Wohnungsbrand in Sachsenhausen – 3 Kinder und 2 Erwachsene gerettet

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(fue) Rund 40.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Wohnungsbrand am Sonntag 27.12.2020 gegen 01.50 Uhr. Zeugen waren auf den Brand in der Wohnung in der Bruchstraße aufmerksam geworden und hatten sofort die Feuerwehr verständigt. In der Brandwohnung hatten sich neben dem eigenen 12-jährigen Jungen noch die beiden Eltern sowie zwei weitere Jungen im Alter von 12 und 13 Jahren aufgehalten.

Möglicherweise hatten die Kinder in ihrem Zimmer gezündelt und so den Brand einer Matratze verursacht. Das Kinderzimmer wurde durch die Flammen komplett zerstört, der Rest der Wohnung durch Ruß und Rauchgase. Alle Personen hatten das Haus rechtzeitig verlassen können und blieben unverletzt. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

(ots)-(tka) – Am Sonntag 27.12.2020 gegen 02 Uhr wurde die Feuerwehr Frankfurt aufgrund eines ausgelösten Heimrauchmelders und einem verrauchtem Treppenraum nach Sachsenhausen in die Bruchstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang Rauch aus einer Wohnung im 4.OG, eine Person machte sich am Fenster der Wohnung bemerkbar. Von der Feuerwehr wurde umgehend die Brandbekämpfung über das Treppenhaus eingeleitet und parallel dazu eine Drehleiter in Stellung gebracht.

Insgesamt wurden 5 Personen darunter 3 Kinder, aus der Brandwohnung gerettet. Das Feuer konnte zügig mit einem Strahlrohr gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 40.000 EUR. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit insgesamt 7 Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften bis ca. 04 Uhr im Einsatz. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Randalierer in Tankstelle

Frankfurt-Sossenheim (ots)-(fue) – Ein 44-jähriger Mann aus Zweibrücken betrat am Donnerstag 24.12.2020 gegen 21.50 Uhr, den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Westerbachstraße. Gegenüber den Mitarbeitern und Kunden verhielt er sich äußerst aggressiv und provozierend.

Versuche, beruhigend auf den Mann einzuwirken, scheiterten zwar, jedoch verließ er zumindest die Räumlichkeiten. Kurze Zeit später erschien er jedoch erneut und begann, mit Gegenständen nach den dort befindlichen Personen zu werfen. Als man ihn erneut aus dem Verkaufsraum befördert hatte, erschien die verständigte Polizei.

Auch den Beamten gegenüber verhielt er sich aggressiv, befolgte keinerlei Anweisungen und versuchte schließlich, einen der Beamten am Arm zu packen. Der Angriff konnte abgewehrt werden, wobei der 44-Jährige eine Verletzung an der Nase erlitt. Diese wurde in einem umgehend verständigten Rettungswagen versorgt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest hatte einen Wert von mehr als zwei Promille ergeben.

Essen auf dem Herd vergessen

Frankfurt-Fechenheim (ots)-(fue) – Der 45-jährige Mieter einer Wohnung in der Birsteiner Straße wollte sich am Donnerstag 24.12.2020 gegen 15.00 Uhr, Essen in einem Topf auf dem Herd erwärmen. Unterdessen ging er in sein Schlafzimmer, wo er einschlief. Durch den Rauchmelder wurden Nachbarn auf die verqualmte Wohnung aufmerksam und verständigten umgehend die Feuerwehr.

Die Feuerwehr öffnete die verschlossene Wohnungstür und rettete den nunmehr bewusstlosen

45-Jährigen aus der Wohnung. An der frischen Luft kam er wieder zu sich und wurde anschließend

in ein Krankenhaus verbracht, welches er später wieder verließ.

