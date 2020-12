Winter Wonderland an Weihnachten auf dem Donnersberg

Donnersberg – Auf das, was viele gewartet haben, konnte man am 1. Weihnachtsfeiertag erleben: Weiße Weihnacht! Auf dem Donnersberg hatte es geschneit und die Zentimeter dicke Schneeschicht verwandelte das Gebiet in ein Winter Wonderland.

Von der Ferne betrachtet kann man lediglich erkennen, dass die Gipfelregion weiß ist. Das hätte können auch Raureif sein. Tatsächlich gab es in der Nacht zum 25.12.2020 Niederschlag und der ist ab einer Höhe von ca. 500 Meter in Schnee übergegangen. Viele Menschen der Region nutzen das Sonnenwetter, um durch den sonnendurchfluteten Wald auf dem Donnersberg spazieren zu gehen. Ski und Rodel war jedoch nicht möglich. Dennoch versuchten einige, Schneemänner auf dem Donnersberg zu platzieren.