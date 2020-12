Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 26.12.2020

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeistation Bad Homburg

Keine presserelevanten Ereignisse

Polizeistation Königstein

Keine presserelevanten Ereignisse

Polizeistation Oberursel

Straftaten

Versuchter Raub Steinbach (Taunus), Siemensstraße, Bahnhof Steinbach Samstag, 26.12.2020, 05:05 Uhr

Der 56 Jahre alte Geschädigte hielt sich vor dem Bahnhof in Steinbach (Taunus) auf und wurde dort von dem Beschuldigten angesprochen. Dieser forderte den Geschädigten auf, Geld und Mobiltelefon auszuhändigen. Als der Geschädigte der Aufforderung nicht nachkam, schlug der Täter mit den Fäusten gegen den Kopf und Oberkörper auf sein Opfer ein. Der Geschädigte konnte sich kurz darauf den weiteren Schlägen entziehen und flüchtete. Nachdem er wenig später den Notruf gewählt hatte konnte der Täter im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen noch im Nahbereich des Tatorts angetroffen von den eingesetzten Polizeikräften festgenommen werden. Die Ermittlungen gegen den 26 Jahre alten bulgarischen Staatsangehörigen, der ohne festen Wohnsitz ist, dauern derzeit noch an.

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall mit 2 leichtverletzten Personen Oberursel, Hohemarkstraße / L3004 Freitag, 25.12.2020, 14:50 Uhr

Eine 35-jährige Fahrerin eines Ford B-Max befuhr die Hohemarkstraße in Fahrtrichtung Oberursel Stadtmitte als plötzlich ein Vorderreifen an ihrem Fahrzeug platzte. Aufgrund dessen kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach die Absperrung des dortigen Gleisbetts und kam auf den Gleisen zum Stehen. Bei dem Zusammenprall wurden die 35-jährige und ihr im Fahrzeug mitgeführten Kleinkind leicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 15000,-Euro. Aufgrund der Bergungsarbeiten musste der betroffene Bahnverkehr für ca. 2 Stunden gesperrt werden.

Polizeistation Usingen

Straftaten

Sachbeschädigung durch Graffiti Grävenwiesbach, Bahnhof Samstag, 26.12.2020, 02:00 Uhr bis 06:30 Uhr

Bislang unbekannte Täter besprühten zwei Triebwagen eines abgestellten Zuges mit einem unbekannten Schriftzug am Bahnhof in Grävenwiesbach. Anschließend flüchteten sie in unbekannt Richtung. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Die Polizei Usingen, die Ermittlungsverfahren eingeleitet hat, bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06081/9208-0 oder per E-Mail: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de

Verkehrsunfälle

Keine presserelevanten Verkehrsunfälle

Polizeistation Bad Homburg

keine presserelevanten Verkehrsunfälle

Straftaten

(Schwerer) Diebstahl aus mehreren Pkw Tatort: Friedrichsdorf, Schäferborn und Houiller Platz Tatzeit: zwischen 21.12.2020 und 23.12.2020

Insgesamt viermal schlugen unbekannte Täter in Friedrichsdorf im Bereich Schäferborn und am Houiller Platz zu. Vier dort abgestellte Pkw wurden geöffnet und nach möglichem Diebesgut durchwühlt. Ein Fahrzeug war vermutlich nicht verschlossen, an den anderen drei Fahrzeugen wurde eine Scheibe eingeschlagen und man hat sich so Zugang zum Innenraum verschafft. Betroffen waren ein BMW, ein Mercedes, ein Honda und ein Volvo. Es kam zu einem Gesamtschaden von ca. 3.000,- Euro. Die Beute belief sich auf 40,- Euro Bargeld und zwei Bordbücher. Die Tatzeiträume liegen zwischen 21.12.2020 und 23.12.2020, vermutlich kann die Begehung jedoch auf den 23.12. von 05:00 Uhr bis 09:00 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Homburg unter 06172/120-0.

Polizeistation Oberursel

keine presserelevanten Vorkommnisse

Polizeistation Königstein

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden Unfallort: Kronberg, Adlerstraße 13 Unfallzeit: Donnerstag, 24.12.2020, 18:22 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrer rangierte mit seinem weißen Smart in der Adlerstraße/Friedrich-Ebert-Straße. Dabei fuhr er aus bisher unbekannter Ursache frontal gegen die Eingangstür der dortigen Gaststätte. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Der Gesamtschaden (an Pkw und Gaststätte) wird auf ca. 23.000,- Euro geschätzt. Hinweise zum Fahrzeugführer bitte an die Polizeistation Königstein unter Telefon 06174/ 9266-0.

Straftaten

Sachbeschädigung an Wohnungstür Tatort: Kronberg, Bergweg Tatzeit: Freitag, 25.12.2020, 01:46 Uhr

Der 21-jährige Bewohner eines Mehrfamilienhauses geriet mit seinem 44-jährigen Nachbarn an dessen Wohnungstür in Streit, in dessen Verlauf der Beschuldigte so stark an einem Hundegitter der Wohnungstür rüttelte, dass dieses beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf ca. 100,- Euro geschätzt.

Polizeistation Usingen

Verkehrsunfälle

Fußgänger verletzt sich schwer Unfallort: Wehrheim, Wiesenau Unfallzeit: Donnerstag, 24.12.2020, 11:54 Uhr

Zu einem Unfall mit einem Fußgänger kam es am Mittag des Heiligabends in Wehrheim. Ein 78-Jähriger wollte die Wiesenau unweit der Einmündung Bahnhofstraße zu Fuß überqueren. Zeitgleich bog eine 42-Jährige mit einem Opel von der Bahnhofstraße in die Wiesenau ab. Gerade noch rechtzeitig bemerkte die 42-Jährige den hinter einem geparkten Fahrzeug auf die Fahrbahn tretenden 78-Jährigen und bremste ihr Fahrzeug ab, so dass es letztlich nicht zu einem Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgänger kam. Vermutlich infolge des Schreckmomentes wegen des herannahenden Fahrzeuges kam der 78-Jährige dennoch zu Fall, wodurch er sich schwere Verletzungen zuzog und in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Straftaten

Geparktes Fahrzeug zerkratzt Tatort: Usingen, Mozartstraße Tatzeit: zwischen Mittwoch, 23.12.2020, 16:40 Uhr und Donnerstag, 24.12.2020, 11:55 Uhr

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmittag wurde ein an o.g. Örtlichkeit geparkter schwarzer VW Golf durch einen unbekannten Täter über den Großteil der Fahrerseite des Fahrzeugs hinweg zerkratzt. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 800,- Euro. Hinweisgeber werden gebeten sich unter 06081/9208-0 oder per E-Mail (pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de) mit der Polizeistation Usingen in Verbindung zu setzen.

