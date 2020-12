Darmstadt

Diebe haben es auf Weihnachtsgeschenke abgesehen

Darmstadt (ots) – Wenige Minuten haben noch unbekannten Dieben am Freitag (25.12.) ausgereicht, um sich Weihnachtsgeschenke, die in einem Treppenhaus abgestellt waren, zu schnappen. Gegen 18.45 Uhr hatten die Schenkenden ihr Gaben vor der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Taunusstraße abgestellt. Doch der Schreck und auch der Ärger waren groß, als die zukünftigen Besitzer gegen 19.10 Uhr feststellten, dass die Geschenke fehlten.

Unbemerkt hatten sich die Täter offenbar Zugang zum Treppenhaus verschafft und waren mit dem Erbeuteten, bei dem es sich unter anderem um Bettwäsche, Geld und eine Stichsäge handelte, geflüchtet.

Jetzt ermittelt die Ermittlungsgruppe-City von der Darmstädter Polizei wegen Diebstahl und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen.

20-Jähriger greift nach Handtasche – Festnahme und Ermittlungsverfahren

Darmstadt (ots) – Wegen des Verdachts des versuchten Handtaschendiebstahls wird sich ein 20-jähriger Mann mit Wohnsitz in Darmstadt zukünftig strafrechtlich verantworten müssen. Am Donnerstag (24.12.) gegen 13 Uhr hatte der Mann versucht, einer 32 Jahre alten Frau in der Bismarckstraße an der Haltestelle “Klinikum” die Handtasche zu entreißen.

Durch lautes Schreien schlug die Darmstädterin den Handtaschendieb jedoch in die Flucht und alarmierte sofort die Polizei. Dank der detaillierten Personenbeschreibung nahmen die Beamten den Flüchtenden im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung noch in Tatortnähe fest.

Er wurde mit zur Wache genommen. Dort erfolgte die Anzeigenerstattung. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 20-Jährige nach Hause entlassen.

Unbekannte brechen in Gartenhaus ein – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Zwei noch unbekannte Täter haben am Donnerstag (24.12.) ihr Unwesen in einem Kleingarten in der Rodgaustraße getrieben. Gegen 13 Uhr überkletterten sie den Zaun der Anlage, hebelten die Tür eines Gartenhäuschens auf und verwüsteten das Inventar. Danach traten sie die Flucht an.

Zeugen konnten die Unbekannten aus der Ferne beobachten und verständigten die Polizei. Das Duo wurde als etwa 15 Jahre alt beschrieben. Einer der beiden wurde als circa 1,60 Meter groß und von kräftiger Statur wahrgenommen. Er trug eine weiße Jacke. Sein Komplize war etwa 1,70 Meter groß, hatte eine schlanke Statur und war mit einer dunkelblauen Jacke bekleidet.

Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Der von den Tätern verursachte Schaden wird auf mindestens 230 Euro geschätzt. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers hat den Fall übernommen.

Unter der Rufnummer 06151/969-3810 nehmen die Beamten sachdienliche Hinweise entgegen.

Studentenwohnheim im Visier von Einbrechern – Täter erbeuten Laptop

Darmstadt (ots) – In der Zeit zwischen Mittwoch (23.12.) und Donnerstagmorgen (24.12.) haben Kriminelle ihr Unwesen in der Pallaswiesenstraße getrieben und sich gewaltsam Zugang zu einer Studentenwohnung verschafft. Über eine Balkontür waren die ungebetenen Gäste in die Räume gelangt, hatten dort nach Beute gesucht und einen Laptop mitgehen lassen.

Kurz nach 1 Uhr waren die Spuren der Täter entdeckt und die Polizei verständigt worden.

Diese ermittelt wegen Einbruchsdiebstahl und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten des Kommissariats 21/22 zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Kirchenfenster beschädigt – 3000 Euro Sachschaden

Weiterstadt-Gräfenhausen (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, ist das Fenster einer Kirche in

der Schlossgasse bereits am Montag (21.12) von noch unbekannten Tätern beschädigt worden.

