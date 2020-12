Ludwigshafen: Christmette Online am 24. Dezember 2020

Ludwigshafen – Am 24. Dezember um 17 Uhr lädt das Heinrich Pesch Haus zu einer besinnlichen Online-Andacht ein. „Freuen Sie sich auf einen Wortgottesdienst mit der Weihnachtsgeschichte und Weihnachtsgeschichten, auf Musik und gemeinsame Gebete“, sagt der Direktor des Heinrich Pesch Hauses, Pater Tobias Zimmermann SJ.

Der Link zur besinnlichen Online-Andacht am Heiligen Abend ist auf der Homepage des Heinrich Pesch Hauses (www.heinrich-pesch-haus.de) zu finden. Der Gottesdienst wird per MS-Teams übertragen. Für die Teilnahme ist ein PC, Tablet oder Smartphone mit Internetanschluss, eine Kamera und ein Mikrofon erforderlich. „Wir freuen uns, wenn sich die Teilnehmenden mit ihrem Namen anmelden“, bittet Tobias Zimmermann. Denn im Anschluss an die besinnliche Andacht besteht noch die Möglichkeit zum virenfreien Austausch.