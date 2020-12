Metropolchronicles Kein Weihnachtsfrieden – Zeit es zu beenden – 24.12.2020 – Telegramkanal Metropolchronicles

Bereits in den Tagen vor dem Fest, war sie nicht mehr da: Die Weihnachts-Stimmung. Bis zur letzten Minute wird von der Politik die Corona-Angst geschürt. Niemand von unseren bezahlten Angestellten zeigt auch nur einen Funken Respekt vor den Fest-Tagen.

So wundert es nicht, dass die Menschen nicht in die Weihnachts-Stimmung kommen. Polizeibewachte Weihnachtsmärkte mit Abstandsregeln und Maskenterror. Schulkinder die man bis zum letzten Schultag in kalten Klassenzimmern von indoktrinierten Lehrkräften und Schulleitungen terrorisieren ließ.

Kein Weihnachtstrubel in den Innenstädten. Viele Geschäfte sind geschlossen. Die Einzelhändler, die sich vor dem Lockdown mit Waren eindecken mussten, haben den Schaden zu tragen. Als deutlich sichtbares Zeichen vermissen viele die leuchtenden Dekorationen in den Häusern, an den Fenstern und in den Gärten.

Diese Nullpunkt-Stimmung passt zum gesamten Jahr.

Die Zeit der Empathielosigkeit geht zu Ende

Sie haben uns terrorisiert. Sie haben uns gespalten. Sie wollten uns bis ans Ende unserer Tage einsperren. Sie haben gezeigt, dass sie empathielos und gewissenlos sind. Sie lassen Senioren vereinsamen und sterben. Sie verbieten Kranken den lebenswichtigen Besuch der Angehörigen. Sie lassen Sterbende ohne Halt der Familie gehen.

Sie zwingen Kinder in Masken. Sie traumatisieren unsere Kleinsten. Sie züchten Denunzianten und Spitzel. Es war der schlimmste Plan gegen die Menschen. Gegen uns Alle.

Diese unmenschliche Rohheit. Diese Verachtung für unser Volk, für die Menschen, muss ein sofortiges Ende haben.

Kein Weihnachtsfrieden

Die völlige Entwurzelung unseres Landes manifestiert sich in der eigentlich besinnlichen Weihnachtszeit. Der von uns allen so geschätzte Weihnachtsfrieden, wurde in diesem Jahr durch die Machenschaften und Vorgaben der Verwaltung, sowie den spinnerten Ideen der Politkasper unmöglich gemacht.

Unser gesamtes Land wurde durch die Aussagen, Vorgaben und Pseudogesetze in diesem Jahr in Angst und Schrecken versetzt.

Der Weihnachtsfriede – Die Besinnlichkeit der letzten Tage des Jahres. Nach der Wintersonnenwende – das sogenannte Weihnachtsfest ist in diesem Jahr fast unmöglich zu erleben.

Eine noch nie dagewesene Situation

Selbst zu Zeiten des Krieges, sowohl im Ersten wie im Zweiten Weltkrieg hat es an den Fronten einen Weihnachtsfrieden gegeben. Eine Beendigung der Kämpfe. Selbst dort hat man im gegenseitigen Respekt den Menschen diese Zeit gegeben.

In der Freiluft-Irrenanstalt mit eingebauter Staats-Simulation gibt es so etwas nicht. Die Rücksichtsloskeit ist grenzenlos.

Die geplante Pandemie

Nur in der größten „Plandemie“ aller Zeiten, wird dies den Menschen verwehrt. Es ist eine Situation, die wir in unseren anderen Beiträgen immer wieder geschildert haben. Wir haben dazu aufgerufen, dass die Menschen wieder zur Besinnung kommen und miteinander sprechen. Wir dürfen uns die soziale Wärme des Miteinanders nicht nehmen lassen. Wir müssen auch auf Menschen achten, die in Depressionen verfallen. Die Ersten äussern bereits Suizidgedanken. Wer immer dafür die Verantwortung übernehmen muss, wird einen sehr hohen Preis bezahlen.

Psychofolter mit unabsehbaren Folgen

In diesem Jahr ist die Gemeinschaft umso wichtiger. Denn die künstlich hergestellte Isolation, die wir uns als Menschen vom faschistischen, politischen Einheitsbrei aus Berlin und unseren Landeshauptstädten haben aufoktroyieren lassen, ist unmenschlich. Wir stehen an der Grenze zur Psychofolter mit unabsehbaren Folgen. Nachbarn bespitzeln sich. In den Geschäften schreien sich die Menschen wegen einem nicht eingehaltenen Abstand an.

Hysterie und Wahnsinn. Dies alles gehört zu dem schlimmsten, geplanten Verbrechen aller Zeiten.

Das Aufwachen bei Polizei und Behörden beginnt?

Dies haben weite Teile der vielfach geschmähten Polizei, aber auch unserer Verwaltung in den einzelnen Bundesländern offenbar verstanden.

Aus gut unterrichteten Kreisen haben wir heute gehört, dass ein namhafter Ministerpräsident aus dem Süden unseres Landes nur deshalb aus der Quarantäne herausgelassen wurde, weil seine gesamte Verwaltung ihm die Gefolgschaft verweigert und die Zwangsmaßnahmen gegen das eigene Volk nicht mehr umsetzt und mitträgt.

Unser Aufruf

Deshalb rufen wir am heutigen Weihnachtstag alle Menschen dazu auf, die Fesseln der Zwangsverwaltung, der psychologischen Kriegsführung gegen die Menschen im Lande zu ignorieren und die Besinnlichkeit, die Menschlichkeit in diesen Tagen wieder hervorzuholen. Es ist Zeit zu verstehen, dass ein Neuanfang zwingend notwendig ist. Wenn wir wieder zu alter Stärke zurückfinden, können wir unser Land aufbauen und notwendige Veränderungen für eine positive Zukunft herbeiführen.

Wir wünschen Euch allen besinnliche Weihnachtstage und hoffen, dass sich niemand der Qual und der Angst hingibt.

Wir stehen alle zusammen. Gemeinsam.

Es ist Zeit es zu beenden.

Gernot, Frank und das gesamte Redaktionsteam