Der verursachte Schaden wird derzeit auf mindestens 3.000 Euro geschätzt.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers ist mit Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9693810 sachdienliche Hinweise zu den Tätern entgegen.

Berauscht am Steuer und Drogen im Handschuhfach – Polizei stoppt 45-Jährigen

Ober-Ramstadt (ots) – Ein 45 Jahre alter Mann aus Reinheim wird sich nach seiner Festnahme am frühen Samstagmorgen (26.12.) in gleich mehreren Strafverfahren verantworten müssen. Polizeibeamte aus Ober-Ramstadt hatten den Mann am Steuer seines Autos kurz vor 2 Uhr in der Darmstädter Straße gestoppt und kontrolliert. Dabei stellten die Ordnungshüter bereits beim Herantreten an den Wagen deutlichen Marihuana-Geruch fest.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Reinheimer nicht nur gegen die geltende Ausgangssperre verstieß, sondern auch unter dem Einfluss von Drogen stand. Doch dem nicht genug. Bei der Durchsuchung seines Opel stellten die Beamten zudem rund 64 Gramm Marihuana in seinem Handschuhfach sicher.

Die Fahrt des 45-Jährigen endete damit auf der Polizeiwache und der Einleitung gleich mehrerer Strafverfahren, wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Briefmarkensammlung bei Wohnungseinbruch erbeutet

Ober-Ramstadt (ots) – Am Freitag (25.12.), in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr, haben ungebeten Gäste die Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Georg-Schröbel-Weg heimgesucht und eine Briefmarkensammlung erbeutet. Über ein Badezimmerfenster hatten sich die Täter gewaltsam Zugang zu den Räumen verschafft und diese nach Wertgegenständen durchsucht. Sie wurden fündig und flüchteten mit ihrem Diebesgut, dessen Wert auf mehrere Hundert Euro geschätzt wird.

Die Darmstädter Kripo (K21/22) ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise zu den Tätern entgegen.

Mehrfamilienhaus von ungebetenen Gästen heimgesucht

Alsbach-Hähnlein (ots) – Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der “Alten Bergstraße” ist am Mittwoch (23.12.) in der Zeit zwischen 11 Uhr und 19.45 Uhr von ungebetenen Gästen heimgesucht worden. Die Täter gelangten gewaltsam über ein Fenster in die Räume und suchten dort nach Wertgegenständen. Sie wurden fündig und entwendeten Bargeld.

Mit ihrer Beute machten sie sich in unbekannte Richtung davon. Die Kripo in Darmstadt ermittelt und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Fenster von Kindergarten mit Stein eingeworfen

Weiterstadt-Schneppenhausen (ots) – Das Fenster einer Kindertagesstätte in der Gräfenhäuser Straße ist in den zurückliegenden Tagen von noch unbekannten Tätern beschädigt worden. Am Freitag (25.12.) wurde das zerstörte Fenster entdeckt und die Polizei verständigt. Diese hat ein Verfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet und schätzt den verursachten Schaden derzeit auf rund 400 Euro ein.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Dezentralen Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers zu melden (Rufnummer 06151/969-3810).

Zigarettenautomat aufgebrochen – Geld entwendet

Alsbach-Hähnlein (ots) – In der Zeit zwischen Donnerstag (24.12.) 14 Uhr, und Freitagmorgen (25.12.), haben noch unbekannte Täter einen im Kieferweg aufgestellten Zigarettenautomaten gewaltsam aufgebrochen und das Geld entwendet. Die Höhe des Stehlguts ist abschließend noch nicht bekannt. Der verursachte Schaden an dem Automaten wird derzeit auf rund 350 Euro geschätzt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Dezentralen Ermittlungsgruppe in Pfungstadt in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06157/95090).

