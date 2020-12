Pressemeldung Polizeidirektion Main-Taunus 26.12.2020

Hofheim (ots)

Sachbeschädigungen durch Feuer in Bad Soden

Am frühen Samstagmorgen kam es in Bad Soden, im Carl-Orff-Weg und in der Königsteiner Straße, zu mehreren Mülltonnenbränden. In dem Zusammenhang wurden Jugendliche beobachtet, die möglicherweise mit den Bränden in Verbindung stehen. Insgesamt gerieten 6 Mülltonnen in Brand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 bis 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196-96950 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Räuberische Erpressung in Hofheim

Am Freitagabend wurden in der S-Bahn von Lorsbach nach Hofheim mehrere Geschädigte durch einen polizeibekannten 36-jährigen Hofheimer erpresst, bedroht, beleidigt und auch gewürgt. Der Täter forderte von einem derzeit noch unbekannten Zugfahrgast unter Vorhalt eines Revolvers Geld und Zigaretten. Im weiteren Verlauf der Zugfahrt hielt er weiteren Fahrgästen den Revolver vor das Gesicht, beleidigte und bedrohte sie. In einem Fall drückte er sogar mehrmals den Abzug. Der Zug konnte am Bahnhof Kriftel gestoppt werden und der Täter durch mehrere Streifen festgenommen werden. Der Revolver, bei dem es sich nicht um eine scharfe Waffe handelte, konnte aufgefunden und sichergestellt werden. Von den Geschädigten wurde keiner ernsthaft verletzt. Im Rahmen der polizeilichen Folgemaßnahmen auf dem Revier in Hofheim kam es durch den Beschuldigten zu Widerstandshandlungen und Bedrohungen gegen die Polizeibeamten. Hierbei entstand lediglich Sachschaden an Mobiliar. Über die Staatsanwaltschaft wurde eine Vorführung vor den Haftrichter angeordnet.

Pressemeldung der Polizeidirektion Main-Taunus vom 25.12.2020

Hofheim (ots)

Eigentumsdelikte

1.1 Einbruch in Liederbachschule, Liederbach, Wachenheimer Straße // Möglicher Tatzeitraum: 23.12.2020, 15:00 Uhr bis 24.12.2020, 11:00 Uhr

Unbekannte Täter betraten das Gelände der Liederbachschule und hebelten dort die Eingangstür auf, sodass diese sich Zutritt zu dem Gebäude der Grundschule verschaffen konnten. Im weiteren Verlauf wurde auch die Tür des Sekretariats beschädigt, um dort einen Drucker zu entwenden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 2500 Euro, wohingegen der Wert des Druckers auf zirka 200 Euro geschätzt wurde. Hinweise zu dem Einbruch in die Grundschule nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 – 20 79 – 0 entgegen.

Sachbeschädigungen

2.1 Schwarzes Öl auf Treppe geworfen, Hattersheim, Novalisweg // Mögliche Tatzeitraum: 24.12.2020, zwischen 18:30 Uhr und 21:30 Uhr

Durch einen bislang unbekannten Täter wurde ein Glasgefäß mit schwarzem Öl auf die Treppenstufe geworfen, sodass sich die Flüssigkeit großflächig verteilte. Dabei wurde die Treppe in ihrer Substanz derart beschädigt, sodass mit einem größerer Aufwand zur Reparatur zu rechnen ist. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer 06192 -20 79 – 0 zu melden.

Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Donnerstag, den 24.12.2020

Hofheim (ots)

Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen, Hattersheim, Heddingheimer Str., Mittwoch, den 23.122020, 18:09 Uhr

Ein 36-jähriger Flörsheimer befuhr mit seinem PKW die Heddingheimer Straße, in Richtung Hofheimer Straße. Gleichzeitig querten zwei Fußgänger die Heddingheimer Straße, in Höhe des Globus-Marktes, über den dortigen Zebrastreifen. Der Fahrzeugführer übersah diese aus bisher unbekannten Gründen, so dass es zur Kollision mit beiden Fußgängern kam. Die beiden Personen wurden schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit leichtverletzter Person, Flörsheim, Wickerer Straße, Mittwoch, den 23.12.2020, 16:20 Uhr

Ein 31-jähriger Frankfurter befuhr die Wickerer Straße aus Flörsheim kommend, in Richtung Flörsheim-Wicker. Hierbei geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen einen dort in entgegengesetzter Richtung fahrenden PKW. Der 38-jährige geschädigte Fahrzeugführer wurde dabei leichtverletzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis, Schwalbach L3014, Mittwoch, 23.12.2020, 18:10 Uhr

Am späten Nachmittag wurde durch Beamte der Polizeistation Eschborn ein PKW auf der L3014 (Limesspange) kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer, ein 32-jähriger Mann aus Kriftel, nicht im Besitz einer dafür erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.