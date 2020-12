Schüsse in die Luft – Mutter begleitet Sohn in die Psychiatrie

Frankenthal (ots) – Zeugen meldeten am Dienstag 22.12.2020 gegen 20:30 Uhr eine männliche Person, welche auf dem Parkplatz der Stadtklinik in Frankenthal in die Luft geschossen habe. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 19-Jähriger zusammen mit seiner Mutter die Stadtklinik Frankenthal aufsuchte, um sich dort in psychiatrische Behandlung zu begeben. Zuvor schoss er jedoch mit einer Schreckschusspistole in die Luft.

Die Waffe konnte durch die Einsatzkräfte vor Ort aufgefunden und sichergestellt werden. Der 19-Jährige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen stationär in der Stadtklinik aufgenommen. Ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet. Zu einer Gefährdung von Personen kam es zu keinem Zeitpunkt.

Brand in Kellerwohnung

Frankenthal (ots) – Aus noch ungeklärter Ursache brach am Dienstag 22.12.2020 gegen 17.08 Uhr ein Feuer in einer Kellerwohnung in der Verdistraße in Frankenthal aus. Der 36-jährige Bewohner wurde hierbei leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird derzeit auf 20.000 Euro geschätzt. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruchsserie in Kleingartenanlage am Westring

Frankenthal (ots) – Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag (20.12.2020 auf den 21.12.2020) in gleich mehrere Parzellen der Kleingartenanlage am Westring eingebrochen. Durch die brachiale Vorgehensweise verursachten die Täter immensen Sachschaden an den Parzellen.

Bislang haben sich 21 Geschädigte bei der Polizeiinspektion Frankenthal gemeldet. Entwendet wurden u.a. Werkzeuge und eine Wasserpfeife. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen hierzu laufen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal unter 06233-313 0 entgegen.