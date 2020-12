Pressemeldung Polizeidirektion LImburg-Weilburg, 26.12.2020

ED aus Pkw Tatort: 65549 Limburg, Blumenröder Straße Tatzeit: zw. Do., 24.12.2020, 23:30 Uhr und Fr., 25.12.2020, 11:00 Uhr Ein schwarzer Mercedes Benz, C-Klasse, welcher am Fahrbahnrand geparkt war, wurde im obigen Zeitraum durch Unbekannte aufgebrochen. Aus dem Fahrzeuginneren wurde die komplette Mittelkonsole ausgebaut und entwendet. Durch den Einbruch entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 2500 Euro. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall Tatort: Kreuzung L 3449/B 8 Niederselters Tatzeit: Fr., 25.12.2020, 19:30 Uhr Der 22 Jahre alte Fahrer eines Hyundai beabsichtigte in Niederselters von der L 3449 auf die B 8 in Richtung Bad Camberg abzubiegen. Aufgrund der nassen Fahrbahn geriet der Pkw ins Schlingern und prallte gegen die Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 2300 Euro.

Verkehrsunfallflucht Tatort: 65549 Limburg, Am Renngraben Tatzeit: zw. Mi., 23.12.2020, 18:00 Uhr und Fr., 25.12.2020, 11:30 Uhr Ein schwarzer Audi A 1, welcher auf einem Parkplatz abgestellt war, wurde durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Es entstanden Kratzer und Eindellungen am hinteren rechten Kotflügel, geschätzter Schaden ca. 1200 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen

Verkehrsunfallflucht Tatort: 65589 Hadamar-Steinbach, Langstraße Tatzeit: Fr., 25.12.2020, 12:30 Uhr Ein Toyota beschädigte im Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Opel Zafira. An diesem wurde die hintere linke Rückleuchte beschädigt, es entstand ein Fremdschaden von etwa 300 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das amtliche Kennzeichen des Unfallverursachers ist bekannt, die Ermittlungen dauern noch an.

Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 25.12.2020

–Einbruch in Dornburg-Langendernbach- Am gestrigen

Donnerstagabend, gegen 18.00 Uhr, verschaffte sich ein Einbrecher

gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Bereich des

Langendernbacher Ostrings. Der Täter trat die Haustür ein,

durchsuchte die Räumlichkeiten und entwendete einen Wandtresor.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der

Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer 06431/9140-0 in

Verbindung zu setzen.