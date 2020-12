Trunkenheitsfahrt

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Sonntagmorgen 27.12.2020 gegen 04:30 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Ludwigshafen Oppau ein auffällig fahrender weißer Audi SUV in der Erasmus-Bakke-Straße gemeldet. In der angrenzenden Luitpoldstraße konnte der besagte und beschädigte PKW mit seinem 33-jährigen Insassen aus Ludwigshafen durch eine Funkstreife festgestellt werden.

Der Ludwigshafener war mit einer Atemalkoholkonzentration von 1,65 Promille deutlich alkoholisiert und musste auf der Dienststelle neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Da das Fahrzeug diverse Unfallschäden aufwies, die bislang keinem Unfallgeschehen zugeordnet werden konnten, werden geschädigte Fahrzeughalter in der Erasmus-Bakke-Straße und Luitpoldstraße sowie Zeugen des Vorfalles gebeten, sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter 0621/963-2222 oder piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Samstag 26.12.2020 auf Sonntag 27.12.2020 gegen 0:15 Uhr, wurden der Polizei mehrere Personen gemeldet, die im Bereich der Hoheneckenstraße gegen geparkte Autos treten würden. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnten zwei Männer aus Ludwigshafen

(23 und 33 Jahre alt) festgestellt und als Täter identifiziert werden.

Die Männer beschädigten zwei geparkte BMW durch Fußtritte.

Ersten Ermittlungen zu Folge beläuft sich der Sachschaden auf circa 1.600 Euro.

Beide Täter erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung.

Radfahrer von PKW erfasst und schwer verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 25.12.2020 um 14:05 Uhr querte der 50-jähriger Fahrer eines Opel Zafira aus Neuhofen mit seinem Fahrzeug bei Grünlicht ordnungsgemäß die Kreuzung Rohrlachstraße/Frankenthaler in Fahrtrichtung Valentin-Bauer-Straße. Ein 79-jähriger Radfahrer aus Ludwigshafen befuhr die Valentin-Bauer-Straße entgegen der Fahrtrichtung und querte widerrechtlich besagte Kreuzung diagonal, ohne auf den Verkehr zu achten. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde hierbei schwer verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Es entstand ein Schaden von geschätzt 2.000 Euro. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 zu melden.