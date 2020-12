PKW-Fahrer erfasst junge Familie

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagmittag 24.12.2020 kam es an der Kreuzung Deutsche Straße/Frankenthaler Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Der 25-jährige Beschuldigte befuhr mit seinem PKW die Deutsche Straße in Richtung Frankenthaler Straße und wollte nach links in diese einbiegen. Hierbei übersah er die junge Familie, welche gerade die Frankenthaler Straße, an der dafür vorgesehen Fußgänger Ampel, überquerte und erfasste diese frontal mit seinem PKW, sodass alle 3 Personen über die Motorhaube geschleudert wurden.

Die Besatzung eines zufällig anwesenden Rettungswagens leistete umgehend Erste Hilfe. Bei den Verletzen handelt es sich um ein 3-jähriges Kind und dessen Eltern. Alle Drei wurden vorsorglich ins Krankenhaus verbracht und medizinisch behandelt. Sowohl das Kind, als auch dessen Vater klagten nach aktuellem Kenntnisstand lediglich über leichte Verletzungen. Die Mutter der 3-jährigen, zog sich vermutlich eine Fraktur des Schienbeins zu.

Gegen den Fahrer des PKW wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Widerstand nach Einbruchsdiebstahl in Kiosk am Hauptbahnhof – Taser eingesetzt

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht zu Samstag 26.12.2020 gegen 01:20 Uhr verschaffte sich ein 22-Jähriger gewaltsam Zutritt zu einem Kiosk im Gebäude des Hauptbahnhofs in Ludwigshafen am Rhein. Durch die alarmierten Funkstreifenwagenbesatzungen konnte der 22-Jährige beim Verlassen des Kiosks und mit der Tatbeute in Form von Genussmitteln unter dem Arm vor Ort angetroffen werden.

Der anschließend beabsichtigten Festnahme widersetzte sich der Tatverdächtige vehement durch gezielte Faustschläge und Fußtritte gegen die eingesetzten Beamten, weshalb der Taser eingesetzt werden musste. Erst hiernach konnte der 22-Jährige fixiert und zwecks Durchführung von Folgemaßnahmen dem Gewahrsam der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zugeführt werden. Insgesamt entstand dem Betreiber des Kiosks ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Trunkenheitsfahrt

Ludwigshafen (ots) – Am Freitagabend 25.12.2020 gegen 20:30 Uhr wird die 56-jährige Fahrerin eines Mercedes SLK auf der Kurt-Schumacher-Brücke in Fahrtrichtung Mannheim einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem deren auffällige unsichere Fahrweise durch einen Verkehrsteilnehmer kurz zuvor der Polizei via Notruf mitgeteilt wurde. Im Rahmen der verdachtsabhängigen Verkehrskontrolle konnten bei der 56-Jährigen aus Mannheim deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen festgestellt werden.

Der im Anschluss erhobene Atemalkoholwert von 1,67 Promille bestätigte den bereits zuvor entstandenen Tatverdacht der Trunkenheit im Verkehr. Der Fahrerin wurde in der weiteren Folge eine Blutprobe entnommen und sowohl Führerschein als auch Fahrzeugpapiere und -schlüssel sichergestellt.

Bewaffnet und unter Drogeneinfluss ein Fahrzeug geführt

Ludwigshafen (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle mit einem Elektrotretroller in der Blücherstraße in Ludwigshafen am Freitag, 25.12.2020 um 12:30 Uhr stellte sich heraus, dass der 43-jährigen Fahrer aus Ludwigshafen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war. Zudem hatte er einen Schreckschussrevolver bei sich, für den er keine Erlaubnis zum Führen vorweisen konnte.

Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige bzgl. der Fahrt unter Drogeneinfluss.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass für Elektrotretroller die gleichen Alkoholgrenzwerte wie beim Autofahren gelten. Ebenso dürfen diese Kraftfahrzeuge auch nicht unter dem Einfluss verbotener Substanzen geführt werden.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ludwigshafen (ots) – Bei der Verkehrskontrolle eines Audi A7 in der Nacht des 26.12.2020 gegen 02:00 Uhr auf der Brunckstraße in Ludwigshafen stellte sich heraus, dass der 26-jährige Fahrer aus Wetzlar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis. Ein Mitfahrer, welcher im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war, konnte die Fahrt fortsetzen.

Heckscheibe an PKW eingeschlagen

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht vom 20.12.2020 auf 21.12.2020 wurde im Wolfsgrubenweg in 67069 Ludwigshafen am Rhein die Heckscheibe eines dort geparkten PKW, Ford Ka, eingeschlagen.

Des Weiteren wurde in der Nacht vom 24.12.2020 auf 25.12.2020 die Heckscheibe eines geparkten PKW, Kia Picanto, in der Giselherstraße in 67069 Ludwigshafen eingeschlagen. Zeugen der Vorfälle werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 zu melden.

Mehrere Sachbeschädigungen an Pkw

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 24.12.2020 wurden im Zeitraum von 18-21:45 Uhr mehrere, auf dem Jacob-von-Lavale-Platz in Ludwigshafen geparkte Pkw beschädigt. Der unbekannte Täter zerstach hierbei die Reifen der Fahrzeuge. Hinweise hinsichtlich des Täters sowie weiterer beschädigter Fahrzeuge am genannten Tatort in der genannten Tatzeit können an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 (Tel.: 0621/963-2122) gemeldet werden.

Zeche geprellt – Flüchtiger Täter versteckt sich in Mülltonne

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Donnerstag 24.12.2020 auf Freitag 25.12.2020 ließ sich ein 23-jähriger Mann mit einem Taxi in die Ludwigshafener Innenstadt befördern. Am Ort der Bestimmung eingetroffen flüchtete der Fahrgast, ohne zuvor die fällige Rechnung des Taxifahrers zu begleichen. Durch die hartnäckigen Ermittlungen der hinzugerufenen Polizeibeamten konnte der Täter schlussendlich in einer Mülltonne lokalisiert werden, wo er sich vor den Einsatzkräften versteckte.

Nachdem der Mann seinen Vater hinzugerufen hatte um den fälligen Betrag doch noch zu bezahlen, durfte er die Örtlichkeit verlassen. Er muss sich nun jedoch trotzdem in einem Strafverfahren wegen Leistungsbetrug verantworten. Auch hatte der Herr keinen triftigen Grund für seinen Ausflug in die Innenstadt, weshalb er zusätzlich mit einem Bußgeld wegen der seitens der Stadtverwaltung Ludwigshafen verhängten nächtlichen Corona-Ausgangssperre rechnen muss.