Neustadt: Bescherung im Drive-In

Neustadt an der Weinstraße – Ein außergewöhnliches Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger, auch für die Blaulichtfamilie war das Jahr 2020 durch die, leider noch immer andauernde, Corona-Pandemie geprägt. So unterstützten alle Hilfsorganisationen der Stadt Neustadt den Aufbau eines Notkrankenhauses und eines Testzentrums. Weiterhin wurde innerhalb kürzester Zeit auch der Aufbau des Landesimpfzentrums auf die Beine gestellt.

Ein großer Einschnitt war und sind die geltenden Kontaktbeschränkungen. So musste der Dienstbetrieb umgestellt werden, Übungen wurden von zu Hause oder in sehr kleinen Gruppen vor Ort durchgeführt. Aber auch während der andauernden Pandemie können sich die Bürgerinnen und Bürger im Ernstfall auf „ihre“ Blaulichtfamilie verlassen.

Viele Veranstaltungen, die für uns Einsatzkräfte normalerweise stattfinden, konnten nicht durchgeführt werden. Hierzu zählen unter anderem Ausflüge, Weihnachtsfeiern und die Jahreshauptübung, nicht zuletzt aber auch die Kameradschaftsabende. Das Kommando und der oberste Dienstherr, Oberbürgermeister Marc Weigel, ließen es sich nicht nehmen, sich für die außergewöhnlichen Leistungen der gesamten Blaulichtfamilie in diesem Jahr zu bedanken. Allerdings stellte sich kurz vor Weihnachten die Frage: „Wie ist das in dieser Zeit möglich?“. Letztlich entschloss man sich für einen Drive-In durch die Hauptfeuerwache. So wurde kurzerhand am 23.12.2020 weihnachtliche Dekoration aufgebaut und zwei Tore als Durchfahrt umfunktioniert. Ein Weihnachtsbaum, Weihnachtslichter und Weihnachtsmusik sorgten für den passenden Hintergrund. Zur Lindenstraße hin wurden zudem Schwedenfeuer aufgebaut und trugen zu dem weihnachtlichen Ambiente bei.

Von der Lindenstraße aus ging es durch die Fahrzeughalle und über den Hinterhof über die Sauterstraße wieder nach Hause. Unter den geltenden Hygieneregeln übergaben die Wehrleitung und das Kommando jedem durchfahrenden Auto ein kleines Weihnachtspräsent.

Zur Freude der Ausrichter kamen alle. Der Drive-In wurde nicht nur durch die eigenen Feuerwehrkameradinnen und -kameraden, welche mit Privatfahr- oder Einsatzfahrzeugen da waren, sondern auch durch das Technische Hilfswerk, dem Rettungsdienst, dem diensthabenden Notarzt, der DRK-Bereitschaft (Schnelleinsatzgruppe) und der Polizei angenommen. Diese Teilnahme erfreute das Kommando besonders. Auch der Oberbürgermeister ließ es sich nicht nehmen, den Weihnachtspräsenten einen persönlichen Gruß und Dank an alle Helfer beizulegen. Alles in Allem war es ein schönes Event für die Blaulichtfamilie, die alle für den Schutz der Bürgerinnen und Bürger ihren Beitrag leisten.