem Bart oder

Dreitagebart. Er sei dunkel gekleidet gewesen. Eine Fahndung nach den beiden

Personen verlief ergebnislos. Der Mercedes wurde sichergestellt. Der

Gesamtschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Weitere Zeugen werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0611 345-2340 bei dem 3. Polizeirevier zu

melden.

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten, Ort: Wiesbaden, Wiesbadener Straße, Zeit: Freitag, 25.12.2020 17:48 Uhr

(jka) Am frühen Abend des 1. Weihnachtstags kam es gegen 17:50 Uhr in der

Wiesbadener Straße in Wiesbaden-Dotzheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem

PKW und einem Leichtkraftrad, bei dem die 59-jährige Fahrzeugführerin leicht und

der 41-jährige Zweiradfahrer schwer verletzt wurde. Die PKW-Fahrerin befuhr die

Schönbergstraße aus Richtung Flachstraße kommend in Richtung Wiesbadener Straße.

Der Zweiradfahrer befuhr die Wiesbadener Straße aus Richtung Dotzheimer Straße

kommend. Beim Abbiegen in die Wiesbadener Straße übersah die PKW-Fahrerin

offensichtlich das Zweirad und es kam zum Zusammenstoß. Beide Verletzte mussten

vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden. Der Zweiradfahrer wurde zur

weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von

rund 11.000 Euro.

Schlägerei, Ort: Wiesbaden, Westend, Platz der deutschen Einheit, Zeit: Freitag, 25.12.2020, 05:12 Uhr

(cp) Am Freitagmorgen kam es auf dem Platz der deutschen Einheit zu

Streitigkeiten zwischen zwei Männern, die in eine handfeste körperliche

Auseinandersetzung mündeten, bei der auch Pfefferspray eingesetzt wurde. Ein

19-jähriger Wiesbadener traf sich mit zwei anderen Männern auf dem Platz und

geriet dabei gegen 05.10 Uhr mit dem bisher unbekannten Täter in Streit. Der

junge Mann trat und schlug dabei auf den Unbekannten ein, dieser wiederum

sprühte dem 19-jährigen Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete zusammen mit

weiteren, ebenfalls unbekannten Personen in Richtung Bleichstraße. Der flüchtige

Täter soll eine schwarze Wollmütze und schwarze Bekleidung getragen haben. Das

Geschehen wurde teilweise durch die vorhandene Videoschutzanlage aufgezeichnet,

die Auswertung der Aufnahmen steht noch aus. Hinweise werden an die Rufnummer

(0611) 345-2140 erbeten.

Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfallflucht, Wiesbaden-Klarenthal, Otto-Wels-Straße Samstag, 26.12.2020, 05:10 Uhr

(Fu)Am Samstagmorgen kam es in der Otto-Wels-Straße, kurz vor dem Kreisel zur

Goerdelerstraße, zu einem Verkehrsunfall mit sieben beteiligten Pkw. Ein

17-jähriger Wiesbadener befuhr mit einem schwarzen Audi A6 Avant die

Otto-Wels-Straße aus Richtung Graf-von-Galen-Straße in Fahrtrichtung

Goerdelerstraße. Kurz vor dem Kreisel kam der 17-Jährige, vermutlich auf Grund

überhöhter Geschwindigkeit in Kombination mit leichter Winterglätte, in einer

leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge

mit sechs geparkten Pkw. Der Audi schleuderte dann nach links über den Gehweg,

überfuhr dort einen Poller und landete in einer Hecke eines Kleingartens. Ohne

sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, flüchtete der 17-jährige

Fahrzeugführer zu Fuß und konnte im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. An

den sieben Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 74.000 Euro. Gegen den

Wiesbadener wird nun wegen Fahrerflucht und Fahrens ohne Führerschein ermittelt.

Ob er sich zudem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten muss,

bedarf weiterer Ermittlungen. Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Regionalen

Verkehrsdienst unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Softairpistole löst Polizeieinsatz aus, Wiesbaden-Südost, Hauptbahnhof Samstag, 26.12.2020, 18:42 Uhr

(cp) Mit einer Pistole im Hosenbund hat ein 23-jähriger Busfahrgast am

Samstagabend die Polizei auf den Plan gerufen. Beamte kontrollierten den Mann am

Hauptbahnhof und stellten die Waffe sicher. Es war eine Softairpistole.

Ein Zeuge meldete dem Fahrer der Linie 6 gegen 18.40 Uhr einen Mann mit einer

Waffe. Der Bus wurde durch mehrere Streifenwagen am Hauptbahnhof in Empfang

genommen, wo der Mann kontrolliert wurde. Er führte eine Softair-Waffe mit, die

sich nur schwer von einer echten Pistole unterscheiden lässt. Sie wurde von der

Polizei sichergestellt.

Raub auf Hotel – Täter erbeutet mehrere Hundert Euro, Wiesbaden-Südost, Abraham-Lincoln-Straße, Samstag, 26.12.2020, 20:41 Uhr

(cp) Die Wiesbadener Polizei sucht nach Zeugen eines Raubes in einem Hotel. Ein

Unbekannter hatte am Samstagabend eine Hotelangestellte mit einem Messer bedroht

und die Herausgabe von Geld gefordert. Anschließend flüchtete der Täter mit

seiner Beute in unbekannte Richtung.

