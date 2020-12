Automaten in Gaststätte aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte verschafften sich in dem Zeitraum vom 19.12.2020 bis 22.12.2020 Zutritt zu einer Gaststätte in der Bleichstraße. Im Innern wurde ein Zigarettenautomat sowie zwei Spielautomaten aufgehebelt. Das darin sich befindliche Bargeld wurde entwendet. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Diebstähle aus Pkw

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte schlugen in der Nacht von Sonntag (20.12.2020) auf Dienstag (21.12.2020) die Beifahrerscheibe eines Pkws ein. Aus dem Fahrzeuginnern wurde eine Aktentasche mit mehreren Dokumenten entwendet. Der Schade am Fahrzeug beläuft sich auf 250 Euro. Die Tat ereignete sich in der Carl-Friedrich-Gauß-Straße.

Zu einem weiteren Diebstahl aus einem Fahrzeug kam es im gleichen Tatzeitraum im Bereich der Mundenheimer Straße. Dort wurde die Fahrerscheibe eines Pkws eingeschlagen und ein Geldbeutel mit 50 Euro Bargeld entwendet. In beiden Fällen lagen die Gegenstände von außen einsehbar im Fahrzeuginnern.