Opel Insignia aufgebrochen und Wertgegenstände entwendet

Münster (ots) – Am frühen Mittwochmorgen (23.12.) haben noch unbekannte Täter ihr Unwesen in der Berliner Straße getrieben. In der Zeit zwischen 4 und 6 Uhr brachen die Kriminellen dort einen in einer Hofeinfahrt geparkten Opel Insignia auf und entwendeten Münzgeld, einen DVD-Player sowie ein Handyladekabel.

Der verursachte Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ist mit dem Fall betraut.

Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamte Hinweise zu den Tätern entgegen.

Zurückgelassene Handtasche lockt Diebe an – Scheibe eingeschlagen und Beute geschnappt

Seeheim-Jugenheim (ots) – Eine in einem grauen Opel zurückgelassene Handtasche hat am Dienstagnachmittag (22.12.) offenbar Kriminelle angelockt. In der Zeit zwischen 14 Uhr und 15.30 Uhr schlugen die Täter die Beifahrerseite des in der Sandstraße geparkten Autos ein, schnappten sich die Beute und flüchteten. Die Darmstädter Kripo ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Groß-Gerau

Verkehrsunfallflucht

Rüsselsheim (ots) – Mi., 23.12.2020, 17:15 Uhr bis Do., 24.12.2020, 12:30 Uhr – Der Geschädigte 36-jährige Rüsselsheimer parkte seinen schwarzen Pkw Mercedes im Tatzeitraum ordnungsgemäß in der Bonner Straße 38. Als er mit seinem Fahrzeug wegfahren wollte, stellte er einen frischen Unfallschaden im Heckbereich fest. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Mörfelden-Walldorf (ots) – In der Zeit vom 25.12.2020 (18 Uhr), bis 26.12.2020 (12 Uhr) kam es in der Rüsselsheimer Straße, Höhe Nr. 5 in Mörfelden-Walldorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein am Straßenrand geparkter schwarer VW Touran am linken Außenspiegel beschädigt. Anschließend fuhr der unfallverursachende Fahrer weg, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise auf das Fahrzeug, beziehungsweise den Fahrer bitte an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf, unter der Telefonnummer: 06105 / 4006-0.

Täter erbeuten Schmuck bei Wohnungseinbruch – Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots) – Auf der Suche nach Beute sind noch unbekannte Täter am Mittwoch (23.12.) in der Zeit zwischen 11 Uhr und 18.30 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Königsberger Straße eingebrochen.

Über eine Balkontür verschafften sich die ungebetenen Gäste gewaltsam Zugang zu den Räumen und durchwühlten dort sämtliche Schränke. Bei ihrem kriminellen Vorgehen wurden sie fündig. Mit Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro ergriffen sie die Flucht. Die Kripo in Rüsselsheim (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt unter der Rufnummer 06142/6960 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen.

Kriminelle erbeuten Schmuck – Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Mehrere Schmuckstücke entwendeten Kriminelle bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße “Auf’s Heft”. Die Unbekannten verschafften sich zwischen Donnerstag (24.12.), 15 Uhr, und Freitag (25.12.), 11.30 Uhr, Zutritt ins Haus. Offenbar waren die ungebetenen Gäste auf der Suche nach Schmuck und durchwühlten hierfür mehrere Räume. Nachdem sie diversen Schmuck und eine Armbanduhr zu ihrer Beute machten, flüchteten sie unerkannt. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim ist mit dem Fall betraut und fragt:

Wer hat in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben?

Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

E-Bike aus Gartenhaus entwendet – Wer hat etwas bemerkt?

Riedstadt-Erfelden (ots) – In der Nacht zum Mittwoch (22.-23.12.) haben Diebe ihr Unwesen in der Wolfskehler Straße getrieben und aus dem Gartenhaus eines Vorgartens ein E-Bike vom Hersteller “Gazelle” entwendet. Möglicherweise wurden die Täter bei ihrem Vorgehen beobachtet?

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe von der Polizei in Groß-Gerau ist mit dem Fall betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06152/1750 entgegen.

