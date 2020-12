Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 28.12.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Fahrzeug im Vorbeifahren beschädigt

Bad Dürkheim (ots) – Bereits im Zeitraum von 22.12.2020 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr wurde ein in der Obergassse in Bad Dürkheim abgestellter Ford Focus beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren aufgrund ungenügenden Abstandes die Fahrerseite des Ford und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Durch die Beschädigungen an der Heckstoßstange und dem hinteren Radkasten entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Es liegen keinerlei Täterhinweise vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Dirmstein: Zwei PKW durch Brandstiftung zerstört

Dirmstein (ots) – Am frühen Montagmorgen, 28.12.2020, gegen 02:25 Uhr wurden die Feuerwehren und Polizei Grünstadt zu zwei brennenden PKW nach Dirmstein in die Berliner Straße gerufen. Bei Ankunft standen der Mercedes und der Porsche in meterhohen Flammen.

Die freiwilligen Feuerwehren, die mit 45 Einsatzkräften vor Ort waren, konnten den Brand löschen. Es entstand Sachschaden von mind. 150.000 Euro.

Nach ersten Ermittlungen am Brandort wird von Brandstiftung ausgegangen. Die Fahrzeuge wurden zwecks Spurensicherung sichergestellt. Die Straße war bis Beendigung der Aufräumarbeiten bis in die Morgenstunden voll gesperrt.

Hinweise auf verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Wahrnehmungen bitte an die Kriminalpolizei Neustadt über die Rufnummer 06321/854-0.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):