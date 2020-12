Mit dem Cabrio durch die Mauer

Germersheim (ots) – Der Fahrer eines Golf-Cabriolets verlor an Heiligabend die Kontrolle über sein Fahrzeug und durchbrach eine Gartenmauer. Der 33-Jährige wollte von der Mozartstraße nach rechts in die Blumenstraße abbiegen. Vermutlich in Folge zu hoher Geschwindigkeit bekam der Mann die Kurve nicht und fuhr nahezu geradeaus frontal gegen eine Gartenmauer.

Das Fahrzeug durchbrach die Grundstückseinfriedung und kam im Hof des Anwesens zum Stehen. Die beiden 43 und 27 Jahre alten Mitfahrerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und das Cabriolet erlitt einen Totalschaden.

Probefahrt ohne Lappen

Germersheim (ots) – Am Mittwoch 23.12.2020 gegen 23:45 Uhr stellten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim einen Audi Q7 in der Posthiusstraße in Germersheim fest. Als das Fahrzeug auf einen Supermarkt-Parkplatz fuhr, sollte der Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser stellte daraufhin sein Fahrzeug ab und rannte vor den Beamten weg.

Die Flucht war jedoch nur von kurzem Erfolg: Sowohl der 18-jährige Fahrzeugführer als auch der Grund seiner mitternächtlichen Sporteinheit konnten schnell ermittelt werden. Der angehende KFZ-Mechatroniker hatte den Audi zuvor repariert und wollte eine Probefahrt durchführen, verfügte jedoch nicht über die notwendige Fahrerlaubnis.

Sachbeschädigung auf dem Schulgelände

Lustadt (ots) – In der “Heilig Abend-Nacht” wurde die Schulwiese in Lustadt “umgepflügt”! Ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die Schulwiese und “pflügte” diese im wahrsten Sinne des Wortes um.

Durch die Fahrweise wurde die Wiese erheblich beschädigt und die Fassade der Schule verschmutzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Germersheim, Tel.: 07274-9580 entgegen.

Autoscheibe zerstört

Germersheim (ots) – Am Mittwochmorgen 23.12.2020 stellten Passanten die zerstörte Scheibe an einem Ford Transit mit schweizer Kennzeichen in der Hans-Graf-Sponeck-Straße in Germersheim fest. Aufgrund der Spurenlage wird von einer mutwilligen Beschädigung ausgegangen. Zeugenhinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Germersheim unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Rauch durch Teelicht

Jockgrim (ots) – Ein besorgter Anwohner eines Mehrfamilienhauses in Jockgrim meldet am 24.12.20 gegen 20 Uhr Brandgeruch im Haus. Die Streife vor Ort führte Ermittlungen bezüglich der Ursache. Ein 45-jähriger Anwohner des Mehrfamilienhauses versuchte in seiner Wohnung ein Spiegelei über einem Teelicht zu braten. Es sei dann Rauch entstanden, der in den Flur des Mehrfamilienhauses gezogen ist.

Das es sich bei der Handlung um eine schlechte Idee handelte, wurde dem Anwohner dann auch klar. Eine Gefahr für die Anwohner bzw. das Gebäude bestand zum Einsatzzeitpunkt nicht.

Streit aufgrund Parksituation an Weihnachten

Jockgrim (ots) – Seit ein paar Monaten bestehen Streitigkeiten zwischen 2 Anwohnerinnen aufgrund der Parksituation in einer Tiefgarage. Am 24.12. beleidigte gegen 11:15 Uhr die 48-jährige Frau, ihre 53-jährige Nachbarin durch eine provokante Hand-/ bzw. Fingerbewegung und beleidigenden Worte beim Zusammentreffen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Falsch im Kreisverkehr am Maximiliancenter

Wörth (ots) – Am Dienstag 22.12.20 ereignete sich um 20:25 Uhr ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall. Eine 54-jährige Autofahrerin fuhr bei offensichtlich erhöhtem Verkehrsaufkommen vorsätzlich falsch in den Kreisverkehr am Einkaufcenter um dadurch nach ihrer Einschätzung schneller auf den dortigen Großraumparkplatz zu gelangen. Leider übersah sie den ordnungsgemäß entgegenkommenden,

46-jährigen Transporterfahrer.

Es kam zum Frontalzusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. Im Verlauf der Unfallaufnahme wurde im Rahmen der strafrechtlichen Ermittlungen mit der Staatsanwaltschaft telefoniert.

Eine vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis der Autofahrerin wurde bejaht.