Navi aus BMW entwendet – Polizei sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots) – Ein grauer BMW, der auf einem Parkplatz in der Varkausstraße abgestellt war, rückte im Tatzeitraum zwischen Mittwochnachmittag (23.12.) und Donnerstagmittag (24.12.) in das Visier Krimineller. Durch Anwendung von Gewalt, gelangten die Unbekannten in den Innenraum des abgestellten Wagens. Hieraus erbeuteten sie unter anderem ein Navigationsgerät und einen Werkzeugkasten. Mit ihrer Beute flüchteten sie im Anschluss unerkannt. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Wer in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz “Waldbembelsche” verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

Kreis Bergstraße

Auseinandersetzung zwischen zwei Hunden – Halterin verletzt

Heppenheim (ots) – Am Sonntag (27.12.) gegen 11:45 Uhr wurde auf dem Radweg parallel zur B 3 zwischen Laudenbach und Heppenheim eine Joggerin mit ihrem Hund von einem herrenlosen Schäferhund angegriffen. Als die 40-jährige die Hunde trennen wollte, wurde sie in die Hand gebissen und verletzt. Der Eigentümer des Schäferhundes kam der Joggerin zunächst zur Hilfe, entfernte sich jedoch wieder, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Die Polizeistation Heppenheim sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu der Person geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 706-0 entgegen.

Zeugenaufruf nach mehreren Sachbeschädigung an KFZ

Lampertheim (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag (25./26.12.2020) kam es im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr und 12:00 Uhr zu Sachbeschädigungen an mindestens 9 Fahrzeugen in der Sandstraße in Lampertheim. Dabei wurde der Lack der Fahrzeuge zerkratzt. Es entstand ein geschätzter Schaden im hohen vierstelligen Bereich.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt und zu den handelnden Personen geben können.

Hinweise unter folgender Nummer 06206-9440-0 an die Polizeistation Lampertheim wenden.

Hausfassaden, Garagen und öffentliche Flächen mit Graffiti beschmiert Zeugen gesucht

Heppenheim (ots) – Die Polizei in Heppenheim hat ein Verfahren wegen Sachbeschädigung durch Graffiti eingeleitet, nachdem Zeugen am Samstagmorgen (26.12.) mehrere Farbschmierereien durch Graffiti unter anderem an Hausfassaden, Garagen und öffentlichen Flächen im gesamten Stadtteil Erbach festgestellt und die Beamten informiert hatten.

Die Tatzeit dürfte ersten Erkenntnissen zufolge zwischen Freitag (25.12.) und Samstag (26.12.) liegen. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die sich auf Personen in Tatortnähe beziehen, wird gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim in Verbindung zu setzen.

Seniorenheim im Visier Krimineller

Bensheim-Auerbach (ots) – Am Freitag (25.12.), zwischen 16 und 20.15 Uhr, haben Kriminelle das Fenster eines Seniorenheimes in der Mühltalstraße aufgehebelt und sich Zugang zu dem Anwesen verschafft. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten sie im Anschluss ohne Stehlgut. Der von ihnen verursachte Schaden wird auf mindestens 100 Euro geschätzt.

Die Kripo ermittelt wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls.

Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise werden an die Beamten des Kommissariats 21/22 unter der Rufnummer 06252/7060 erbeten.

Hoher Sachschaden nach Wohnungsbrand

Lampertheim-Hüttenfeld (ots) – Am frühen Nachmittag des 1. Weihnachtsfeiertages wurde der Zentralen Leitstelle Bergstraße um 13.10 Uhr ein Wohnungsbrand in der Viernheimer Straße in dem Lampertheimer Ortsteil Hüttenfeld gemeldet. Nach Eintreffen der Feuerwehren aus Hüttenfeld, Lampertheim mit erweitertem Löschzug und Hofheim, konnte der Brand in einer Wohnung im 1. OG des Mehrfamilienwohnhauses lokalisiert und bekämpft werden.

