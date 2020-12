Geschwindigkeitsmessanlage bei Unfall zerstört

Gersfeld-Altenfeld (ots)

Am 01. Weihnachtsfeiertag kam es gegen 15.09 Uhr auf der B 279 in der Ortsdurchfahrt Gerfeld-Altenfeld zu einem Verkehrsunfall.

Ein 47-jähriger Pkw Fahrer aus Bad Soden-Salmünster befuhr mit seinem Fahrzeug die Bundesstraße aus Richtung Ebersburg kommend in Richtung Gersfeld. In der Mitte der Ortsdurchfahrt verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier überfuhr er die dortige Geschwindigkeitsmessanlage (Blitzer), die hierbei komplett zerstört wurde. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Pkw-Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die Gesamtsachschadenssumme beläuft sich auf ca. 50000,-EUR!!

Verkehrsunfall mit 2 Leichtverletzten am 24.11.2020, 11.25 Uhr, in 36093 Künzell, Turmstraße/Johann-Friedrich-Böttger-Straße

Fulda (ots)

Eine 65-jährige Pkw-Fahrerin aus Künzell befuhr die Johann-Friedrich-Böttger-Straße und wollte die Turmstraße in Richtung Ferdinand-Braun-Straße überqueren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 48-jährigen Pkw-Fahrer aus Künzell, der die Turmstraße in Richtung Fulda befuhr.

Bei dem Zusammenstoß wurden beide Unfallbeteiligte leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 5050,- EUR

Pferde aus Schlammloch befreit

Am heutigen 1. Weihnachtsfeiertag entdeckten gegen 11.20 Uhr Passanten nahe Hilders-Eckweisbach Pferde, die in einem Schlammloch feststeckten. Eine Streife der Polizeistation Hilders konnte vor Ort feststellen, dass 6 Pferde von einer in der Nähe befindlichen Koppel ausgebrochen waren. Drei von ihnen begaben sich auf ihrem Ausgang in den Bereich einer stark aufgeweichten Wiese und gerieten dort in ein Schlammloch. In diesem steckten sie bis zum Rumpf fest und konnten sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien. Die Feuerwehren aus Hilders, Eckweisbach, Liebhards und Unterbernhards mussten zur Hilfeleistung angefordert werden. Den 40 Einsatzkräften gelang es mit erheblichem körperlichen Einsatz die Tiere aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Die Tiere kamen nicht zu Schaden.

Fahrradfahrer flüchtet vor Polizei, stürzt und verletzt sich leicht

Am Freitag, 25.12.2020, um 03.15 Uhr befuhr ein 20-jähriger Fahrradfahrer aus Fulda die Petersberger Straße in Fulda. Auf Grund der bestehenden Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung / Ausgangssperre/ Alkoholverbot sollte der Fahrradfahrer diesbezüglich überprüft werden. Dieser entzog sich zunächst jedoch der Kontrolle, überquerte die Petersberger Straße und bog nach rechts in die Lindenstraße ein. Hierbei verlor er die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte zu Boden. Nach einer weiteren kurzen Flucht zu Fuß konnte er durch die Polizisten eingeholt und festgenommen werden. Bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde festgestellt, dass der Fahrradfahrer im Besitz von Drogen war und neben Medikamenten und Alkohol auch Drogen konsumiert hatte. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die durch den Sturz erlittenen leichten Verletzungen im Klinikum Fulda behandelt. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden in Höhe von 50 EUR.

Hauneck- Oberhaun, Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Donnerstag, den 24.12.2020 gegen 12.30 Uhr befuhr eine 55jährige Pkw- Fahrerin aus Oberursel mit ihrem Pkw Skoda Fabia die B 27 von Bad Hersfeld kommend in Fahrtrichtung Fulda und wollte vermutlich an der Ausfahrt nach Oberhaun die B 27 verlassen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Pkw Opel Signum eines 25jährigen aus Alheim. Es kam zum Zusammenstoß, beide Beteiligten wurden schwerverletzt und in die Kliniken in Fulda und Bad Hersfeld eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Leitplanken und eine Mauer wurden ebenfalls erheblich beschädigt. Hierbei beträgt der Sachschaden ca. 5000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Ein Gutachter kam an der Unfallstelle zum Einsatz. Mögliche Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter Tel. 06621- 932-0 bei der Polizeistation Bad Hersfeld zu melden.

Neuenstein – Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Donnerstag, den 24.12.2020 um 15.35 Uhr befuhr ein 26jähriger aus Frankfurt mit seinem Pkw VW Golf die L 3155 von Raboldshausen kommend in Ri. Saasen. Ausgangs einer Rechtskurve querte laut dem Pkw- Fahrer ein Tier die Fahrbahn. Er erschrak, bremste und verlor die Kontrolle über den Pkw. Der VW geriet ins Schleudern, geriet nach links in den Flutgraben und überschlug sich. Das Fahrzeug kam auf dem Dach zum Liegen, der Fahrer konnte sich unverletzt aus dem Golf befreien. Der Pkw wurde abgeschleppt, der Schaden am Fahrzeug beträgt ca. 10.000 Euro.

