Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 27.12.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Grünstadt: Einbruch bei der Rheinpfalz

Grünstadt (ots) – In der Zeit über die Weihnachtsfeiertage wurden die Büroräume des Zeitungsverlags Rheinpfalz in der Grünstädter Fußgängerzone aufgebrochen. Die im gleichen Gebäude liegenden Räume der Presse Vertriebs GmbH wurden ebenfalls teilweise durchsucht. Offenbar suchten die Täter nach Bargeld. Eine Schädigung des Journalismus konnte ausgeschlossen werden. Ob etwas entwendet wurde ist bislang nicht bekannt. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise zum Einbruch werden bei der Polizei Grünstadt entgegengenommen.

Grünstadt: Fahrt unter Drogeneinwirkung

Grünstadt (ots) – Am Samstag, 26.12.2020 gegen 15:00 Uhr wurde ein 20-Jähriger aus dem Raum Landau in der Uhlandstraße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten konnten bei dem jungen Mann drogentypische Auffallerscheinungen feststellen. Er gab schließlich zu, am Tag zuvor einen Joint geraucht zu haben. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Den jungen Fahrer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500EUR, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot. Weiterhin wurde bei seinem 20-jährigen Beifahrer eine geringe Menge Haschisch aufgefunden und sichergestellt. Beide müssen sich zudem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

