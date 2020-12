Rheinland-Pfalz: Zweibrücken gelb – verschärfte Maßnahmen in Pirmasens

Mainz – Der Corona-Inzidenzwert in Zweibrücken ist unter 50 gesunken. Mit 32.2 positiv Getesteten pro 100.000 Einwohnern hat Zweibrücken den niedrigsten Wert in Rheinland-Pfalz.

Pirmasens dagegen ist über die 200er-Schwelle gestiegen. Mit 208.8 positiv Getesteten tritt ab Heiligabend um Mitternacht eine Ausgangssperre in Kraft. Diese gilt bis 10.01.2021 in der Zeit von 21 bis 5 Uhr. Vom 24. bis 26.12.2020 ist als Ausnahme die Ausgangssperre im Zeitraum von 0 bis 5 Uhr. An Silvester gibt es keine Ausnahmeregelung – hier gilt die Ausgangssperre ab 21 Uhr.