Die Wohnungsinhaber waren zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht in der Wohnung. Aktuell sind lediglich zwei Wohnungen in dem 6-Parteienwohnhaus bewohnbar, die Unterbringung der restlichen Bewohner wird aktuell abgeklärt. Nach derzeitigen Schätzungen wird von einem Sachschaden in Höhe von 180.000 Euro ausgegangen, verletzt wurde niemand.

Die Brandursachenermittlungen werden noch im Laufe der Weihnachtsfeiertage durch den Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Südhessen aufgenommen. Neben den Feuerwehren waren noch zwei Rettungswagen und eine Streife der Polizeistation Lampertheim- Viernheim im Einsatz.

Einbruch in Erdgeschosswohnung – Zeugen gesucht

Heppenheim (ots) – In der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag (24.12.), 14.30 Uhr und Freitagmorgen (25.12.), 1 Uhr, haben Kriminelle ihr Unwesen in der Von-Hees-Straße getrieben und sind in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Über die Balkontür hatten sich die ungebetenen Gäste Zugang verschafft und sich in den Räumen auf die Suche nach Wertgegenständen begeben.

Dabei wurden sie fündig und ließen unter anderem Schmuck sowie Geld mitgehen. Die Heppenheimer Kripo (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

Einbrecher erbeuten Schmuck – Kripo ermittelt

Lorsch (ots) – Am Donnerstag (24.12.) in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 20 Uhr haben Einbrecher die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Friedhofstraße heimgesucht. Nachdem die Terrassentür des Anwesens dem kriminellen Vorgehen der Täter Stand hielt, brachen sie über ein Schlafzimmerfenster in die Räume ein. Dort suchten die Täter nach Beute, wurden fündig, entwendeten Schmuck und traten die Flucht an. Die Kripo in Heppenheim ermittelt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/7060, mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Birkenau (ots) – Am 23.12.2020 gegen 16:30 Uhr kam es auf der Abtsteinacher Straße, Höhe der Nr. 42 in 69488 Birkenau zu einem Verkehrsunfall. Die zwei beteiligten Pkw streiften sich im Vorbeifahren.

Am Pkw der Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 €.

Der Unfallgegner entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter der 06207/9405-0 an die Polizeistation Wald-Michelbach zu wenden.

Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht – Täter erbeuten Schmuck

Lampertheim (ots) – Am Mittwochabend (23.12.) ist eine Hochhauswohnung in der Saarstraße von ungebetenen Gästen heimgesucht worden. Zwischen 17 und 18.15 Uhr gelangten die Täter gewaltsam über den Balkon in die Räume. Dort suchten sie nach Beute und wurden fündig. Mit Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro flüchteten die Kriminellen in unbekannte Richtung.

Die Kripo in Heppenheim ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen wahrgenommen hat, wird gebeten, sich bei den Beamten unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Odenwaldkreis

Verkehrsunfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Michelstadt (ots) – Am Sonntag (27.12.) kam es in der Landrat-Ackermann-Straße in Michelstadt auf Höhe der Hausnummer 18 zu einem Verkehrsunfall. Der unbekannte Unfallverursacher kollidierte mit einem am Straßenrand abgestellten Fahrzeug.

Nach der Kollision setzte der Fahrer seine Fahrt unbeirrt fort.

Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher oder Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach, Telefon 06062 / 953-0 zu melden.

Autoanhänger gestohlen – Wer hat etwas bemerkt?

Erbach-Lauerbach (ots) – Am Freitag (25.12.) haben noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen 15 Uhr und 21.30 Uhr einen Autoanhänger vom Hersteller Humbaur, der in der Straße “Im Dorf” parkte, entwendet. Das Fahrzeug hat einen Wert von rund 3.500 Euro.

Möglicherweise konnten die Täter beim Abtransport ihrer Beute beobachtet werden?

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Erbach nimmt in diesem Zusammenhang alle sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06062/9530 entgegen.

