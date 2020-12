Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Speyer (ots) – Am Mittwoch 23.12.2020 gegen 15:29 Uhr, kam es in der Philipp-Melanchthon-Straße in Speyer zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Die 18-jährige Fahrerin eines Renault Twingo befuhr die Philipp-Melanchthon-Straße und übersah an der Kreuzung zur Wichernstraße die von rechts kommende und bevorrechtigte 52-jährige Fahrerin eines Suzuki Splash.

Es kam in der Folge zu einem Zusammenstoß beider PKW, wodurch sich die 18-Jährige leicht verletzte. Sie wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR.

Diebstahl aus PKW

Speyer (ots) – Am Mittwochabend 23.12.2020 zwischen 19:55-20:00 Uhr, kam es innerhalb von nur wenigen Minuten zu einem Diebstahl aus einem PKW. Ein bislang unbekannter Täter schlug hierbei die Scheibe der Beifahrertür eines Mercedes ein, welcher in der Nähe des Hauptbahnhofs in Speyer abgestellt war. Anschließend wurden ein Samsung Smartphone, ein Apple Tablet und eine Halskette aus Platin aus dem Fahrzeug entwendet. Auch an einem dort abgestellten Ford wurde in dieser Zeit versucht zwei Scheiben einzuschlagen.

Hier blieb es allerdings beim Versuch, sodass es zu keinem Diebstahl aus dem Ford kam. Die genaue Schadenssumme steht noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können (Polizei Speyer, Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).