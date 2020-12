Landau: Die Polizei-News

Alkohol am Steuer – 1,9 Promille

Landau (ots) – Am Donnerstagabend 24.12.2020 gegen 23:15 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung ein Pkw in der Maximilianstraße auf, da er mit überhöhter Geschwindigkeit von einem Parkplatz vor einem Landauer Kaufhaus davonfuhr. Das Fahrzeug wurde daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beim Aussteigen aus dem Pkw schwankte der 27-jährige Fahrzeugführer derart, dass er sich an der Fahrertüre festhalten musste.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest brachte einen Wert von 1,9 Promille hervor, woraufhin ihm die Mitnahme zur Dienststelle zum Zwecke einer Blutentnahme erklärt wurde. Der junge Mann aus dem Raum Landau muss sich jetzt wegen der Straftat ‘Trunkenheit im Verkehr’ verantworten. Darüber hinaus wurden die Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung einer Weiterfahrt vorbeugend sichergestellt und der Führerschein beschlagnahmt.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss – kuriose Geschichte der Verantwortlichen aufgeflogen

Landau (ots) – In der Nacht auf den ersten Weihnachtsfeiertag, gegen 02:00 Uhr, meldet sich der 22-jährige Fahrzeughalter des verunfallten Pkws und teilt mit, dass während er mit seinem Freund spazieren war, jemand Unbekanntes mit seinem Fahrzeug einen Verkehrsunfall verursacht haben muss. Die Örtlichkeit in der Friedhofstraße in Hochstadt wurde daraufhin durch eine Streifenbesatzung aufgesucht. Vor Ort konnte das Fahrzeug mit ausgelösten Airbags sowie massiven Frontschäden festgestellt werden. Zudem wurde in einer angrenzenden Straße eine beschädigte Hauswand mit korrespondierenden Schäden festgestellt.

Bei dem Fahrzeughalter und dessen Begleiter konnte deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest brachte bei dem Halter einen Wert von 1,27 Promille und bei seinem 18-jährigen Begleiter einen Wert von 1,18 Promille hervor. Im Rahmen der weiteren Befragung durch die eingesetzten Polizeibeamten kamen Zweifel an der Geschichte der beiden Heranwachsenden auf, weshalb sich der Verdacht ergab, dass einer der Beiden als Fahrzeugführer in Betracht kommen könnte.

Als Folge wurden sie zur Dienststelle verbracht und jeweils eine Blutprobe entnommen. Nach Vorhalt der beweissichernden Maßnahmen, Sicherstellung des Pkws und Auswertung der Spuren an den ausgelösten Airbags, räumte der Fahrzeughalter die Fahrereigenschaft ein.

Der 22-jährige aus dem Kreis Südliche Weinstraße muss sich jetzt wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle sowie Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Der Pkw wurde zum Zwecke der Spurensuche sichergestellt und der Führerschein beschlagnahmt.

Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Landau (ots) – Am Mittwochmorgen 23.12.2020 kam es in der Schlachthofstraße in Landau zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich die beiden Beteiligten leichte Verletzungen zuzogen. Etwa gegen 10:35 Uhr befuhr die 74-jährige Unfallverursacherin die Schlachthofstraße in Landau und wollte die Kreuzung zur Industriestraße in gerader Richtung überqueren. Hierbei übersah sie eine 84-jährige Verkehrsteilnehmerin, welche die Industriestraße von rechts kommend befuhr und stieß mit dieser zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich das Fahrzeug der 74-Jährigen und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten weiteren Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß wurden beide Frauen leicht verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

An den Fahrzeugen der beiden Beteiligten entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit der 74-Jährigen ergaben sich vor Ort nicht, jedoch muss sie sich nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung verantworten.