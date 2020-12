Neustadt: Verbrauchermarkt und Grundstück unter Wasser

Neustadt an der Weinstraße – Ein Nachbar eines Verbrauchermarktes in der Gäustraße bemerkte am 2. Weihnachtsfeiertag (26.12.2020 um 16:30 Uhr), dass sich Wasser aus den Kanaldeckeln des Parkplatzes herausdrückt und schon auf sein Grundstück läuft. Da ein größerer Schaden vermutet wurde, verständigte er umgehend die Feuerwehr.

Der diensthabende Disponent verständigte parallel den örtlichen Energieversorger. Beim Eintreffen der Feuerwehr konnten die Angaben des Meldenden bestätigt werden. Die Einsatzkräfte öffneten den Kanaldeckel und saugten mit einer Tauchpumpe das Wasser aus dem Kanal. Ebenso entfernten die Kräfte mit einem Wassersauger das Wasser vom angrenzenden Grundstück des Meldenden.

Über ein Schlüsseldepot am Objekt verschafften sich die Kräfte einen Zugang zum Verbrauchermarkt, um die Ursache zu finden. Parallel wurde versucht die Verantwortlichen für den Markt zu erreichen. In einer Fachabteilung liefen die Wasserdüsen und verteilten das Wasser. Da die Hebeanlage zum Zeitpunkt nicht reagierte, konnte das Wasser nicht in den öffentlichen Kanal gefördert werden. Dadurch verteilte sich das Wasser in der Abteilung.

Nachdem die Feuerwehr den Kanallauf auf dem Parkplatz abgepumpt hatte, lief das Wasser im Markt wieder ab. Bis die Ursache an der Hebeanlage behoben ist, stellte der Energieversorger das Wasser im Objekt ab. Was zu der unglücklichen Verkettung der Ereignisse führte, ist aktuell noch unklar. Ebenso können zu dem entstandenen Sachschaden keine Angaben von Seite der Feuerwehr gemacht werden.

Nach dem Eintreffen der Objektverantwortlichen waren von Seiten der Feuerwehr keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Die mitalarmierten Kräfte aus Duttweiler brauchten nicht einzugreifen und konnten nach einer Einsatzbesprechung wieder einrücken.

Im Einsatz war die Feuerwehr mit vier Einsatzfahrzeugen und 24 Einsatzkräften, welche nach der Erkundung auf zwei Fahrzeuge und 12 Einsatzkräfte reduziert wurden.