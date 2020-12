Neustadt: Zimmerbrand durch brennenden Adventskranz

Neustadt an der Weinstraße – Ein brennender Adventskranz sorgte am frühen Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages (25.12.2020 gegen 3 Uhr) für einen Rettungseinsatz in der Straße am Kriegergarten.

Die Bewohner der Dachgeschoßwohnung wurden auf den brennenden Adventskranz aufmerksam und unternahmen sofort erste Löschmaßnahmen. Parallel setzten sie den Notruf ab und informierten die Erdgeschoßbewohner. Alle Personen befanden sich beim Eintreffen der Rettungskräfte im Freien und wurden in den beiden Fahrzeugen des Rettungsdienstes versorgt.

Unter Atemschutz, ausgestattet mit einem Kleinlöschgerät gingen die Einsatzkräfte in das betroffene Zimmer und führten Nachlöscharbeiten durch. Gleichzeitig belüftete die Feuerwehr die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter.

Durch die ersten Löschmaßnahmen und den Brandrauch entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Über die Nacht kamen die betroffenen Bewohner bei den Erdgeschoßbewohner unter. Der Einsatz war nach knapp einer dreiviertel Stunde abgearbeitet.

Im Einsatz stand die Feuerwehr mit fünf Einsatzfahrzeugen und 24 Einsatzkräften, die Polizei mit zwei Fahrzeugen und der Rettungsdienst mit einem Rettungs- und einem Krankentransportwagen.