Unbekannte schmücken fremden Vorgarten – Eigentümer gesucht (siehe Foto)

Speyer (ots) – Weihnachtlich dekoriert, fand ein Anwohner des Birkenwegs am Dienstagmorgen 22.12.2020 seinen Vorgarten vor. Ein Unbekannter stellte offensichtlich in der zurückliegenden Nacht mehrerer weihnachtliche Gartendekorationsartikel im Vorgarten des Anwohners ab. Woher die Gegenstände stammen ist bislang unbekannt.

Sollte Jemand die benannten Artikel vermissen bzw. dort abgestellt haben, können diese über die Polizei Speyer wieder an den Berechtigten ausgehändigt werden (Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

Unfallflucht auf der B9 – Zeugen gesucht

Speyer (ots) – Zu einem Verkehrsunfall auf der B9 mit einem Gesamtschaden in Höhe von ca. 9.500 EUR kam es am Dienstag 22.12.2020 gegen 17:15 Uhr. Eine 58-jähriger Audi-Fahrer befuhr dabei die rechte Fahrspur der B9 in Richtung Ludwigshafen. Auf Höhe des Autobahnkreuzes Speyer lenkte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, der sich auf der Fahrspur zur A 61 in Richtung Hockenheim befand, kurz vor der Ausfahrt plötzlich auf die rechte Fahrspur der B9. Der Audi-Fahrer musste deshalb sein Fahrzeug nach links lenken, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Hierbei touchiert er einen auf der dort fahrenden Mercedes, der daraufhin mit der Leitplanke kollidierte, nichtmehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Das Fahrzeug, welches das Unfallgeschehen durch seinen plötzlichen Fahrspurwechsel ausgelöst hatte, entfernte sich von der Unfallörtlichkeit.

Hinweise zum Fahrzeugtyp oder dem Kennzeichen gibt es derzeit nicht. Die Polizei sucht Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Hoher Schaden nach Brand

Speyer (ots) – Nach dem Brand eines Blumen- und Antiquitätengeschäftes am Freitag 11.12.2020 in Speyer wurde am Dienstag 22.12.2020 der Brandort von einem Brandsachverständigen und Beamten der Kriminalpolizei Ludwigshafen begangen. Hinweise auf eine vorsätzliche Inbrandsetzung ergaben sich nicht.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Brand durch einen technischen Defekt in Form eines Kurzschlusses an einer Stromleitung ausgelöst wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 300.000 Euro.

Unfall mit Leichtverletztem bei Fahrspurwechsel

Speyer (ots) – Den nachfolgenden Verkehr nicht beachtet hat eine 31-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta aus Speyer am Mittwoch 23.12.2020 gegen 08:59 Uhr auf der B9. Sie befuhr diese in Fahrtrichtung Ludwigshafen und wollte in Höhe der Anschlussstelle Römerberg-Dudenhofen einen auf der rechten Spur fahrenden Lkw überholen. Beim Fahrspurwechsel achtete sie nicht auf den nachfolgenden Verkehr, sodass ein auf der linken Spur fahrender Mitsubishi mit deren Heck kollidierte. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 1.000 EUR an dem Ford.

Der 20-Jährige Mitsubishi-Fahrer aus Zeiskam wurde durch den Unfall leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. An seinem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 2.000 EUR. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden. Hierdurch kam es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B9.

In Kastenwagen eingebrochen

Speyer (ots) – 21.12.-22.12.2020, 18:30-05:50 Uhr – In der Zeit von Montag auf Dienstag 22.12.2020 schlugen unbekannte Täter an einem im Sanddornweg im öffentlichen Verkehrsraum geparkten VW Crafter eine Seitenscheibe ein. Aus dem Fahrzeuginnenraum des Firmenwagens wurden dann eine Geldtasche mit einem niedrigen 4-stelligen Bargeldbetrag, ca. 70EUR Münzgeld und ein Apple iPad entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können (Polizei Speyer, Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

Unfall zwischen Radfahrer und Pkw in der Steingasse – Polizei sucht beteiligten Radfahrer

Speyer (ots) – 22.12.2020, 10:00 – Am Dienstag gegen 10:00 Uhr kam es an der Einmündung Steingasse/Domplatz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Opel Corsa. Ein ca. 35-jähriger, 180cm großer Radfahrer mit schmaler Statur, Brille und kurzen Haaren stieß von der Innenstadt auf dem Fußweg fahrend mit seinem Mountainbike gegen die Fahrerseite des Pkw, der gerade in Richtung Dom abbiegen wollte. Der Radfahrer blieb unverletzt. Vor Ort konnten keine Unfallschäden festgestellt werden. Deshalb unterblieb ein Personalienaustausch und man verzichtete einvernehmlich auf das Hinzuziehen der Polizei.

Da die 57-jährige Opel-Fahrerin jedoch im Nachgang doch einen Schaden an ihrem Fahrzeug feststellte, meldete sie den Unfall bei der Polizei. Diese sucht nun nach dem unfallbeteiligten Radfahrer. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.