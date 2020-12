Verkehrsunfallflucht durch roten Kleinwagen – Zeuge gesucht

Maxdorf (ots) – Am Mittwoch 23.12.2020 gegen 08:15 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Maxdorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am Straßenrand geparkter VW Touran mit Ortskennung des Rhein-Pfalz-Kreises wurde beschädigt, als ein roter Kleinwagen beim Vorbeifahren, diesen am rechten Außenspiegel berührte. Der Sachschaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt. Der Unfall wurde durch einen Zeugen beobachtet. Dieser teilte dem Halter des beschädigten PKW’s mit, dass es sich bei dem Unfallgegner um einen roten Kleinwagen handele. Die Personalien der Unfallzeugen sind hier nicht bekannt. Die Polizeiwache Maxdorf bittet den Zeugen sich zu melden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Verkehrsunfallflucht nach Touchieren eines geparkten Fahrzeugs

Maxdorf (ots) – Am Mittwoch 23.12.2020 um 08:15 Uhr, befuhr der Fahrzeugführer eines Fahrzeugs unbekannten Modells die Hauptstraße in Maxdorf in Fahrtrichtung Birkenheide. In Höhe der Hausnummer 77a touchierte dieser den linken Seitenspiegel eines ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkenden Fahrzeuges, welches dadurch einen Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro erlitt.

Nach der Kollision entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer unerlaubt von er Unfallörtlichkeit. Ein Zeuge konnte lediglich angeben, dass es sich bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug um ein kleines, rotes Fahrzeug gehandelt hat. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen nimmt die Polizeiwache Maxdorf (Tel: 06237-9341100) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Verkehrsunfallflucht nach Kollision mit geparktem Fahrzeug

Maxdorf (ots) – Im Zeitraum von Sonntag 20.12.2020 um 17:00 Uhr bis Dienstag 22.12.2020 um 16:15 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW vermutlich bei seinem Ein-oder Ausparkvorgang ein in Längsaufstellung am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug in der Schulstraße (Höhe Hausnummer 13),Fußgönheim. Danach entfernte er sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Schadenshöhe des Geschädigten beträgt ca. 500 Euro.

Details zu dem unbekannten Fahrzeug und dem Fahrzeugführer sind nicht bekannt. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen nimmt die Polizeiwache Maxdorf (Tel: 06237-9341100) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.