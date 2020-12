Mannheim: Beginn der Corona-Impfung

Mannheim – Heute, 27.12.2020, begannen in Mannheim mit den „Mobilen Impfteams“ die Impfungen gegen das Coronavirus. Als erstes wurde eine Bewohnerin des Theodor-Fliedner-Haus geimpft.

Oberbürgermeister Dr.Peter Kurz war zum Start der Impfteams auf dem Maimarkt ebenfalls vorort. Er zeigte sich sehr erfreut, dass es nun endlich losgehe. Dr.Peter Kurz: „Wir alle hoffen, dass die Pandemie mit den Impfungen enden wird. Dafür und für den Schutz der besonders zu schützenden Gruppen zählt jeder Tag. Ich bin deshalb sehr froh, dass es gelungen ist, in Mannheim mit einem eigenen Impfzentrum in der Größe eines zentralen Impfzentrums bereits heute und damit so früh wie möglich beginnen zu können. Ich danke dem Leitungsteam und den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Feuerwehr und allen Bereichen der Stadtverwaltung sowie den Rettungsdiensten für den enormen Einsatz.“

Erster Bürgermeister Specht ergänzt:

„Sowohl die bauliche Errichtung des Impfzentrums, als auch die Installation sämtlicher notwendiger, insbesondere medizinischer Kräfte innerhalb kürzester Zeit war ein enormer Kraftakt. Eigens für das Impfzentrum haben wir innerhalb unserer Berufsfeuerwehr eine Besondere Aufbauorganisation mit eigener Organisationsverfügung installiert, die nun gemeinsam von einer medizinischen und einer Leitung der Feuerwehr ausgeführt wird. In Mannheim sind heute Morgen knapp 1000 Impfdosen eingetroffen. Damit werden wir uns zunächst auf die Bewohner von Alten- und Pflegeeinrichtungen konzentrieren. In den nächsten Tagen erwarten wir weitere Lieferungen.

Sobald dafür ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht, können im Impfzentrum über 1500 Impfungen pro Tag vorgenommen werden.

Ab 04.01.2020 beginnen die Impfungen im SIZ Mannheim auf dem Maimarktsgelände. Hier sind in der ersten Phase nur Personen über 80 Jahre sowie Beschäftigte in der Altenpflege, ausgewählten Bereichen der Krankenhäuser und bei den Rettungsdiensten zur Impfung zugelassen. Die Berechtigung wird vor Ort überprüft.