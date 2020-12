Neustadt: Aktivierter Rauchmelder in Haus

Neustadt an der Weinstraße – Kurz vor 18 Uhr am Heiligabend (24.12.2020) rückte die Feuerwehr zu einem aktivierten Rauchmelder in die Richard-Wagner-Straße aus. Die Einsatzkräfte konnten das Piepsen vor dem Haus deutlich wahrnehmen.

Da niemand die Tür öffnete, verschafften sich die Einsatzkräfte über die Nachbarschaft einen Zugang über die Rückseite des Gebäudes. Nach weiterer Erkundung im Haus konnte kein Schadensereignis festgestellt werden. Vermutlich war es ein technischer Defekt, der den Rauchmelder auslöste. Der Rauchmelder wurde stromlos gemacht und das Objekt wieder verschlossen. Die Bewohner wurden während des laufenden Einsatzes telefonisch über den Besuch der Feuerwehr verständigt. Weitere Maßnahmen von Seiten der Feuerwehr waren nicht erforderlich.

An der Einsatzstelle waren die Wehr mit fünf Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen sowie eine Streifenwagenbesatzung der Polizei.