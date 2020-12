Otterbach: Konzert an Weihnachten 2020 – Digital

Otterbach – Das Jahr 2020 verlangt uns allen viel ab. Nicht nur im privaten Bereich und im Berufsleben, auch in der Freizeitgestaltung, bei unseren Hobbys, müssen wir viele Einschnitte akzeptieren. Gerade in der Weihnachtszeit erleben wir viele schöne Dinge gemeinsam mit unseren Liebsten, oft im kulturellen Bereich.

Auch der Musikverein Otterbach e.V. ist natürlich von der Pandemie betroffen und befindet sich, bis auf wenige Wochen Probearbeit im Sommer, seit März im Lockdown.

Trotzdem möchten wir an der über 40jährigen Tradition unseres „Konzerts an Weihnachten“ in gewisser Form festhalten.

Gemeinsam mit der Kulturplattform Lust-auf-Live.de, ist es möglich, sich das komplette Konzert aus dem Jahr 2019 via Online-Streaming anzuschauen.

Wie? Ganz einfach: Registrieren Sie sich unter www.lust-auf-live.de und genießen Sie das Konzert. Der Eintritt: Ist nicht festgesetzt. Sie entscheiden ob und wieviel Sie für das Erlebnis zahlen wollen und unterstützen damit den Musikverein in seiner Arbeit im kulturellen und Jugendbereich.

Wann? Am 26. Dezember 2020, ab 19:30 Uhr.

Erleben Sie das „Crossover-Orchester“ des Musikverein Otterbach e.V. unter der Leitung von Dr. Frank Zeihsel und Jochen Messer mit den Gästen Ale Martin, Ramona Dworak, Jürgen Walzer und Voitex.

Musik von Johann Strauß über Udo Jürgens, von Michael Jackson bis Dispyria. Für jeden ist etwas dabei.

Genießen Sie gemeinsam mit uns noch einmal das Konzert aus 2019 und entschwinden Sie für eine kurze Zeit in eine andere Welt.

Der Musikverein Otterbach, seine Partner und Lust-auf-Live.de freuen sich auf Sie.