Niederaula – Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Am Donnerstag, den 24.12.2020 gegen 16.00 Uhr wurde der Pkw Suzuki Swift Farbe Rot eines Hersfelders in der Straße „Schöne Aussicht“ angefahren und im Bereich des vorderen linken Kotflügels beschädigt. Der angerichtete Schaden beträgt ca. 1000,- Euro. Der Unfallfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Als Verursacher kommt hier vermutlich ein Auslieferungsfahrzeug von Amazon in Form eines schwarzen Kastenwagens/Klein-LKW mit der Aufschrift „Amazon Prime“ in Betracht. Dieses soll kurz zuvor an der Anschrift ausgeliefert habe, am Suzuki wurde auch schwarze Fremdfarbe festgestellt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter Tel. 06621- 932-0 bei der Polizeistation Bad Hersfeld zu melden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden, BAB 7 – Fuldaer Dreieck (Bezug: Erstmeldung von 12.41 Uhr)

Fulda (ots)

Am 25.12.2020 kam es um kurz vor 12 Uhr auf der BAB 7 in Höhe des Fuldaer Dreiecks in Fahrtrichtung Kassel zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 23-jähriger Ravensburger fuhr mit seinem Honda Jazz auf dem linken Fahrstreifen. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts verlangsamte der Honda Jazz plötzlich massiv seine Geschwindigkeit. Der Fahrer versuchte noch, sein Fahrzeug auf den Standstreifen zu lenken und zog dazu auf den rechten Fahrstreifen. Der dort fahrende 56-jährige Fahrer eines Opel Zafira aus dem Landkreis Böblingen konnte den Zusammenstoß mit dem mittlerweile wohl fast auf der Fahrbahn stehenden Honda Jazz nicht mehr vermeiden und fuhr selbigem in das Fahrzeugheck. Der Fahrer des Honda sowie seine Beifahrerin wurden schwerverletzt ins Klinikum transportiert. Der Fahrer des Zafira und seine Ehefrau wurden durch den Unfall ebenfalls leicht verletzt. Ein unglückliches Ende durch den Unfall nahm das Leben des 13-jährigen Hundes im Kofferraum des Opel Zafira. Trotz eines zufällig vor Ort befindlichen Tierarztes überlebte er den Aufprall nicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und es entstand ein Sachschaden von ca. 20 000EUR. Neben zahlreichen Kräften des Rettungsdienstes und der Feuerwehr landete auch der Rettungshubschrauber auf der Fahrbahn.

Der stark vorhandene Feiertagsverkehr wurde nach 40 minütiger Vollsperrung auf einem Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt, bzw. wurde vor der Unfallstelle abgeleitet. Der Rückstau auf der BAB 7 wie auch auf der BAB 66 betrug ca. 1 km.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld – In der Zeit zwischen Mittwoch, 23.12.2020, 18.00 Uhr, und Donnerstag, 24.12.2020, 09.00 Uhr, wurde in der Straße „Unter der Stiegel“ ein geparkter blauer Ford Focus durch ein ausparkendes Fahrzeug beschädigt. Der Fahrer verließ daraufhin unberechtigt die Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden am Ford beträgt ca. EUR1000,-.

Sachdienliche Hinweise können unter 06621/ 932-0 oder über die Onlinewache der hessischen Polizei abgegeben werden.

Verkehrsunfall

B27/Bad Hersfeld – Heiligabend, gg. 22.45 Uhr, kam eine 19jährige aus Ludwigsau auf dem Heimweg mit ihrem Renault Clio in Höhe des „Krone-Parkplatzes“ aus Unachtsamkeit in die Leitplanken und wurde von dort wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Aufgrund der Fahrzeugteile auf der Fahrbahn beschädigte sich ein aus Richtung Bebra kommender 19jähriger aus Bad Hersfeld den Reifen seines 1er BMW. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, es entstand ein Sachschaden in Höhe von EUR5100,-.

Pressemitteilung der Polizeistation Rotenburg a.d.Fulda vom 24.12.20

Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall 36199 Rotenburg, Zum Güterbahnhof, 23.12.2020, 16:25 Uhr Bei einem Unfall mit Sachschaden in der Auffahrt zum Parkdeck des Edeka-Centers in Rotenburg regelte ein 30-jähriger Fußgänger aus Rotenburg vorläufig bis zum Eintreffen der Polizei den Verkehr. Bei der Verkehrsregelung wurde der Mann aus Rotenburg von einem 46-jährigen Pkw-Fahrer aus Bebra gestreift, und leicht verletzt. Eine sofortige ärztliche Versorgung vor Ort war nicht erforderlich.

Strafanzeigen 36179 Bebra-Breitenbach, Hersfelder Straße, 23.12.2020, 23:10 Uhr Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Bebra-Breitenbach wurde eine 52-jährige Pkw-Fahrerin aus Bebra festgestellt, die ihr Fahrzeug unter Alkoholeinfluß führte.

Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Pkw prallt gegen Ampel, hoher Sachschaden

Fulda (ots)

Am 23.12.2020 befuhr gegen 20:20 Uhr ein Pkw BMW die Dalbergstraße in Fulda in Fahrtrichtung Rangstraße. Unmittelbar nach Überqueren des Kreuzungsbereichs mit der Brauhausstraße kam die 28-jährige Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Fußgängerampel. Die Lichtzeichenanlage wurde komplett zerstört, am Pkw BMW entstand Totalschaden. Insgesamt wird der Sachschaden auf 55000 Euro beziffert. Glücklicherweise blieb die Fahrzeugführerin unverletzt, ihr Pkw musste abgeschleppt werden.

Mann stirbt bei Verkehrsunfall auf BAB 66 Pkw kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Gemarkung Flieden (ots)

Am Mittwoch, den 23.12.2020, gegen 14:14 Uhr, ereignete sich in der Gemarkung Flieden, auf der BAB 66, Frankfurt am Main in Fahrtrichtung Kassel, zwischen den Anschlussstellen Schlüchtern-Nord und Flieden, ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde.

Der Fahrer eines Pkw BMW mit polnischer Zulassung befuhr die BAB 66 in nördlicher Fahrtrichtung. Zwischen den Anschlussstellen Schlüchtern-Nord und Flieden, überholte der Pkw zwei nicht am vorliegenden Verkehrsunfall beteiligte Fahrzeuge.

Auf regennasser Fahrbahn verlor der Fahrer laut Zeugenangaben vermutlich infolge der Witterung nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er durchfuhr den Grünstreifen und die anschließende Böschung. Hier überschlug sich der Pkw und der nicht angeschnallte Fahrer wurde aus diesem geschleudert. Der vor Ort anwesende Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die BAB 66 musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme sowie Bergungsarbeiten zeitweise komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Schlüchtern Nord abgeleitet. Hierdurch kam es bis circa 16:45 Uhr zu Verkehrsbehinderungen. Die notwendigen Bergungsarbeiten wurden von der Feuerwehr an der Unfallstelle durchgeführt.

Umfangreiche Ermittlungen im Nachgang ergaben, dass es sich bei dem verstorbenen Fahrzeugführer um einen 32-jährigen polnischen Staatsangehörigen handelt.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von circa 1500 Euro.

Es besteht der Verdacht, dass die tödlich verletzte Person an Covid19 erkrankt war. Diesbezüglich haben alle Rettungskräfte sehr verantwortlich gehandelt und alle notwendigen Schutzmaßnahmen getroffen. Alle Einsatzkräften trugen eine Mund-/Nasenbedeckungen. Die Wahrscheinlichkeit einer Virus-Übertragung von einer verstorbenen Person ist als gering einzustufen.

Nochmal Glück gehabt

Fulda (Hessen) (ots) – Riesen Glück hatte heute, gegen 11 Uhr, ein 53-Jähriger

im Bahnhof Fulda. Der Mann war nur kurz aus dem Zug gestiegen um auf dem

Bahnsteig eine Raucherpause einzulegen. Als sich die Türen des ICE schlossen und

der Zug Richtung Würzburg losfuhr, geriet der Rumäne in Panik. Da sein Gepäck

noch in dem ICE war, versuchte er durch Schläge an die Scheibe und laute schreie

den Zug aufzuhalten. Dies brachte jedoch keinen Erfolg und so hielt er sich

außen am Zug fest.

Bahnmitarbeiter bemerkten den Mann und der ICE konnte nach einigen hundert

Metern gestoppt werden. Das Zugpersonal öffnete die Türen und lies den

53-Jährigen einsteigen. Danach setzte der Zug seine Fahrt fort.

Im Bahnhof Würzburg wurde der Mann jedoch schon von Beamten der Bundespolizei

erwartet.

Zum Glück verletzte sich bei der Aktion niemand.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel leitet gegen den 53-jährigen Rumänen ein

Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein.

Bundespolizei nimmt Parfüm-Dieb fest

Fulda (ots) – Last-Minute-Einkäufe entpuppen sich oft als perfekte Geschenke.

Ohne jedoch dafür zu bezahlen, versuchte gestern ein 34-Jähriger aus Hosenfeld

ein passendes Geschenk zu besorgen.

Mit zwei Parfüm-Flaschen im Wert von rund 150 Euro verließ der Mann den

Drogeriemarkt im Fuldaer Bahnhof.

Mitarbeiter des Marktes hatten den Diebstahl bemerkt und die Bundespolizei

verständigt. Der Tatverdächtige war zwischenzeitlich aus dem Laden geflüchtet.

Dank der Bilder der Überwachungskamera konnten die Beamten vom

Bundespolizeirevier Fulda den Mann schnell festnehmen. Die beiden Parfümflaschen

stellten die Bundespolizisten sicher und gaben diese anschließend an den Markt

zurück.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Mann, einen somalischen

Asylbewerber, ein Strafverfahren eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen

kam der 34-Jährige wieder frei.