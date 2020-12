Raub mit Schußwaffe – Duo überfällt Kioskbesitzer

Kassel-Unterneustadt (ots) – Wenig besinnlich verhielten sich 2 Männer bei einem Raubüberfall am Heiligabend in der Kasseler Unterneustadt. Wie die Beamten des Kasseler Polizeireviers Ost berichten, passten die Männer den Betreiber eines Kiosks in der Kasseler Schillstraße gegen 23:00 Uhr ab, als dieser sein Geschäft gerade schließen wollte. Wortlos, dafür aber unter Vorhalt einer Schusswaffe machte einer der Täter dem Kioskbetreiber gegenüber deutlich, dass dieser die Einnahmen herausgeben sollte.

Das tat dieser jedoch nicht, sondern griff nach der Waffe des Täters und verwickelte ihn so in eine Rangelei. In diese mischte sich nunmehr der zweite Täter ein und befreite so seinen Komplizen. Anschließend entrissen sie dem Geschädigten die Geldbörse mit den Tageseinnahmen in Höhe von mehreren hundert Euro und entfernten sich zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Kioskbetreiber wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Die Täter könnten nur sehr vage beschrieben werden:

männlich, dunkel gekleidet, mit Skimasken maskiert. Einer der beiden Täter soll einen dunklen Teint haben.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang leider nicht zum Erfolg. Der Kasseler Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat machen können, um ihre Mithilfe unter 0561-910-0

Straßenraub – An Ampel wartend mit Pfefferspray attackiert

Kassel-Wesertor (ots) – Leichte Verletzungen trug ein 49-jähriger Verkehrsteilnehmer aus dem thüringischen Helbedündorf davon, als dieser in der Nacht zum Samstag mit seinem Fahrzeug im Kasseler Stadtteil Wesertor unterwegs war. Wie die zur Anzeigenaufnahme eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord in Vellmar berichten, musste der 49-jährige gegen 01:00 Uhr an der Einmündung der Josephstraße/Ysenburgstraße an einer Rotlicht zeigenden Ampel halten, als plötzlich eine männliche Person an das Fahrzeug herantrat, die Beifahrertür aufriss und den Geschädigten mit Pfefferspray traktierte.

Anschließend ergriff der Täter das Handy sowie die Geldbörse des Geschädigten und entfernte sich im Anschluss zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Geschädigte erlitt durch das Pfefferspray Reizungen im Gesichtsbereich, die jedoch keinen stationären Aufenthalt in einem Krankenhaus erforderlich machten.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, 170-180cm groß, er trug eine Mütze und ein Tuch vor dem Gesicht.

Die Ermittlungen werden durch den hiesigen Kriminaldauerdienst geführt.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter 0561/910-0 zu melden.

