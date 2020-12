Beim Überholen fast mit Streifenwagen kollidiert

Römerberg-Mechtersheim (ots) – Am Samstagnachmittag 26.12.2020 gegen 16:45 Uhr befuhr eine Polizeistreife die Kreisstraße 25 von Mechtersheim in Richtung Speyer, als sie zunächst einen ordnungsgemäß fahrenden Porsche entgegenkommen sahen. In dem dortigen unübersichtlichen Kurvenbereich wurde dieser Porsche plötzlich von einem BMW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt, welcher hierfür auf die Gegenfahrbahn fuhr. Nur durch eine Notbremsung des entgegenkommenden Streifenwagens konnte ein Frontalzusammenstoß vermieden werden.

Auch der überholte Porsche musste stark bremsen um einen Unfall zu vermeiden.Seitens der Polizeistreife wurde unverzüglich die Verfolgung aufgenommen und der BMW-Fahrer konnte kurz darauf einer Kontrolle unterzogen werden.

Zur Begründung für sein waghalsiges Überholmanöver gab der 19-jährige Mann aus Speyer an, dass er sich beeilen musste, um noch pünktlich zu einer Verabredung zu kommen. Den jungen Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Mutterstadt (ots) – Am Abend des 24.12.20 befuhr ein 42-jähriger Fahrzeugführer die Speyerer Straße, als dieser die Kontrolle über seinen BMW verlor und gegen einen hohen Bordstein prallte. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem Mann Alkoholgeruch wahrgenommen werden.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,54 Promille. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da der Pkw-Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand, wurden eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein sichergestellt.

Autofahrer mit 1,86 Promille

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am Samstag 26.12.2020 gegen 20:30 Uhr wurde von Zeugen ein 38-jähriger alkoholisierter Fahrer in der Straße “Im Kirschgarten” gemeldet. Der Mann konnte Zuhause angetroffen werden; ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein sichergestellt.

Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Rödersheim-Gronau (ots) – In der Zeit vom 25.12.2020, 11:30 Uhr – 26.12.2020, 12:00 Uhr, kam es in der Vogelsangstraße zu einer Unfallflucht. Ein dort abgestellter blauer BMW wurde von einem unbekannten Fahrzeug an der vorderen linken Fahrzeugfront beschädigt. Der Verursacher fuhr danach weg und kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235-4950 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.