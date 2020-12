Auch in diesem Jahr ist in Deutschland, trotz der Corona-Pandemie, das Vermögen der privaten Haushalte gestiegen.

Laut Global Wealth Report sind es insbesondere die Reichen, die ohne größere Probleme die Pandemie überstehen – Grund dafür sind steigende Immobilienpreise sowie eine Erholung an der Börse. Die Zahl der Millionäre in Deutschland beträgt rund 400.000 und in diesem Jahr kamen rund 58.000 dazu.

Doch was macht einen Menschen zum Millionär? Häufig ist es nicht nur ein guter Beruf, sondern es gehört auch eine gewisse Einstellung zum Geld dazu. In diesem Beitrag stellen wir Ihnen 7 Tipps vor, die reiche Menschen gegeben haben:

1. Keine Kreditkarten nutzen

Mark Cuban, Self-Made-Milliardär und Eigentümer der Dallas Mavericks, hat Folgendes gesagt:

„Kreditkarten sind die schlechteste Investition, die man tätigen kann. Das Geld, dass ich an Zinsen (beim Dispokredit) spare, ist besser als die Zinsen, die ich am Aktienmarkt verdiene.“

Eine Kreditkarte kann uns dazu verleiten, Käufe zu tätigen, die in erster Linie gar nicht nötig sind. Dies ist sehr gefährlich, da Kreditkarten eine Kaufkraft vorgeben können, über die der Besitzer der Karte genaugenommen gar nicht verfügt. Außerdem sind die Zinsen beim Dispositionskredit so hoch (im Durchschnitt 15 %), dass sich ein Mikrokredit mehr lohnt, wenn Sie finanzielle Engpässe überbrücken müssen.

2. Clevere Investitionen tätigen

„Legen Sie Ihr Geld so an, dass Sie nicht einfach Zugang dazu haben und greifen Sie nicht darauf zurück – auch nicht in Notfällen. Deswegen bin ich auch heute noch mindestens zwei Mal im Jahr pleite, da ich meine Erträge in Mittel investiere, an die ich nicht rangehe.“

Grant Cardone, Immobilieninvestor und US-amerikanischer Autor.

Machen Sie sich gute Gedanken darüber, welche Anlagemöglichkeiten Sie nutzen. Sparkonten zum Beispiel lohnen sich heutzutage nicht mehr, da die Zinsen niedrig sind und Sie durch die Inflation Geld verlieren. Natürlich muss die Form der Anlage auch zu Ihrem Typ passen, die Faustregel lautet jedoch: Je risikoreicher die Anlage, desto höher die Rendite und je sicherer die Anlage, desto niedriger die Rendite. Tipp: Befolgen Sie die 50-30-20-Regel. 50 % gehen für Miete, Transportkosten und Lebensmittel weg. 30 % für Dinge, die Sie glücklich machen und 20 % sollten angelegt werden.

3. Ausgaben kontrollieren

Ein Fehler, den viele Menschen machen ist, dass sie mehr ausgeben, als sie verdienen oder über ihrem Standard leben. Die einzige Möglichkeit, Kapital aufzubauen ist, wenn man mehr Geld macht als ausgibt. Häufig wird ein Haus in einer tollen Nachbarschaft gekauft oder ein neues Auto, um andere zu beeindrucken. Denken Sie an sich und fokussieren Sie sich auf Ihr eigenes Leben – niemand hat es nötig, mit Geld anderen etwas zu beweisen. Ein Haushaltsbuch kann übrigens dabei helfen, sich einen Überblick über Einnahmen und Ausgaben zu verschaffen und Sparpotenziale aufzudecken.

4. Umgeben Sie sich mit erfolgreichen Menschen

Die Idee dahinter lautet nicht, dass erfolgreiche Menschen besser sind als Menschen, die keinen Erfolg haben. Es ist jedoch kein Geheimnis, dass Menschen in unserem Umfeld unsere Einstellungen, Vorstellungen und Entscheidungen beeinflussen. Wenn Sie ambitioniert sind macht es Sinn, mit Menschen Zeit zu verbringen, die Ihre Visionen teilen und dabei helfen, kreative Ideen zu entwickeln und diese umzusetzen. Diese Menschen dienen als Inspiration und können ein Motor sein, der die persönliche Entwicklung beschleunigt.

5. Geld ist nicht alles

Geld ist ein wichtiger Faktor in unserem Leben – es definiert, wo wir leben, was wir essen und kann unser Leben erleichtern, indem es die Lebensqualität verbessert. Mit Geld kann zwar ein Haus gekauft werden, aber nicht die Familie, mit der wir in diesem Haus leben.

„Geld ist nicht alles auf der Welt und es ist es nicht wert, die eigene Gesundheit, Familie, Freunde oder andere wichtige Bestandteile des Lebens zu opfern. Ich habe viele Freunde verloren, weil ich zu viele Überstunden gemacht habe. Obwohl ich der Überzeugung bin, dass Geld haben Freiheit bedeutet, ist es nur ein Mittel, um gewisse Erfahrungen im Leben anders zu gestalten.“ Grant Sabatier, US-amerikanischer Blogger & Unternehmer.

Fazit

Es gibt kein Rezept und nicht den einen Weg zu den Millionen. Es sollte nicht das Lebensziel sein, Millionär zu werden. Unabhängig davon, wie viel Geld wir haben ist es wichtig, ein gesundes Verhältnis zum Geld zu haben. Es gibt nämlich viele Menschen, die trotz eines hohen Gehalts nicht in der Lage sind, Geld zu sparen. Auf Online-Vergleichsportalen wie Financer finden Sie eine Reihe an Tipps, wie Sie im Alltag Geld sparen können.