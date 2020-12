Kreis Bad Dürkheim: Weihnachtsbaumsammlung – Änderungen aufgrund von Corona

Bad Dürkheim – Aufgrund der aktuellen Situation finden in manchen Orten im Landkreis Bad Dürkheim die Weihnachtsbaumsammlungen durch Vereine oder Feuerwehren nicht statt. Es ergeben sich daher Abweichungen zu den Angaben im Abfallkalender.

Im Überblick:

In Dirmstein findet die Sammlung an einem anderen Sammelplatz statt als im Abfallkalender angeben. In Gerolsheim und Bockenheim waren ursprünglich keine Sammelplätze geplant, diese werden neu eingerichtet.

Für Wattenheim und Carlsberg liegen zur Zeit noch keine näheren Informationen vor. Es wird gebeten, sich kurzfristig über die Abfall-App zu informieren. Für alle nicht oben genannten Orte haben sich keine Änderungen ergeben und es stimmen die Angaben im Abfallkalender.