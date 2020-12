Weisenheim am Berg: Scheunenbrand

Weisenheim am Berg – Am Freitag, 25.12.2020, kurz vor 7 Uhr bemerkten Anwohner in der Hauptstraße in Weisenheim am Berg starken Brandgeruch, kurz darauf sahen Sie den Feuerschein einer brennenden Scheune. Sofort setzen sie einen Notruf ab und die Wehren aus Weisenheim / Bobenheim am Berg, Herxheim am Berg, Freinsheim und Weisenheim am Sand wurden alarmiert.

Der Feuerschein war bereits von Herxheim am Berg aus zu sehen, beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Scheune in Vollbrand. Auf Grund der engen und aneinander gebauten Gebäude bestand die Gefahr dass die Flammen auf angebaute Wohngebäude übergreifen. Daher konzentrierten sich die Einsatzkräfte neben der eigentlichen Brandbekämpfung auch auf die Sicherung der angrenzenden Gebäude. Personen waren nicht unmittelbar in Gefahr, verletzt wurde niemand. Eine Person wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und zur weiteren Betreuung in einer sozialen Einrichtung gebracht.

Stand 10:15 Uhr:

Zusätzlich wurde die Feuerwehr Bad Dürkheim zur Unterstützung mit dem Gelenkmast gerufen. Mit diesem Fahrzeug kann (im Vergleich zu einer Drehleiter) auf dem engen Raum das brennende Dach eines der an die Scheune angebauten Wohnhauses besser erreicht werden. Die mit dem Gelenkmast eingesetzten Einsatzkräfte öffnen aktuell von oben das Dach um an die letzten Glutnester zu gelangen. Auf Grund der Situation ist ein Betreten des Gebäudes nicht möglich um von Innen an die Glutnester zu gelangen.

Stand: 10:45 Uhr:

Aktuell laufen die Nachlöscharbeiten, jedoch werden die ersten Einsatzkräfte bereits nach Hause geschickt. Vor Ort waren rund 85 Einsatzkräfte, davon ca. 70 Feuerwehrangehörige, 1 Streife der Polizei und vom Rettungsdienst / SEG / FERD rund 15 Einsatzkräfte. Die Kripo war bereits vor Ort und übernimmt nach Abschluss der Löscharbeiten die Brandursachenermittlung.

Information der Polizei:

Weisenheim am Berg (ots) – Am 25.12.2020 um 06:30 Uhr kam es zu einer Brandentwicklung in einer Scheune in der Hauptstraße in Weisenheim am Berg. Noch während der Löscharbeiten schlugen die Flammen auf ein angrenzendes Wohnobjekt über, in welchem sich Ferienwohnungen befanden. Das Objekt wurde vollständig zerstört. Das Haupthaus blieb unbeschädigt. Wie es zu dem Brand kam, ist aktuell noch unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der Schaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.