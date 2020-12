Unfall durch Aquaplaning (siehe Foto)

A65/Landau (ots) – Soeben befuhr am Donnerstag 24.12.2020 gegen 12:35 Uhr ein Volvo-Fahrer aus dem Raum Heidelberg die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe. An der Anschlussstelle Landau-Süd verließ er die Autobahn. Im Abfahrtsbereich verlor der Volvo-Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit sowie Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei schlitterte der PKW Volvo circa 20 Meter auf der Leitplanke entlang und kam auf dieser zum Stehen. Der Volvo-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Der Sachschaden am PKW sowie an der Leitplanke beläuft sich auf circa 4.500 Euro. Der Volvo musste durch einen Abschlepper von der Leitplanke geborgen werden. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Auf den Volvo-Fahrer wird nun ein entsprechendes Bußgeldverfahren zukommen.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren

Annweiler am Trifels (ots) – Einen Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von etwa 7500 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Bereich des Burgenrings in Annweiler verursacht. Der Unfall muss sich in der Zeit vom 24.12.2020, zwischen 14:00 Uhr und 19:30 Uhr, ereignet haben, wurde jedoch vom Geschädigten erst jetzt gemeldet. Nach Spurenlage dürfte es sich um ein rotes bis weinrotes Tatfahrzeug gehandelt haben.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341 2870, oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de, zu melden.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Herxheim (ots) – Am Mittwochmorgen 23.12.2020, kam es in der Niederhohlstraße in Herxheim zu einem Verkehrsunfall. Der 62-jährige Geschädigte stellte zunächst gegen etwa 11:00 Uhr sein Fahrzeug in einer Parklücke längs zur Niederhohlstraße ab. Als er ungefähr 15 bis 20 Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an diesem fest.

Vermutlich stieß ein derzeit unbekannter Unfallverursacher beim Rückwärtsausparken gegen das Fahrzeug des Geschädigten und entfernte sich daraufhin unerlaubterweise von der Unfallörtlichkeit. Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de entgegen.