Schwetzingen: Weihnachtsbaumabgabe am 09. Januar 2021 auf dem Häckselplatz und am Stadion möglich

Schwetzingen – Die traditionelle Tannenbaum-Aktion der Evangelischen Kirchengemeinde kann aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr leider nicht stattfinden. Daher bietet die Stadt den Schwetzinger Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, die abgeschmückten Tannenbäume am Samstag, 9. Januar 2021, kostenlos von 9 bis 15 Uhr am Häckselplatz oder zwischen 9 und 12 Uhr am Wendehammer beim Stadion in der Ketscher Landstraße abzugeben.

Bitte beachten: Dieses Angebot gilt nur für Schwetzinger/innen.

Zudem ist es jederzeit möglich, den Baum kleingeschnitten in der Biomülltonne zu entsorgen.