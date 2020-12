Frankfurt-Bornheim/Seckbach (ots)-(fue) – Am Mittwoch 23.12.2020 gegen 20.00 Uhr, befand sich eine 63-jährige Frankfurterin in der Berger Straße und wartete vor dem Aufzug zur U-Bahnstation Bornheim-Mitte. Dort wurde sie von einem Jugendlichen aus einer 5-köpfigen Gruppe heraus angesprochen. Der junge Mann forderte die Frau auf, ihre Taschenlampe herauszugeben und sich zu entkleiden. Schließlich packte er die Frau an der Wange und spuckte ihr mit der Bemerkung “Hier hast du Corona zu Weihnachten” ins Gesicht. Danach entriss er der Geschädigten eine Umhängetasche, deren Trageriemen durch die Gewalteinwirkung riss.

In der Tasche befand sich Insulin sowie die dazugehörige Spritze. Nachdem die 63-Jährige mit ihrer Taschenlampe nach dem Täter schlug, entfernten sich alle Jugendlichen. Die anderen Mitglieder der Gruppe hatten zuvor das Vorgehen des Haupttäters bejubelt.

Möglicherweise handelte es sich bei den Unbekannten um jene Personen, die bereits gegen 19.20 Uhr, in einem Supermarkt in der Arolser Straße aufgefallen waren. Hier hatte sich eine Gruppe von ebenfalls 5 Jugendlichen in den Supermarkt begeben. Gegenüber dem Personal wurden sie aggressiv und beleidigend und traten einem Angestellten gegen die Hand, sodass dessen Smartphone zu Boden fiel. Einige Mitglieder dieser Gruppe filmten unterdessen ihr unflätiges Verhalten.

Außerdem ging noch der Hinweis eines Busfahrers ein, dem in seinem Fahrzeug gegen 19.40 Uhr eine Gruppe von Jugendlichen aufgefallen war, die sich ihm gegenüber aggressiv verhielten und an der Haltestelle Bornheim-Mitte den Bus wieder verließen.

Täterbeschreibung:

die 5 Jugendlichen sind 18-20 Jahre alt. Der Haupttäter soll eine dunkelgrüne Jacke mit abgebildeten Flügeln auf der Rückseite getragen haben. Er ist 165-175 cm groß und hat kurze, helle Haare.

Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem 6. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75510600 in Verbindung zu setzen.