Um 20:41 Uhr betrat ein Mann ein Hotel in der Abraham-Lincoln-Straße und ging

zur Rezeption. Als eine Angestellte aus dem Büro kam, ging er hinter den Tresen,

hielt die Frau fest und holte ein Messer hervor. Mit diesem bedrohte er die

Angestellte und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen. Daraufhin entnahm der

Täter mehrere Hundert Euro Bargeld und flüchtete dann aus dem Hotel in

unbekannte Richtung. Der Täter wird als etwa 175 cm groß mit dunklen Haaren

beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat trug der Mann eine schwarze Mütze, einen

blauen Hoodie, eine schwarze Hose und grauweiße Sneakers. Zudem trug er einen

hellgrauen Mund-Nasenschutz. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei

unter der Telefonnummer 0611 3450 entgegen.

Einbruch in Wohnung, Ort: Wiesbaden, Hermann-Brill-Straße, Zeit: Samstag, 26.12.2020, 14:15 – 20:15 Uhr

(hs) Am 2. Weihnachtsfeiertag drangen Einbrecher während der Abwesenheit der

Wohnungsinhaber in eine Wohnung in Wiesbaden-Klarenthal ein, indem sie ein

Fenster der Hochparterrewohnung aufhebelten. Sie durchsuchten die Wohnung und

entwendeten Bargeld und Schmuck. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der

Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Erst Notruf missbraucht und dann Widerstand geleistet, Wiesbaden, Michelsberg 26.12.2020, 19.30 Uhr bis 20.20 Uhr,

(pl)Ein 37-jähriger Mann hat am 2. Weihnachtsfeiertag erst den Notruf der

Polizei missbraucht und sich anschließend den polizeilichen Maßnahmen

widersetzt. Der 37-Jährige rief ab 19.30 Uhr mehrfach mit unterdrückter

Telefonnummer auf der Wache des 1. Polizeireviers in Wiesbaden an. Darüber

hinaus gingen über den Notruf auch noch zwei Anrufe bei der Einsatzzentrale des

Polizeipräsidiums Westhessen ein, wobei jedes Mal kein Sachverhalt geschildert

wurde. Gegen 20.20 Uhr erschien der Mann dann beim 1. Polizeirevier und ergriff

aber die Flucht, als eine Streife ihn kontrollieren wollte. Nachdem er von den

Beamten eingeholt wurde, habe er durch Schläge versucht, sich der Kontrolle und

der anschließenden Festnahme zu entziehen. Hierbei wurde einer der eingesetzten

Beamten leicht verletzt. Der Festgenommene wurde im Anschluss zur Überprüfung

seines Gesundheitszustandes in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Drei geparkte Autos zerkratzt, Mainz-Kostheim, Ludwigstraße,

12.2020 bis 26.12.2020,

(pl)Während der Weihnachtsfeiertage wurden in der Ludwigstraße in Mainz-Kostheim

mindestens drei geparkte Fahrzeuge beschädigt. Unbekannte Täter zerkratzten die

betroffenen Autos und zerstachen darüber hinaus auch noch die Reifen von einem

der Wagen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier in

Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

Verfassungsfeindliche Äußerungen und Gesten auf offener Straße, Mainz-Kastel, Petersweg, 23.12.2020, 16.15 Uhr,

(pl)Am Mittwochnachmittag wurde die Polizei in den Petersweg in Mainz-Kastel

gerufen, nachdem dort ein alkoholisierter Mann durch verfassungsfeindliche

Äußerungen und Gesten aufgefallen war. Der 40-jährige Mann wurde aufgrund seiner

erheblichen Alkoholisierung von dem hinzugezogenen Rettungsdienst zur

Ausnüchterung in ein Krankenhaus gebracht. Darüber hinaus muss er sich wegen

seines Verhaltens in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Trickbetrügerin an der Haustür, Mainz-Kostheim, Raunheimer Straße, 24.12.2020, 16.00 Uhr,

(pl)Eine dreiste Trickbetrügerin hat am Heiligabend in der Raunheimer Straße in

Mainz-Kostheim bei einer Seniorin geklingelt und mit einer mitleidserregenden

Geschichte Bargeld ergaunert. Die Täterin klingelte gegen 16.00 Uhr und gab der

Geschädigten gegenüber an, sich in einer hilflosen Lage zu befinden. Sie würde

wichtige Medikamente benötigen und um diese in der Apotheke abholen zu können,

bräuchte sie dringend noch Bargeld. In der trügerischen Annahme eine gute Tat zu

tun und das Geld, wie von der Täterin versprochen, wieder zurückbezahlt zu

bekommen, überreichte die hilfsbereite Seniorin der Trickbetrügerin rund 150

Euro und erhielt das Geld jedoch nicht wieder zurück. Die Betrügerin soll etwa

50-60 Jahre alt, ca. 1,60- 1,65 Meter groß gewesen sein und hellbraune,

hochgesteckte Haare sowie braune Augen gehabt haben. Getragen habe sie eine

Mund-Nasen-Bedeckung, eine graue Strickjacke, eine graue Bluse und einen dunklen

Rock oder Hose. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden-Nordenstadt, Mecklenburger Straße, 25.12.2020, 09.30 Uhr bis 19.30 Uhr,

(pl)Am 1. Weihnachtsfeiertag wurde in der Mecklenburger Straße in Nordenstadt

ein Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen zwischen

09.30 Uhr und 19.30 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster in das Haus ein,

durchwühlten die Räumlichkeiten bei ihrer Suche nach Diebesgut und ließen

schließlich diverse Kleidungs- sowie Schmuckstücke, eine hochwertige Armbanduhr

und einen Hartschalenkoffer mitgehen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung

zu setzen.